Myanmar bắt hơn 500 người nước ngoài tại khu lừa đảo, kêu gọi các nước nhận về

Hãng truyền thông Eleven Media của Myanmar ngày 15.12 đưa tin chính phủ quân sự nước này đang thực hiện một chiến dịch liên cơ quan nhằm phá hủy các tòa nhà trái phép tại những khu cá cược trực tuyến và lừa đảo khét tiếng gồm Shwe Kokko và KK Park ở ngoại ô thành phố Myawaddy, bang Kayin đông nam Myanmar, giáp Thái Lan.

Hình ảnh từ chiến dịch triệt phá lừa đảo trực tuyến được trưng bày tại cuộc họp báo ngày 14.12 tại Yangon (Myanmar) ẢNH: AP

Hôm 12.12, cơ quan chức năng phá hủy 17 tòa nhà được dùng làm nơi điều hành cá cược trực tuyến tại 3 khu KK Park. Tính đến nay, 398 trong số 635 tòa nhà tại khu này đã bị phá dỡ.

Cũng trong ngày 12.12, Myanmar bắt 54 người Indonesia và 2 người Kazakhstan tại khu Myawaddy-Shwe Kokko và giao lại cho hai nước này theo đúng thủ tục pháp lý.

Từ hôm 8.12, một lực lượng hỗn hợp gồm cơ quan an ninh, tổ chức hành chính và quan chức địa phương bắt đầu khám xét và dọn dẹp các tòa nhà tại thành phố Myawaddy để ngăn người nước ngoài cư trú bất hợp pháp và tham gia hoạt động cá cược trực tuyến. Vào ngày 12.12, 15 tòa nhà tại phường 5 của Myawaddy đã được kiểm tra. Cơ quan chức năng bắt 516 người nước ngoài, gồm 225 người Trung Quốc, tịch thu 550 máy vi tính.

Các thiết bị được sử dụng cho hoạt động lừa đảo cá cược trực tuyến tại KK Park và Shwe Kokko cũng bị tịch thu và đốt cháy.

Máy tính và các thiết bị lừa đảo trực tuyến bị tịch thu trong chiến dịch ẢNH: AP

Ngày 14.12, đại tá Min Thu Kyaw, lãnh đạo chiến dịch triệt phá, cho biết chính quyền Myanmar đang gặp khó khăn trong việc quản lý những người bị bắt và kêu gọi các nước liên quan nhanh chóng nhận công dân nước mình về, theo AP.

"Họ có quốc tịch khác nhau, tôn giáo, đạo đức và tính cách khác nhau. Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế đến và nhận họ nhanh chóng. Sẽ thuận lợi hơn nếu họ được đưa về nước sớm nhất có thể", ông Min Thu Kyaw nói.

Tại cuộc họp báo cùng ngày ở thành phố Yangon, thiếu tướng Aung Kyaw Kyaw, Thứ trưởng Nội vụ Myanmar, cho biết có 13.272 người từ 47 nước đã bị bắt từ khi chiến dịch trấn áp bắt đầu vào tháng 1. Hầu hết đã bị trục xuất nhưng hiện còn 1.655 người.

Hầu hết số này đang bị giam tại các cơ sở thể thao, tòa nhà của lực lượng bảo vệ biên giới và các tòa khu lừa đảo được chuyển đổi mục đích ở Myawaddy. Ông Min Thu Kyaw cho hay phần lớn những bên chưa nhận người là các nước châu Phi không có đại sứ quán tại Myanmar hoặc Thái Lan.