Chủ tịch FIFA chúc các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Chủ tịch FIFA chúc mừng các đội thi đấu thành công tại SEA Games 33

Trong thời gian diễn ra cuộc họp các ban chức năng của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang diễn ra tại Doha, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có cuộc gặp quan trọng với hai nhà lãnh đạo cao cấp của FIFA.



Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã chúc mừng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trước thành tích các đội tuyển bóng đá Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết tại SEA Games 33, đồng thời gửi lời chúc các đội tuyển tiếp tục thi đấu thành công. Gồm các đội tuyển bóng đá nữ, đội U.23 Việt Nam và đội futsal nữ.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF (trái) trao đổi công việc Ảnh: FIFA

Chủ tịch VFF và Tổng thư ký FIFA

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafsström đánh giá cao những kết quả tích cực mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng với định hướng phát triển bài bản, chuyên nghiệp và bền vững, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước tiến mới trong tương lai.

Chủ tịch VFF cảm ơn FIFA luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn FIFA và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, Tổng thư ký FIFA Mattias Grafsström đã luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ các tổ chức thành viên, trong đó có Việt Nam.

Đội U.23 Việt Nam vào chung kết SEA Games

Đội tuyển nữ gặp Philippines ở chung kết

Đội tuyển futsal nữ vào chung kết

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh rằng, sự hỗ trợ thiết thực của FIFA trong thời gian qua đã góp phần quan trọng giúp bóng đá Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, hạ tầng và điều kiện phục vụ cho các đội tuyển quốc gia.

Cuộc gặp tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa FIFA và VFF, hướng tới mục tiêu chung là thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam, phù hợp với chiến lược phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

