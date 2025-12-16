SEA Games 33 sáng 16.12: Đua thuyền rowing về nhất, Việt Nam đã có 41 HCV, phá 4 kỷ lục SEA Games

Nguyễn Thị Oanh chinh phục tấm HCV thứ 3 ở SEA Games 33

Có đến 2 nội dung chung kết của môn aquathlon ở SEA Games 33 diễn ra từ 7 giờ sáng hôm nay gồm đồng đội nam 3 người, đồng đội nữ 3 người. Đội tuyển aquathlon Việt Nam với 8 thành viên là Lâm Quang Nhật, Vũ Đình Duân, Trịnh Khánh Ly, Trần Đình Tàu, Nguyễn Thị Kim Cương, Lê Thị Như Quỳnh, Đặng Ái Mỹ, Phạm Đức Bảo Khang có sự chuẩn bị khá tốt, sẵn sàng chinh phục nội dung gian khó này. Vào lúc 17 giờ 30 đội tuyển aquathlon sẽ thi đấu thêm chung kết đồng đội hỗn hợp 2 nam, 2 nữ.

Đội tuyển aquathlon sẵn sàng tranh tài 3 nội dung chung kết ở SEA Games 33 diễn ra trong hôm nay ẢNH: VTF

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cũng xuất trận tranh tài ở các nội dung kiếm liễu nam (Nguyễn Minh Quang, Cao Minh Duyệt), kiếm 3 cạnh nữ (Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài) và kiếm chém của nữ (Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng). Vòng loại đấu kiếm từ 12 giờ, sau đó vòng bán kết, chung kết từ 15 giờ 30.

Nguyễn Thị Oanh không có đối thủ khi bước ra đường chạy tại SEA Games 33 ẢNH: KHẢ HÒA

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Oanh sẽ chinh phục tấm HCV thứ 3 của mình ở SEA Games 33 khi tranh chung kết nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật lúc 17 giờ. Điền kinh Việt Nam cũng được đánh giá cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ diễn ra lúc 18 giờ 40.

Ngoài ra thể thao Việt Nam còn cạnh tranh HCV ở các môn như kickboxing, thể thao điện tử, cầu mây, cờ... Trên bảng xếp hạng toàn đoàn ở SEA Games 33, Thái Lan độc chiếm ngôi đầu với 145 HCV. Indonesia xếp hạng nhì với 52 HCV còn đoàn thể thao Việt Nam xếp hạng ba với 40 HCV. Vì thế các đội tuyển của Việt Nam nỗ lực săn vàng nhằm san bằng cách biệt với Indonesia.