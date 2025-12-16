Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games

Ở tuổi 33, Quah Ting Wen trở thành VĐV có nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games với 37 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ. Cô không chỉ là biểu tượng của bơi lội Singapore mà còn mang tầm vóc huyền thoại thể thao Đông Nam Á.
Chiếc cúp độc nhất vô nhị trong lịch sử SEA Games
Tối 15.12, người hâm mộ môn bơi lội được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Thái Lan). Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi trong nhà, huyền thoại Quah Ting Wen người Singapore được vinh danh.
Gia đình bơi lội cực kỳ đặc biệt
Tại SEA Games 33, Quah Ting Wen giành 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tổng cộng, cô đã có 37 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ. Cô còn có 2 người em cực kỳ tài năng: Quah Zheng Wen (sinh năm 1996) và Quah Jing Wen (sinh năm 2000). Trong đó, người em trai Quah Zheng Wen cũng là biểu tượng của bơi lội Singapore với 35 HCV, 15 HCB và 7 HCĐ. Cô em út Quah Jing Wen "khiêm tốn" hơn một chút: 21 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.
Tại SEA Games 33, đội tuyển bơi lội Singapore tiếp tục thống trị "đường đua xanh" với tổng cộng 22 HCV. Riêng 3 chị em nhà Quah bước lên bục cao nhất đến 7 lần.
Bình luận (0)