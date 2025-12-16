Kéo co cực hấp dẫn tại SEA Games 33: Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh khốc liệt

Tạm quên đi hình ảnh trò chơi dân gian ngày lễ hội ở Việt Nam, kéo co tại SEA Games 33 thực sự là một sân chơi hấp dẫn, là đấu trường khốc liệt của sức mạnh và chiến thuật. Đáng chú ý, đại diện cho Việt Nam tập hợp của những người không phải VĐV chuyên nghiệp. Họ tự bỏ tiền túi mua trang thiết bị, trải qua quá trình ép cân và tập luyện chăm chỉ để theo đuổi đam mê. Dù chỉ là môn biểu diễn, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của các VĐV Việt Nam đã để lại những hình ảnh ấn tượng khó phai.

Kéo co chuyên nghiệp không đơn giản

Tại SEA Games 33, kéo co góp mặt với tư cách là môn thể thao biểu diễn. Dù huy chương trao cho các VĐV chiến thắng sẽ không được tính vào bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, sức nóng tại nhà thi đấu vẫn vô cùng cuồng nhiệt bởi sự cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đội tuyển sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: nam 600 kg (8 người), nữ 400 kg (8 người), hỗn hợp 560 kg (4 nam, 4 nữ), nam 300 kg (4 người) và nữ 4 người (250 kg). Mỗi hạng cân đòi hỏi những chiến thuật và cách sắp xếp đội hình khác nhau. Nội dung 600 kg nam (8 người) nghĩa là trọng lượng tối đa của tất cả các VĐV không được vượt quá 600 kg. Trước khi thi đấu, ban huấn luyện và VĐV phải tính toán ép cân trước từ 1 đến 2 tháng ẢNH: NHẬT THỊNH

Một trận chung kết giữa đội nữ Việt Nam và Thái Lan. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan được đánh giá là "anh cả" ở bộ môn này. Với sự đầu tư chuyên nghiệp, họ tuyển chọn VĐV gắt gao và đưa đi tập huấn nước ngoài, đặc biệt là tại Đài Loan - nơi có nền kéo co vô địch thế giới ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở Đông Nam Á, đối trọng lớn nhất của Thái Lan chính là Việt Nam. Theo HLV đội tuyển kéo co Việt Nam, VĐV Thái Lan có chiều cao tốt (trên 1,75 m). Trong khi đó, VĐV Việt Nam thường thấp hơn (thường thấp hơn nửa cái đầu) nhưng nặng xương, giữ trọng tâm tốt ẢNH: NHẬT THỊNH

Đội tuyển kéo co Việt Nam là tập hợp của nhiều người đang làm các ngành nghề khác nhau

Khác với mô hình chuyên nghiệp của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam là tập hợp của những con người đam mê và theo hướng xã hội hóa. Thành viên của đội tuyển kéo co Việt Nam là những bác sĩ, luật sư, nhân viên văn phòng, sinh viên... ban ngày đi làm/đi học, tối về lại cháy hết mình trên sân tập tại P.Sài Gòn, TP.HCM. HLV đội tuyển cho biết, đội hình đi thi đấu SEA Games là những gương mặt có kinh nghiệm nhiều năm liền vô địch kéo co quốc gia Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Để theo đuổi đam mê, các VĐV tự đầu tư trang bị. Một đôi giày chuyên dụng cho môn kéo co có giá khoảng 125 USD (hơn 3 triệu đồng), giúp tăng độ bám tối đa trên sàn đấu. Sau mỗi trận đấu, các VĐV đều "kỳ cọ" rất kỹ đế giày để loại bỏ bụi bẩn... rồi "mang vớ" cho giày để chờ đến màn so tài tiếp theo ẢNH: NHẬT THỊNH

Món quan trọng và đắt nhất khi trang bị cho một VĐV là chiếc "áo giáp" bảo vệ hông và lưng, có giá lên tới 175 USD (khoảng 4,6 triệu đồng) cho người "khóa đuôi". Theo HLV đội tuyển kéo co Việt Nam, VĐV cần mặc áo giáp vì lực siết của dây thừng đi qua hông VĐV lên tới 2 tấn (1 tấn lực kéo mỗi bên). Nếu không có đồ bảo hộ, dây thừng có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho VĐV. Trong khi đó, những trang bị khác cũng có giá 125 USD (khoảng 3,2 triệu đồng)/món ẢNH: NHẬT THỊNH

Kéo co hiện đại đầy tính chiến thuật. Phòng thủ là khi các VĐV ngả người ra sau, hai chân đạp thẳng để ghì chặt, triệt tiêu lực kéo của đối phương. Ngược lại, khi thời cơ đến, các VĐV sẽ đồng loạt co gối, dùng lực đùi và hông để đạp lùi, kéo đối thủ về phía mình từng chút một ẢNH: NHẬT THỊNH

Lối chơi đặc trưng của kéo co Việt Nam là ưu tiên phòng thủ trước và phản công. Các VĐV thường phòng thủ bền bỉ trong 30 giây đến 1 phút đầu để đối thủ hao mòn thể lực, sau đó mới tung ra những đợt tấn công quyết định. Trong đó, HLV Đoàn Công Thuận (bìa trái) là người theo sát diễn biến của trận đấu, đưa ra chiến thuật phù hợp cho các VĐV dựa vào từng thời điểm ẢNH: NHẬT THỊNH

SEA Games 33 là bước khởi đầu quan trọng. Dự kiến, kéo co sẽ được đưa vào nội dung thi đấu chính thức tại 3 kỳ đại hội liên tiếp (SEA Games 34, 35 và 36). Sau đó, hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ đánh giá lại sự phát triển của môn này để đưa ra quyết định tiếp theo ẢNH: NHẬT THỊNH





Môn kéo co thu hút nhiều người xem tại SEA Games 33. Các CĐV Việt Nam, trong đó có ca sĩ Phương Thanh cũng có mặt tại Khu liên hợp thể thao Huamark (Bangkok) để cổ vũ cho đội tuyển kéo co Việt Nam thi đấu trong sáng 16.12 ẢNH: NHẬT THỊNH







