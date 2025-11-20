Lực lượng Myanmar tấn công khu lừa đảo, bắt 346 người

Báo The Global New Light of Myanmar dẫn lời ông Zaw Min Tun cho hay vào sáng 18.11, lực lượng an ninh cùng đội công tác của các ban ngành đã tiến hành một chiến dịch tại khu Shwe Kokko (nằm ở phía bắc Myawady), bắt giữ 346 công dân nước ngoài, phần lớn là người Trung Quốc, theo báo The Nation (Thái Lan). Ông Zaw Min Tun cho biết thêm giới chức còn tịch thu gần 10.000 điện thoại di động được sử dụng trong các hoạt động đánh bạc trực tuyến, cùng với các thiết bị liên quan.

Lực lượng Myanmar trong một lần triệt phá các nhóm lừa đảo Ảnh: AP

Cũng theo ông Zaw Min Tun, có 3 khu ở Myawady đang diễn ra các hoạt động đánh bạc trực tuyến, gồm Shwe Kokko, KK Park và Chongkhaed. Vào tối 18.11, lực lượng chức năng Myanmar đã cho nổ những tòa nhà hành chính bên trong khu phức hợp lừa đảo KK Park. Những vụ nổ lớn đã gây ra sự căng thẳng tâm lý nghiêm trọng cho người dân và làm hư hại ít nhất 5 ngôi nhà ở phía Thái Lan, theo The Nation.

Ông Zaw Min Tun ngày 19.11 còn thông tin rằng vào ngày 14.11, các đại diện của Myanmar cùng một số quốc gia trong khu vực đã tham dự cuộc họp 6 nước tại TP.Côn Minh (Trung Quốc), thảo luận về những nỗ lực chung nhằm chống lừa đảo trực tuyến. Ông nhấn mạnh Myanmar sẽ tiếp tục hợp tác với các lực lượng đặc nhiệm chung của các nước và các cơ chế khu vực để loại bỏ nạn lừa đảo qua mạng và hoạt động đánh bạc trực tuyến khỏi lãnh thổ Myanmar.