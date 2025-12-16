Đấu kiếm tranh tài tại SEA Games 33

Sau buổi sáng tại SEA Games 33, đội đua thuyền Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng với tấm HCV rowing của 4 tuyển thủ Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh, đoàn thể thao Việt Nam hứa hẹn thi đấu "bùng nổ" trong chiều nay.

Đội tuyển cờ Việt Nam (áo đỏ) đánh bại Myanmar ở bán kết nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN và tranh HCV SEA Games 33 với Indonesia lúc 13 giờ 30 hôm nay

ẢNH: TCA

Đội tuyển cờ sẽ thi đấu chung kết nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN vào lúc 13 giờ 30, chạm trán với đội tuyển Indonesia. 4 kỳ thủ Phạm Thanh Phương Thảo, Nguyễn Hồng Nhung, Cao Minh Trang, Trần Thị Mộng Thu được đánh giá nhỉnh hơn so với đối thủ, hứa hẹn mang về cho đội tuyển cờ tấm HCV đầu tiên ở SEA Games lần này.

Cao Minh Trang (trái) cùng đội tuyển cờ Việt Nam được kỳ vọng giành HCV nội dung đồng đội nữ cờ ASEAN ẢNH: TCA

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cũng tranh tài ở các nội dung kiếm liễu nam (Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt), kiếm 3 cạnh nữ (Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài) và kiếm chém của nữ (Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng). Vòng loại đấu kiếm tranh tài từ 12 giờ, sau đó vòng bán kết, chung kết từ 15 giờ 30.

Nữ hoàng điền kinh Nguyễn Thị Oanh săn HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật ẢNH: KHẢ HÒA

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ chinh phục tấm HCV thứ 3 của mình ở SEA Games 33 khi tranh chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ. Điền kinh Việt Nam cũng được đánh giá cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 40.

Ngoài ra chiều nay thể thao Việt Nam còn cạnh tranh HCV ở các môn như kickboxing, thể thao điện tử, cầu mây, xe đạp...