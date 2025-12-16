Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
16/12/2025 07:03 GMT+7

Trước khi tung ra cú tạt bóng quyết định để giúp Lê Văn Thuận đánh đầu tung lưới Philippines, mở ra chiến thắng 2-0 cho đội U.23 Việt Nam, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng trải qua những phút thi đấu vất vả nhưng cũng rất hiệu quả.

Chiều 15.12, trên sân Rajamangala, lần lượt Văn Thuận, Thanh Nhàn lập công để giúp đội U.23 Việt Nam thắng trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đình Bắc cũng chơi xuất sắc và nhận được danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, một cầu thủ cũng xứng đáng được vinh danh là Phi Hoàng.

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 1.

Phi Hoàng được xếp đá vị trí hậu vệ cánh trái trong sơ đồ 3-4-3 của đội U.23 Việt Nam. Anh chơi gần như trọn vẹn 90 phút và để lại rất nhiều dấu ấn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 2.

Phi Hoàng phòng ngự rất quyết liệt, đeo bám kiên trì, không ngần ngại tự đặt mình vào thế "bánh mì kẹp thịt" để ngăn chặn tiền đạo Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 3.

Phi Hoàng hoạt động không ngơi nghỉ, lên công về thủ toàn diện. Khi Thanh Nhàn vào sân, hậu vệ của CLB Đà Nẵng thực hiện nhiều đường thả bóng khôn ngoan xuống đáy biên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 4.

Nhờ đó, Thanh Nhàn có cơ hội tận dụng tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật để tạo ra sức ép lớn hơn về phía khung thành U.23 Philippines

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 5.

Những quả tạt của Phi Hoàng cũng đạt độ chính xác rất cao

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 6.

Một trong số đó dẫn đến tình huống đánh đầu cắt mặt rất hay của Thanh Nhàn, chỉ tiếc là bóng chưa đi vào lưới

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 7.

Do U.23 Việt Nam gần như tấn công bên cánh trái, Phi Hoàng liên tục phải leo biên, tạt bóng. Anh có dấu hiệu quá tải và nhiều lần nhờ bác sĩ Nguyễn Trường xịt lạnh, massage vùng bắp chân

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 8.

HLV Kim Sang-sik cũng rất hài lòng với những quả tạt chất lượng cao của Phi Hoàng. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mong muốn cậu học trò tiếp tục tận dụng điểm mạnh này

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng- Ảnh 9.

Để rồi ở phút 89, từ quả tạt có điểm rơi hoàn hảo của Phi Hoàng, Văn Thuận lao vào đánh đầu cận thành, mở tỷ số trận đấu và cũng mở toang cánh cửa đi đến trận chung kết cho U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Tại SEA Games 31 trên sân nhà và cũng là lần gần nhất đội U.23 Việt Nam giành HCV đại hội, chúng ta có một hậu vệ biên trái tạt bóng cực hay trong đội hình. Đó là Phan Tuấn Tài. Trong trận chung kết gặp Thái Lan, hậu vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel tạt bóng hoàn hảo, giúp Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất của trận đấu. Lần này, HLV Kim Sang-sik cũng sở hữu hậu vệ biên trái tạt bóng xuất sắc không kém. Hy vọng, Phi Hoàng sẽ lại tỏa sáng như Tuấn Tài để giúp đội U.23 Việt Nam đòi lại tấm HCV SEA Games.

Xem thêm bình luận