Kéo co cực hấp dẫn tại SEA Games 33: Việt Nam và Thái Lan cạnh tranh khốc liệt

Tạm quên đi hình ảnh trò chơi dân gian ngày lễ hội ở Việt Nam, kéo co tại SEA Games 33 thực sự là một sân chơi hấp dẫn, là đấu trường khốc liệt của sức mạnh và chiến thuật. Đáng chú ý, đại diện cho Việt Nam tập hợp của những người không phải VĐV chuyên nghiệp. Họ tự bỏ tiền túi mua trang thiết bị, trải qua quá trình ép cân và tập luyện chăm chỉ để theo đuổi đam mê. Dù chỉ là môn biểu diễn, nhưng tinh thần thi đấu quả cảm của các VĐV Việt Nam đã để lại những hình ảnh ấn tượng khó phai.
Kéo co chuyên nghiệp không đơn giản
Các đội tuyển sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm: nam 600 kg (8 người), nữ 400 kg (8 người), hỗn hợp 560 kg (4 nam, 4 nữ), nam 300 kg (4 người) và nữ 4 người (250 kg). Mỗi hạng cân đòi hỏi những chiến thuật và cách sắp xếp đội hình khác nhau. Nội dung 600 kg nam (8 người) nghĩa là trọng lượng tối đa của tất cả các VĐV không được vượt quá 600 kg. Trước khi thi đấu, ban huấn luyện và VĐV phải tính toán ép cân trước từ 1 đến 2 tháng
Đội tuyển kéo co Việt Nam là tập hợp của nhiều người đang làm các ngành nghề khác nhau
Khác với mô hình chuyên nghiệp của Thái Lan, đội tuyển Việt Nam là tập hợp của những con người đam mê và theo hướng xã hội hóa. Thành viên của đội tuyển kéo co Việt Nam là những bác sĩ, luật sư, nhân viên văn phòng, sinh viên... ban ngày đi làm/đi học, tối về lại cháy hết mình trên sân tập tại P.Sài Gòn, TP.HCM. HLV đội tuyển cho biết, đội hình đi thi đấu SEA Games là những gương mặt có kinh nghiệm nhiều năm liền vô địch kéo co quốc gia Việt Nam
Kéo co hiện đại đầy tính chiến thuật. Phòng thủ là khi các VĐV ngả người ra sau, hai chân đạp thẳng để ghì chặt, triệt tiêu lực kéo của đối phương. Ngược lại, khi thời cơ đến, các VĐV sẽ đồng loạt co gối, dùng lực đùi và hông để đạp lùi, kéo đối thủ về phía mình từng chút một
SEA Games 33 là bước khởi đầu quan trọng. Dự kiến, kéo co sẽ được đưa vào nội dung thi đấu chính thức tại 3 kỳ đại hội liên tiếp (SEA Games 34, 35 và 36). Sau đó, hội đồng thể thao Đông Nam Á sẽ đánh giá lại sự phát triển của môn này để đưa ra quyết định tiếp theo
Môn kéo co thu hút nhiều người xem tại SEA Games 33. Các CĐV Việt Nam, trong đó có ca sĩ Phương Thanh cũng có mặt tại Khu liên hợp thể thao Huamark (Bangkok) để cổ vũ cho đội tuyển kéo co Việt Nam thi đấu trong sáng 16.12
