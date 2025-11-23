Myanmar truy quét hang ổ lừa đảo, bắt gần 1.600 người nước ngoài

Một khu phức hợp của tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Myanmar gần biên giới Thái Lan ẢNH: AFP

Quân đội Myanmar ngày 23.11 cho biết đã bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài trong vòng 5 ngày truy quét một trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng gần khu vực biên giới với Thái Lan, theo AFP.

Theo thống kê mới nhất được công bố, chính quyền Myanmar cho biết "1.590 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép đã bị bắt" từ ngày 18 - 22.11 trong các cuộc truy quét tại trung tâm cờ bạc và lừa đảo Shwe Kokko.

"Nhà chức trách còn thu giữ 2.893 máy tính, 21.750 điện thoại di động, 101 bộ thu tín hiệu vệ tinh Starlink, 21 bộ định tuyến và một lượng lớn vật liệu công nghiệp được sử dụng trong các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến", theo tờ The Global New Light of Myanmar.

Một cuộc điều tra của AFP hồi tháng trước cho thấy các bộ thu tín hiệu của Starlink, dịch vụ internet vệ tinh thuộc sở hữu của công ty tỉ phú Elon Musk, đã được lắp đặt hàng loạt tại các khu phức hợp lừa đảo. Sau đó, công ty của ông Musk cho biết đã vô hiệu hóa hơn 2.500 thiết bị Starlink trong khu vực gần các trung tâm lừa đảo nghi là ở Myanmar.

The Global New Light of Myanmar cho hay riêng ngày 22.11 đã có 223 người bị cáo buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo và cờ bạc trực tuyến tại Shwe Kokko bị bắt giữ, trong đó có 100 công dân Trung Quốc.

Video đăng bởi truyền thông địa phương cho thấy một xe lu nghiền nát hàng trăm màn hình máy tính được xếp thành hàng, bên cạnh các đống điện thoại di động đã bị đập vỡ tại khu phức hợp Shwe Kokko hôm 22.11.

Tình trạng lừa đảo trực tuyến đang ngày càng phức tạp và là mối lo ngại của nhiều nước. Chỉ riêng các nạn nhân ở Đông Nam Á và Đông Á đã bị lừa mất tới 37 tỉ USD trong năm 2023, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong đó cho rằng tổn thất toàn cầu có thể "còn lớn hơn nhiều".

