Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games

Chiếc cúp độc nhất vô nhị trong lịch sử SEA Games

Tối 15.12, người hâm mộ môn bơi lội được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Thái Lan). Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi trong nhà, huyền thoại Quah Ting Wen người Singapore được vinh danh.

Sau khi màn trao huy chương các nội dung hoàn tất, Quah Ting Wen nhận chiếc cúp đặc biệt cũng như lời chúc mừng từ lãnh đạo hiệp hội thể thao dưới nước của các quốc gia tham dự SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quah Ting Wen từng có ý định giải nghệ sau SEA Games 31. Tuy nhiên, cô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách về mặt tuổi tác để tiếp tục tham dự kỳ đại hội trên đất Thái Lan ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Dòng chữ "Vinh danh VĐV giành được nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games" nói lên tất cả. Cô không chỉ là huyền thoại của riêng môn bơi lội, hay riêng Singapore mà là cả thể thao Đông Nam Á ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sinh năm 1992, Quah Ting Wen vẫn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tối 16.12, Quah Ting Wen giành HCV nội dung 50 m bơi bướm nữ với thành tích 26 giây 42, phá kỷ lục SEA Games ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tiếp theo đó, Quah Ting Wen và em gái ruột là Quah Jing Wen giúp đội tuyển bơi lội Singapore giành HCV nội dung 4x100 m bơi hỗn hợp tiếp sức nữ ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Với thành tích 4 phút 05 giây 79, Quah Ting Wen và các đồng đội còn phá kỷ lục SEA Games ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Gia đình bơi lội cực kỳ đặc biệt

Tại SEA Games 33, Quah Ting Wen giành 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tổng cộng, cô đã có 37 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ. Cô còn có 2 người em cực kỳ tài năng: Quah Zheng Wen (sinh năm 1996) và Quah Jing Wen (sinh năm 2000). Trong đó, người em trai Quah Zheng Wen cũng là biểu tượng của bơi lội Singapore với 35 HCV, 15 HCB và 7 HCĐ. Cô em út Quah Jing Wen "khiêm tốn" hơn một chút: 21 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Tại SEA Games 33, Quah Zheng Wen giành HCV 200 m bơi ngửa, 100 m bơi bướm và 4x100 m bơi hỗn hợp tiếp sức ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Quah Ting Wen (giữa) từng khiến cô em gái khóc trên bục trao huy chương. Ở nội dung 100 bơi bướm, Jing về nhì với thành tích 59 giây 77, thua chị gái đúng 1% giây ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Chị em nhà Quah được các tình nguyện viên môn bơi lội tại SEA Games 33 yêu quý ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại SEA Games 33, đội tuyển bơi lội Singapore tiếp tục thống trị "đường đua xanh" với tổng cộng 22 HCV. Riêng 3 chị em nhà Quah bước lên bục cao nhất đến 7 lần.