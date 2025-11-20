Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lực lượng Myanmar tấn công khu lừa đảo, bắt 346 người

Văn Khoa
Văn Khoa
20/11/2025 05:00 GMT+7

Thiếu tướng Zaw Min Tun, lãnh đạo nhóm thông tin thuộc Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar, ngày 19.11 thông báo về sự hợp tác quốc tế trong việc chống lừa đảo và đánh bạc trực tuyến tại khu vực Myawady, gần sát biên giới Thái Lan.

Báo The Global New Light of Myanmar dẫn lời ông Zaw Min Tun cho hay vào sáng 18.11, lực lượng an ninh cùng đội công tác của các ban ngành đã tiến hành một chiến dịch tại khu Shwe Kokko (nằm ở phía bắc Myawady), bắt giữ 346 công dân nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, theo báo The Nation (Thái Lan). Ông Zaw Min Tun cho biết thêm giới chức còn tịch thu gần 10.000 điện thoại di động được sử dụng trong các hoạt động đánh bạc trực tuyến, cùng với các thiết bị liên quan.

Lực lượng Myanmar tấn công khu lừa đảo, bắt 346 người - Ảnh 1.

Lực lượng Myanmar trong một lần triệt phá các nhóm lừa đảo

Ảnh: AP

Cũng theo ông Zaw Min Tun, có 3 khu ở Myawady đang diễn ra các hoạt động đánh bạc trực tuyến, gồm Shwe Kokko, KK Park và Chongkhaed. Vào tối 18.11, lực lượng chức năng Myanmar đã cho nổ những tòa nhà hành chính bên trong khu phức hợp lừa đảo KK Park. Những vụ nổ lớn đã gây ra sự căng thẳng tâm lý nghiêm trọng cho người dân và làm hư hại ít nhất 5 ngôi nhà ở phía Thái Lan, theo The Nation.

Ông Zaw Min Tun ngày 19.11 còn thông tin rằng vào ngày 14.11, các đại diện của Myanmar cùng một số quốc gia trong khu vực đã tham dự cuộc họp 6 nước tại TP.Côn Minh (Trung Quốc), thảo luận về những nỗ lực chung nhằm chống lừa đảo trực tuyến. Ông nhấn mạnh Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác với các lực lượng đặc nhiệm chung của các nước và các cơ chế khu vực để loại bỏ nạn lừa đảo qua mạng và hoạt động đánh bạc trực tuyến khỏi lãnh thổ Myanmar.

Quân đội Myanmar cho nổ trung tâm lừa đảo, Thái Lan lo dòng người vượt biên

Tin liên quan

Campuchia nói không thể đổ lỗi riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, kêu gọi phối hợp quốc tế

Campuchia nói không thể đổ lỗi riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, kêu gọi phối hợp quốc tế

Theo phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Khieu Sopheak, không thể đổ lỗi cho riêng Campuchia về lừa đảo trực tuyến, vì đây là vấn đề xuyên quốc gia và cần có sự phối hợp quốc tế để đối phó.

Thái Lan bắt 42 người Trung Quốc bị nghi chuẩn bị sang Campuchia để lừa đảo

Campuchia bắt hơn 600 người nước ngoài tại 2 địa điểm lừa đảo trực tuyến

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo Myanmar đánh bạc Thái Lan trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận