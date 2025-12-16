Thua sít sao Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34

Cầu thủ U.23 Malaysia bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước U.23 Thái Lan ảnh: Đồng Nguyên Khang

Malaysia thách thức U.23 Việt Nam tại SEA Games 34

Tối 15.12, sau khi trận bán kết 1 kết thúc với chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines, đội U.23 Malaysia đã thua sít sao đội chủ nhà Thái Lan bởi bàn thua ngay phút thứ 7 và chỉ còn 10 người trong gần 80 phút sau.

Harimau Malaya đã chơi bóng kiên cường, thậm chí nếu may mắn hơn đã có thể có bàn gỡ vào cuối trận, chấp nhận đá trận tranh HCĐ với U.23 Philippines vào lúc 15 giờ 30 ngày 18.12.

HLV Nafuzi Zain chia sẻ: "Trong 2 năm tới, Malaysia sẽ là nước chủ nhà SEA Games 34. Một số cầu thủ có lẽ sẽ quá tuổi để thi đấu tại Kuala Lumpur.

HIghlight U.23 Thái Lan 1-0 U.23 Malaysia: Lộ diện đối thủ của Việt Nam ở chung kết

HLV Nafuzi Zain tự tin Malaysia có thể đoạt HCV SEA Games trên sân nhà ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhưng tôi nghĩ với tiềm năng mà các cầu thủ đang có, nếu chúng tôi phát triển đúng cách, cơ hội để Malaysia giành HCV rất cao. Bởi vì chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà, điều này mang lại lợi thế lớn hơn cho các cầu thủ và người hâm mộ của chúng tôi".

U.23 Malaysia đang tiến bộ

Quay trở lại trận đấu, HLV Nafuzi Zain tự hào khi các học trò đã cố gắng chơi kiểm soát bóng trong trận bán kết trước chủ nhà Thái Lan thay vì đặt nặng phòng ngự trước U.23 Việt Nam ở vòng bảng.

Ông Nafuzi Zain chia sẻ: "Từ góc nhìn của tôi, tối nay U.23 Malaysia đã thể hiện lối chơi khác biệt so với khi gặp Việt Nam. Tôi biết Thái Lan được đánh giá cao hơn, cầu thủ có chất lượng khác biệt tốt hơn U.23 Malaysia.

U.23 Malaysia còn 10 người chơi rất chủ động khiến báo chí Thái Lan khen hết lời ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chúng tôi quản lý và kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và lấy lại sự tự tin. Nhưng đột nhiên, không may 1 cầu thủ của U.23 Malaysia phải nhận thẻ đỏ. Tôi không thể trách cầu thủ này vì cậu ấy còn rất trẻ, mới 19 tuổi.

Đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai vì chúng tôi có những cầu thủ rất tài năng. Tôi tự hào về những gì các cầu thủ của đã đạt được. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng khi U.23 Malaysia phải chơi gần 80 phút với chỉ 10 cầu thủ.

Đội bóng đã quản lý trận đấu rất tốt, chơi một thứ bóng đá ấn tượng. Tôi nghĩ U.23 Malaysia chỉ cần một vài cơ hội là có thể ghi bàn. Tôi biết Thái Lan rất mạnh, được chơi trên sân nhà nhưng U.23 Malaysia đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời".