Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
16/12/2025 06:57 GMT+7

Ở tuổi 33, Quah Ting Wen trở thành VĐV có nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games với 37 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ. Cô không chỉ là biểu tượng của bơi lội Singapore mà còn mang tầm vóc huyền thoại thể thao Đông Nam Á.

Chiếc cúp độc nhất vô nhị trong lịch sử SEA Games

Tối 15.12, người hâm mộ môn bơi lội được chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt tại bể bơi thuộc Khu tổ hợp thể thao Huamark (Thái Lan). Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi trong nhà, huyền thoại Quah Ting Wen người Singapore được vinh danh.

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 1.

Sau khi màn trao huy chương các nội dung hoàn tất, Quah Ting Wen nhận chiếc cúp đặc biệt cũng như lời chúc mừng từ lãnh đạo hiệp hội thể thao dưới nước của các quốc gia tham dự SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 2.

Quah Ting Wen từng có ý định giải nghệ sau SEA Games 31. Tuy nhiên, cô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách về mặt tuổi tác để tiếp tục tham dự kỳ đại hội trên đất Thái Lan

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 3.

Dòng chữ "Vinh danh VĐV giành được nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games" nói lên tất cả. Cô không chỉ là huyền thoại của riêng môn bơi lội, hay riêng Singapore mà là cả thể thao Đông Nam Á

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 4.

Sinh năm 1992, Quah Ting Wen vẫn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 5.

Tối 16.12, Quah Ting Wen giành HCV nội dung 50 m bơi bướm nữ với thành tích 26 giây 42, phá kỷ lục SEA Games

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 6.

Tiếp theo đó, Quah Ting Wen và em gái ruột là Quah Jing Wen giúp đội tuyển bơi lội Singapore giành HCV nội dung 4x100 m bơi hỗn hợp tiếp sức nữ

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 7.

Với thành tích 4 phút 05 giây 79, Quah Ting Wen và các đồng đội còn phá kỷ lục SEA Games

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Gia đình bơi lội cực kỳ đặc biệt

Tại SEA Games 33, Quah Ting Wen giành 3 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Tổng cộng, cô đã có 37 HCV, 22 HCB và 6 HCĐ. Cô còn có 2 người em cực kỳ tài năng: Quah Zheng Wen (sinh năm 1996) và Quah Jing Wen (sinh năm 2000). Trong đó, người em trai Quah Zheng Wen cũng là biểu tượng của bơi lội Singapore với 35 HCV, 15 HCB và 7 HCĐ. Cô em út Quah Jing Wen "khiêm tốn" hơn một chút: 21 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ.

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 8.

Tại SEA Games 33, Quah Zheng Wen giành HCV 200 m bơi ngửa, 100 m bơi bướm và 4x100 m bơi hỗn hợp tiếp sức

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 9.

Quah Ting Wen (giữa) từng khiến cô em gái khóc trên bục trao huy chương. Ở nội dung 100 bơi bướm, Jing về nhì với thành tích 59 giây 77, thua chị gái đúng 1% giây

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Huyền thoại bơi lội Singapore nhận vinh danh chưa từng có trong lịch sử SEA Games- Ảnh 10.

Chị em nhà Quah được các tình nguyện viên môn bơi lội tại SEA Games 33 yêu quý

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại SEA Games 33, đội tuyển bơi lội Singapore tiếp tục thống trị "đường đua xanh" với tổng cộng 22 HCV. Riêng 3 chị em nhà Quah bước lên bục cao nhất đến 7 lần.

Tin liên quan

Thua sít sao Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34

Thua sít sao Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34

Thua U.23 Việt Nam ở vòng bảng và sẽ tranh HCĐ sau trận thua 0-1 trước U.23 Thái Lan, HLV U.23 Malaysia Nafuzi Zain tự tin đặt chỉ tiêu tranh HCV ở SEA Games tới.

SEA Games 33: Cần sự liêm chính của trọng tài

Chuyện trọng tài xử ép ở SEA Games: Bao giờ thể thao Đông Nam Á mới vươn tầm?

Khám phá thêm chủ đề

Singapore SEA Games 33 Quah Ting Wen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận