Tổ 'đầu xù' U.23 Việt Nam chưa vội… cắt tóc, quyết 'rinh' vàng SEA Games 33

Những quả "đầu xù" trong đội hình xuất phát của U.23 Việt Nam trận bán kết với Philippines, mang theo những quyết tâm, khát vọng và ấp ủ ảnh: Nhật Thịnh

U.23 Việt Nam quyết giữ mạch toàn thắng

Đội tuyển U.23 Việt Nam đến SEA Games 33 tại Thái Lan với những kỳ vọng to lớn, kèm theo đó là trọng trách không nhỏ, với quyết tâm phải lọt vào chung kết và đem tấm HCV môn bóng đá nam về cho Tổ quốc.

Đến lúc này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã thực hiện được mục tiêu đầu tiên, sau 3 trận toàn thắng đã đoạt vé hiên ngang bước vào trận đấu cao nhất, sẽ gặp U.23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 18.12.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Philippines: Giành vé tới chung kết

Đó là hành trình nhiều cảm xúc, khi các cầu thủ U.23 Việt Nam đã lần lượt vượt qua mọi rào cản với những chiếc "xe buýt 2 tầng" mang tên Lào, Malaysia hay lối chơi cực kỳ khó chịu của Philippines để đối mặt với đối thủ thách thức nhất là nước chủ nhà.

Những mái tóc xù của Lý Đức, Thanh Nhàn trong khoảnh khắc ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam ảnh: Đồng Nguyên Khang

Sự tập trung và nỗ lực đấy thể hiện rõ ngọn lửa chiến đấu trên sân cỏ. Bên cạnh đó còn là hình ảnh về những mái tóc bù xù của cả đội, nhìn rõ ở rất đông cầu thủ như Đình Bắc, Lý Đức, Văn Khang, Trung Kiên, Xuân Bắc, Hiểu Minh…

Tất cả đều chung một suy nghĩ, không đụng đến tóc tai suốt hành trình chinh phục SEA Games để đem về tấm HCV cao quý. Có người còn không dám cạo râu. Hay như Anh Quân trước khi lên đường đã chủ động hớt tóc thật sát, để đến chung kết tóc mọc ra vừa vặn.

Món quà lớn nhất tặng người hâm mộ

Chiều 15.12, sân Rajamangala như bừng tỉnh với hàng ngàn CĐV Việt Nam lũ lượt kéo vào, khiến các khán đài sống động hẳn với 2 màu đỏ và vàng rực rỡ trong trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines.

U.23 Việt Nam đang tập trung hết mức, để đem chiến thắng về tri ân người hâm mộ ảnh: Nhật Thịnh

ảnh: Nhật Thịnh

Các đoàn Hội CĐV, người hâm mộ tự túc hay qua các tour du lịch và cả Hội CĐV CLB Trường Tươi Đồng Nai… mỗi người một cách, không hẹn nhau mà ai cũng khoác lên mình chiếc áo đỏ sao vàng để cổ vũ cho U.23 Việt Nam.

Điều này đã tạo ra bầu không khí khác hẳn, khi ngọn lửa từ khán đài đã như liều doping tinh thần, giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam sôi sục mãnh liệt, đến mức HLV Kim Sang-sik phải dặn dò bình tĩnh, tránh hưng phấn quá mức để đối thủ lợi dụng.

Đình Bắc chia sẻ: "Thật sự khi bước ra sân Rajamangala, tôi cảm thấy rất vui vì CĐV đã đến rất đông, tạo cho chúng tôi cảm giác tuyệt vời. Khi đó tinh thần toàn đội đã lên rất cao, khiến HLV Kim Sang-sik đã phải dặn cả đội kìm nén lại.

Quả thực, U.23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần rất tốt. Tôi hy vọng ngày 18.12 tới CĐV sẽ đến sân Rajamangala cổ vũ cho chúng tôi ở trận chung kết. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để giành chiến thắng".