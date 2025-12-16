Nóng: VĐV ‘gian lận’ trận thua Việt Nam, esports Thái Lan tuyên bố rút lui sau tranh cãi nghiêm trọng

VĐV Thái Lan vi phạm ở trận gặp đội tuyển nữ Việt Nam

Quyết định rút lui được ông Santi Lohtong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) kiêm Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, xác nhận trong một thông báo phát trực tiếp vào sáng 16.12. Đáng chú ý, chỉ ít phút sau khi thông báo này diễn ra, đội tuyển nữ Thái Lan đang thi đấu trận chung kết nhánh thua với đội tuyển nữ Lào (Thái Lan đang dẫn 1-0).

Trang Khaosod tiết lộ, nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ quyết định của TESF về việc loại VĐV Naphat Warasin, biệt danh Tokyogurl, khỏi danh sách thi đấu tại SEA Games 33. Theo thông báo của Ban tổ chức, nữ tuyển thủ này đã vi phạm điều 9.4.3 trong quy tắc kỹ thuật thể thao điện tử, liên quan đến việc sử dụng phần mềm hoặc phần cứng sửa đổi trái phép của bên thứ ba trong quá trình thi đấu ở trận bán kết với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội Việt Nam thắng 3-0.

Vụ việc ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới thể thao điện tử Thái Lan, đặc biệt khi đội tuyển liên quân nữ nước này được xem là một trong những đội tuyển mạnh và có khả năng cạnh tranh HCV tại SEA Games 33.

Đội tuyển nữ Thái Lan đã rút lui khỏi SEA Games 33 sau tuyên bố của ông Santi Lohthong ẢNH: SIAMSPORTS/FACEBOOK

Trong thông báo chính thức, ông Santi Lohthong nhấn mạnh: “Tôi, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao điện tử châu Á, xin tuyên bố rằng Thái Lan sẽ rút đội tuyển nữ khỏi SEA Games 33, giải đấu mà Thái Lan là nước chủ nhà”.

Theo ông Santi, quyết định này được đưa ra không chỉ dựa trên yếu tố chuyên môn mà còn xuất phát từ trách nhiệm của nước chủ nhà. “Chúng tôi tôn trọng mọi quy tắc, tôn trọng tình bạn và tinh thần thể thao. Những gì đã xảy ra là một vấn đề nghiêm trọng và nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng với tư cách nước đăng cai, chúng tôi không thể cho phép cuộc thi tiếp tục trong hoàn cảnh này”, ông nói.

Đáng chú ý, ông Santi cũng gửi lời cảm ơn tới phía đội tuyển nữ Lào vì thái độ hợp tác và tôn trọng. “Chúng tôi hiểu rằng Thái Lan và Lào có lịch thi đấu vào sáng nay. Xin cảm ơn ông Jonathan vì đã không phản đối quyết định rút lui của Thái Lan; đó chính là tinh thần của thể thao Đông Nam Á. Tôi cũng cảm ơn các VĐV đội tuyển quốc gia Lào đã lên sân khấu và thể hiện sự tôn trọng đối với Thái Lan”, ông chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, người đứng đầu TESF không quên gửi lời động viên tới các VĐV Thái Lan còn đang thi đấu ở những nội dung khác. Ông thừa nhận áp lực đặc biệt lớn khi Thái Lan vừa là chủ nhà SEA Games, vừa chịu trách nhiệm giám sát chuyên môn ở cấp độ châu lục. “Tối qua tôi đã trao đổi với HLV Pom. Tôi biết các VĐV đã cố gắng hết sức. Chúng tôi cam kết hơn 100% cho sự minh bạch và công bằng của giải đấu”, ông Santi khẳng định.

Thể thao Thái Lan sẽ tiếp tục làm việc với các VĐV liên quan, có thêm án kỷ luật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FACEBOOK KHAOSOD

Đội tuyển nữ Lào vào tranh HCV với đội tuyển nữ Việt Nam

Kết thúc phát biểu, ông Santi cho biết TESF sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với VĐV liên quan nhằm làm rõ toàn bộ sự việc. Dù để lại nhiều tiếc nuối, quyết định rút lui của đội tuyển nữ Thái Lan được xem là động thái cứng rắn, phản ánh nỗ lực bảo vệ tính minh bạch và uy tín của thể thao điện tử tại SEA Games 33.

Như vậy, với việc đội tuyển nữ Thái Lan rút lui, đội tuyển nữ Lào chính thức được xử thắng 3-0. Lúc 15 giờ chiều 16.12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển nữ Lào ở trận cuối cùng, tranh HCV. Về thực lực, đội tuyển nữ Lào không quá mạnh và đội tuyển nữ Việt Nam đang rộng cửa giành HCV. HCĐ thuộc về Timor Leste.