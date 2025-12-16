Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Quang Tuyến
Quang Tuyến
16/12/2025 17:05 GMT+7

Tại Doha, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafsström.

Chủ tịch FIFA chúc mừng các đội thi đấu thành công tại SEA Games 33

Trong thời gian diễn ra cuộc họp các ban chức năng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang diễn ra tại Doha, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp quan trọng với hai nhà lãnh đạo cao cấp của FIFA.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chúc mừng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trước thành tích các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết tại SEA Games 33, đồng thời gửi lời chúc các đội tuyển tiếp tục thi đấu thành công. Gồm các đội tuyển bóng đá nữ, đội U.23 Việt Nam và đội futsal nữ.

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 1.

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 2.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF (trái) trao đổi công việc

Ảnh: FIFA

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 3.

Chủ tịch VFF và Tổng thư ký FIFA

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafsström đánh giá cao những kết quả tích cực mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng với định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong tương lai. 

Chủ tịch VFF cảm ơn FIFA luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn FIFA và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafsström đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các tổ chức thành viên, trong đó có Việt Nam. 

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 4.

Đội U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 5.

Đội tuyển nữ gặp Philippines ở chung kết

Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33 - Ảnh 6.

Đội tuyển futsal nữ vào chung kết

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ thiết thực của FIFA trong thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng và điều kiện phục vụ cho các đội tuyển quốc gia. 

Cuộc gặp tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa FIFA và VFF, hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, phù hợp với chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

Tin liên quan

Kéo co cực hấp dẫn tại SEA Games 33: Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh khốc liệt

Kéo co cực hấp dẫn tại SEA Games 33: Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh khốc liệt

Không còn là một trò chơi dân gian vui vẻ của tuổi thơ, tại SEA Games 33, môn kéo co trở thành đấu trường của sức mạnh và chiến thuật cực kỳ hấp dẫn.

Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Ngọc Trâm vào biên chế ngành công an sau SEA Games 33

Tổ 'đầu xù' U.23 Việt Nam chưa vội… cắt tóc, quyết 'rinh' vàng SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

FIFA VFF CHỦ TỊCH VFF TRẦN QUỐC TUẤN SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận