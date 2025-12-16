Người hùng U.23 Việt Nam: Nén đau để tỏa sáng, lời động viên của thầy Kim quý như vàng

Trước khi tung ra cú tạt bóng quyết định để giúp Lê Văn Thuận đánh đầu tung lưới Philippines, mở ra chiến thắng 2-0 cho đội U.23 Việt Nam, hậu vệ Nguyễn Phi Hoàng trải qua những phút thi đấu vất vả nhưng cũng rất hiệu quả.
Chiều 15.12, trên sân Rajamangala, lần lượt Văn Thuận, Thanh Nhàn lập công để giúp đội U.23 Việt Nam thắng trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33. Đình Bắc cũng chơi xuất sắc và nhận được danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Tuy nhiên, một cầu thủ cũng xứng đáng được vinh danh là Phi Hoàng.
Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Philippines: Giành vé tới chung kết
Tại SEA Games 31 trên sân nhà và cũng là lần gần nhất đội U.23 Việt Nam giành HCV đại hội, chúng ta có một hậu vệ biên trái tạt bóng cực hay trong đội hình. Đó là Phan Tuấn Tài. Trong trận chung kết gặp Thái Lan, hậu vệ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel tạt bóng hoàn hảo, giúp Nhâm Mạnh Dũng ghi bàn duy nhất của trận đấu. Lần này, HLV Kim Sang-sik cũng sở hữu hậu vệ biên trái tạt bóng xuất sắc không kém. Hy vọng, Phi Hoàng sẽ lại tỏa sáng như Tuấn Tài để giúp đội U.23 Việt Nam đòi lại tấm HCV SEA Games.
