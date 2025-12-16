Live SEA Games 33: Nguyễn Thị Oanh lập hattrick HCV, thể thao điện tử dễ dàng lấy vàng
Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành HCV 3.000 m vượt chướng ngại vật và đây là tấm HCV thứ 3 của cô tại SEA Games 33.
Đấu kiếm tranh tài tại SEA Games 33
Sau buổi sáng tại SEA Games 33, đội đua thuyền Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng với tấm HCV rowing của 4 tuyển thủ Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh, đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn thi đấu "bùng nổ" trong chiều nay.
Đội tuyển cờ sẽ thi đấu chung kết nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN vào lúc 13 giờ 30, chạm trán với đội tuyển Indonesia. 4 kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo, Nguyễn Hồng Nhung, Cao Minh Trang, Trần Thị Mộng Thu được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ, hứa hẹn mang về cho đội tuyển cờ tấm HCV đầu tiên ở SEA Games lần này.
Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cũng tranh tài ở các nội dung kiếm liễu nam (Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt), kiếm 3 cạnh nữ (Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài) và kiếm chém của nữ (Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng). Vòng loại đấu kiếm tranh tài từ 12 giờ, sau đó vòng bán kết, chung kết từ 15 giờ 30.
Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ chinh phục tấm HCV thứ 3 của mình ở SEA Games 33 khi tranh chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ. Điền kinh Việt Nam cũng được đánh giá cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 40.
Ngoài ra chiều nay thể thao Việt Nam còn cạnh tranh HCV ở các môn như kickboxing, thể thao điện tử, cầu mây, xe đạp...
