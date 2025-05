Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng phải giành giật 'sự sống', HAGL chưa thoát hiểm

V-League càng về cuối càng gay cấn

Trên sân Tam Kỳ, CLB Quảng Nam trong tình thế không còn đường lùi trong cuộc đua trụ hạng V-League 2024-2025 đã tích lũy được 3 điểm quý giá khi giành chiến thắng trước CLB Hà Tĩnh. Nhờ đó thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn "nhảy" lên hạng 10 với 25 điểm. CLB Quảng Nam thậm chí xếp trên CLB TP.HCM nhờ có cùng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

CLB Quảng Nam (áo vàng) giành 3 điểm quý giá trước CLB Hà Tĩnh ở vòng 24 V-League 2024-2025 diễn ra hôm nay trên sân Tam Kỳ ẢNH: ĐÔNG NGHI

Nếu chiến thắng trước CLB Hà Tĩnh tạo bước ngoặt trong cuộc đua trụ hạng V-League 2024-2025 của CLB Quảng Nam thì thất bại trong ngày trở về Tam Kỳ khiến HLV Nguyễn Thành Công cùng CLB Hà Tĩnh lần nữa lỡ cơ hội san bằng cách biệt điểm số so với đội xếp hạng 3 là CLB Thể Công Viettel (38 điểm). 2 trận thua liên tiếp khiến CLB Hà Tĩnh chôn chân ở hạng 4 với 35 điểm, đứng trước nguy cơ bị đội xếp sau là CLB Công an Hà Nội (33 điểm) qua mặt. Đội Công an Hà Nội có lợi thế đá ít hơn 2 trận so với các đội ở nhóm đầu trên bảng xếp hạng.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Bình Định ẢNH: MINH TÚ

Ở trận đấu còn lại, CLB Bình Định giật được 1 điểm vào phút cuối trong trận hòa 1-1 trước CLB Thanh Hóa. Điểm số quan trọng này giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến thoát khỏi đáy bảng xếp hạng khi có cùng 21 điểm với CLB Đà Nẵng nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số phụ bàn thắng bại.

CLB Bình Định thoát thua trước CLB Thanh Hóa ở vòng 24 V-League 2024-2025 ẢNH: MINH TÚ

Như vậy sau vòng 24 V-League 2024-2025, CLB Nam Định vẫn giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng với 51 điểm, tạo cách biệt 5 điểm so với đội xếp hạng nhì là CLB Hà Nội. Đội bóng thành Nam đứng trước cơ hội sớm đăng quang, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Trong khi đó cuộc chiến trụ hạng vẫn còn gay cấn với cuộc đua chủ yếu diễn ra giữa các đội Đà Nẵng (21 điểm), Bình Định (21 điểm), SLNA (23 điểm), CLB TP.HCM (25 điểm), Quảng Nam (25 điểm).

Trong bối cảnh này, HAGL ở tốp 9 với 28 điểm, chưa chắc chắn trụ hạng. Nếu Bình Định thắng đội Công an Hà Nội ở trận đá bù, đội bóng này sẽ có 24 điểm, đẩy SLNA xuống áp chót với 23 điểm. Khoảng cách giữa HAGL (28 điểm) và SLNA chỉ hơn kém nhau 5 điểm. Trong khi đó, giải vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Vì thế, HAGL chưa trụ hạng.

Bảng xếp hạng tạm thời đến hết ngày 27.5

