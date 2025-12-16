Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Thua sít sao Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
16/12/2025 06:56 GMT+7

Thua U.23 Việt Nam ở vòng bảng và sẽ tranh HCĐ sau trận thua 0-1 trước U.23 Thái Lan, HLV U.23 Malaysia Nafuzi Zain tự tin đặt chỉ tiêu tranh HCV ở SEA Games tới.

Thua tiếc Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34- Ảnh 1.

Cầu thủ U.23 Malaysia bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước U.23 Thái Lan

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Malaysia thách thức U.23 Việt Nam tại SEA Games 34

Tối 15.12, sau khi trận bán kết 1 kết thúc với chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines, đội U.23 Malaysia đã thua sít sao đội chủ nhà Thái Lan bởi bàn thua ngay phút thứ 7 và chỉ còn 10 người trong gần 80 phút sau.

Harimau Malaya đã chơi bóng kiên cường, thậm chí nếu may mắn hơn đã có thể có bàn gỡ vào cuối trận, chấp nhận đá trận tranh HCĐ với U.23 Philippines vào lúc 15 giờ 30 ngày 18.12.

HLV Nafuzi Zain chia sẻ: "Trong 2 năm tới, Malaysia sẽ là nước chủ nhà SEA Games 34. Một số cầu thủ có lẽ sẽ quá tuổi để thi đấu tại Kuala Lumpur.

HIghlight U.23 Thái Lan 1-0 U.23 Malaysia: Lộ diện đối thủ của Việt Nam ở chung kết

Thua tiếc Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34- Ảnh 2.

HLV Nafuzi Zain tự tin Malaysia có thể đoạt HCV SEA Games trên sân nhà

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Nhưng tôi nghĩ với tiềm năng mà các cầu thủ đang có, nếu chúng tôi phát triển đúng cách, cơ hội để Malaysia giành HCV rất cao. Bởi vì chúng tôi sẽ chơi trên sân nhà, điều này mang lại lợi thế lớn hơn cho các cầu thủ và người hâm mộ của chúng tôi".

U.23 Malaysia đang tiến bộ

Quay trở lại trận đấu, HLV Nafuzi Zain tự hào khi các học trò đã cố gắng chơi kiểm soát bóng trong trận bán kết trước chủ nhà Thái Lan thay vì đặt nặng phòng ngự trước U.23 Việt Nam ở vòng bảng.

Ông Nafuzi Zain chia sẻ: "Từ góc nhìn của tôi, tối nay U.23 Malaysia đã thể hiện lối chơi khác biệt so với khi gặp Việt Nam. Tôi biết Thái Lan được đánh giá cao hơn, cầu thủ có chất lượng khác biệt tốt hơn U.23 Malaysia.

Thua tiếc Thái Lan, Malaysia quyết tranh HCV với U.23 Việt Nam trên sân nhà SEA Games 34- Ảnh 3.

U.23 Malaysia còn 10 người chơi rất chủ động khiến báo chí Thái Lan khen hết lời

ảnh: Đồng Nguyên Khang

Chúng tôi quản lý và kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và lấy lại sự tự tin. Nhưng đột nhiên, không may 1 cầu thủ của U.23 Malaysia phải nhận thẻ đỏ. Tôi không thể trách cầu thủ này vì cậu ấy còn rất trẻ, mới 19 tuổi.

Đây sẽ là bài học kinh nghiệm cho tương lai vì chúng tôi có những cầu thủ rất tài năng. Tôi tự hào về những gì các cầu thủ của đã đạt được. Đây không phải là một trận đấu dễ dàng khi U.23 Malaysia phải chơi gần 80 phút với chỉ 10 cầu thủ.

Đội bóng đã quản lý trận đấu rất tốt, chơi một thứ bóng đá ấn tượng. Tôi nghĩ U.23 Malaysia chỉ cần một vài cơ hội là có thể ghi bàn. Tôi biết Thái Lan rất mạnh, được chơi trên sân nhà nhưng U.23 Malaysia đã thể hiện một tinh thần tuyệt vời".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Báo Thái Lan chê đội nhà vì 'thắng không đẹp', bất ngờ đưa U.23 Malaysia lên tận mây xanh

Báo Thái Lan chê đội nhà vì 'thắng không đẹp', bất ngờ đưa U.23 Malaysia lên tận mây xanh

Truyền thông Thái Lan cho rằng thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul dù đã thắng U.23 Malaysia, có vé vào chung kết SEA Games 33 nhưng vẫn chưa thể khiến CĐV nước này hài lòng.

HLV Thái Lan nóng lòng đấu trí U.23 Việt Nam để chứng tỏ bản thân, cảm ơn Madam Pang vì đã…

HLV Kim Sang-sik ‘nén’ Thanh Nhàn như lò xo, tuyệt chiêu tâm lý và cái kết cực bất ngờ...

U.23 Việt Nam Malaysia Sea games Thái Lan hcv
