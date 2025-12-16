Võ sĩ chủ nhà lao mặt vào cú đá để ăn vạ, pencak silat Việt Nam bị xử thua tức tưởi

Bị xử thua dù áp đảo

Bước vào trận bán kết, Vũ Văn Kiên thi đấu áp đảo, kiểm soát tốt thế trận và liên tục ghi điểm trước đối thủ chủ nhà Thái Lan. Bảng tỷ số thể hiện, khi trận đấu chỉ còn ít giây, võ sĩ Việt Nam vẫn dẫn rất sâu với tỷ số 52-34. Võ sĩ Thái Lan buộc phải xông lên tấn công và trong tình huống đó, Văn Kiên tung cú đá trúng vùng giáp (bụng). Ngay sau pha ra đòn, võ sĩ pencak silat Thái Lan ngã xuống sàn, ôm mặt và nằm bất động khiến đội ngũ y tế phải can thiệp.

Sau khi hội ý, tổ trọng tài bất ngờ xử thua trực tiếp đối với Vũ Văn Kiên. Quyết định này khiến võ sĩ Việt Nam gục xuống sàn, bật khóc nức nở trong sự ngỡ ngàng của ban huấn luyện và người hâm mộ.

Điểm số trên bảng tỷ số thể hiện võ sĩ Văn Kiên của Việt Nam đang áp đảo ẢNH: VÕ VIỆT

Khoảnh khắc võ sĩ Thái Lan được đội ngũ y tế sơ cứu ẢNH: VÕ VIỆT

Theo luật pencak silat, đòn đánh hợp lệ được phép thực hiện từ vai đến thắt lưng, trong khi các đòn vào đầu, cổ, mặt bị cấm tuyệt đối. Dù vậy, quyết định xử thua Văn Kiên vẫn gây nhiều tranh cãi, bởi pha ra đòn được xác định trúng giáp, trong khi đối thủ lại ôm mặt sau va chạm.

Võ sĩ pencak silat Thái Lan cố tình lao mặt vào cú đá của Văn Kiên

Giải thích về tình huống này, HLV đội tuyển pencak silat Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng, cho biết: “Khi trận đấu chỉ còn 4 giây, Văn Kiên đang dẫn rất xa với tỷ số 52-34. Võ sĩ Thái Lan đã cố tình lao mặt vào cú đá của Văn Kiên. Sau đó, họ ôm mặt và được bác sĩ vào chăm sóc”, ông chia sẻ.

Vũ Văn Kiên là võ sĩ kỳ cựu của pencak silat Việt Nam ẢNH: FBNV

Theo ông Hùng, trong môn pencak silat, cú đá trúng mặt là phạm luật và đó là cơ sở để trọng tài xử thua Văn Kiên. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh:

“Cú đá đó theo chúng tôi chỉ trúng vào vùng cổ chứ chưa trúng mặt. Võ sĩ Thái Lan có dấu hiệu cố tình lao mặt vào để khiến tình huống trở thành phạm luật”.

Bản thân Vũ Văn Kiên thừa nhận đây là một tình huống cực kỳ nhạy cảm. Võ sĩ Việt Nam chia sẻ: “Tình huống đó rất khó. Theo cảm nhận cá nhân, chân tôi đã đạp trúng vào vai đối thủ, nhưng những đầu ngón chân có thể hơi chạm vào vùng cổ”.

Văn Kiên cho rằng đây là pha ra đòn “50-50”, nằm ở ranh giới rất mong manh giữa ghi điểm hợp lệ và phạm quy.

“Dù rất tiếc, tôi vẫn chấp nhận quyết định của trọng tài”, võ sĩ pencak silat Việt Nam nói.