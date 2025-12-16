Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

HLV đội tuyển nữ Thái Lan tiếc vì không được đấu trí HLV Mai Đức Chung, mong Việt Nam thắng Philippines

Quang Tuyến
Quang Tuyến
16/12/2025 17:25 GMT+7

HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan Nuengerutai Srathongvian nói về trận chung kết SEA Games 33 vào chiều 17.12 đã nhìn nhận sức mạnh của Việt Nam trước Philippines, nhưng cho rằng cần có sự may mắn.

Bóng đá nữ Việt Nam mạnh hơn Philippines, nhưng cần thêm may mắn

Bà Nuengerutai Srathongvian đánh giá trận chung kết sẽ rất cân bằng giữa 2 đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines. "Nhìn một cách công bằng, Việt Nam mạnh hơn đội Philippines. Đó là điều mà trong thi đấu, thực lực và lối đá của Việt Nam đã cho thấy sự "già rơ" bởi kinh nghiệm và bản lĩnh hơn. Nhưng trong một trận đấu cụ thể cần nhiều yếu tố, kể cả phải có may mắn. Về mặt này nhiều đội dù mạnh đã không vượt qua được. Đội nữ Philippines họ có lối chơi khó chịu, kiên nhẫn và đầy khát khao đến phút chót. Không phải dễ thắng họ đâu. Việt Nam cần thêm sự may mắn mới có thể".

HLV đội tuyển nữ Thái Lan tiếc vì không được đấu trí HLV Mai Đức Chung, mong Việt Nam thắng Philippines- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sẽ gặp lại Philippines

ẢNH: KHẢ HÒA

Bà cũng gửi lời chúc đến thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ may mắn trong trận chung kết: "Tôi rất tiếc vì đã không được đối đầu với đội tuyển nữ Việt Nam ở trận cuối cùng. Tôi đã xem hành trình của đội Việt Nam tại SEA Games và đặc biệt ấn tượng ở trận thắng Myanmar. Đó là một trận đấu hay về đấu pháp và sự dày dặn trận mạc của Việt Nam. Tôi chúc Việt Nam sẽ gặp may mắn ở trận chung kết. Dù sao thì chúng tôi vẫn phải chiến đấu tiếp cho chiếc HCĐ. Dĩ nhiên chúng tôi có thể thắng được Indonesia. Nhưng trong bóng đá mà, không có gì có thể nói trước được".

Philippines tuyên bố quyết lấy HCV, HLV Mai Đức Chung phát ngôn bất ngờ trước trận chung kết

HLV đội tuyển nữ Thái Lan tiếc vì không được đấu trí HLV Mai Đức Chung, mong Việt Nam thắng Philippines- Ảnh 2.

Bà Nuengerutai Srathongvian (hàng trên thứ 2 từ phải) luôn theo dõi sát các trận của đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Thái Lan buồn vì thua bán kết

Thực lòng đến giờ này tôi vẫn còn tiếc về trận thua ở bán kết. Tôi rất buồn và thấu hiểu sự thất vọng của nhiều cầu thủ. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là động viên, giúp các cầu thủ tiếp tục tự tin, phát triển bản thân, bởi bóng đá rồi sẽ còn gặp lại nhau. Giải đấu này chúng tôi có thể sai sót, nhưng lần sau nhất định phải đòi lại. Nếu được tín nhiệm, tôi sẽ tiếp tục đem hết khả năng để cùng Thái Lan hướng đến một thành tích tốt trong tương lai".

HLV đội tuyển nữ Thái Lan tiếc vì không được đấu trí HLV Mai Đức Chung, mong Việt Nam thắng Philippines- Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Thái Lan (phải) trong trận thua Philippines

ẢNH: KHẢ HÒA

Bà Nuengerutai Srathongvian được xem là huấn luyện viên thành công của bóng đá nữ Thái lan khi từng giúp đội bóng xứ chùa vàng 2 lần dự World Cup và vô địch SEA Games 2013. Cũng đã có những tranh cãi trong việc Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan Madam Pang mời bà quay lại dẫn dắt đội tuyển nữ thay cho HLV người Nhật thất bại ở AFF Cup tại Việt Nam trước đó. Thậm chí còn cho rằng lối đá của đội nữ Thái Lan không bật lên bao nhiêu so với trước. Nhưng nhiều người hâm mộ cho rằng thất bại vừa rồi là không may mắn, không nên đổ hết trách nhiệm cho HLV trưởng. Bởi bà vẫn là một nhà cầm quân phù hợp bởi sự thân thiện, gần gũi, trách nhiệm và tận tụy với công việc, hệt như HLV Mai Đức Chung của Việt Nam.

HLV đội tuyển nữ Thái Lan tiếc vì không được đấu trí HLV Mai Đức Chung, mong Việt Nam thắng Philippines- Ảnh 4.

Bà Nuengerutai Srathongvian và PV Quang Tuyến

ẢNH: KHẢ HÒA

Dù tương lai chưa biết thế nào sau khi kết thúc SEA Games 33, bà Nuengerutai Srathongvian vẫn sẽ tiếp tục cùng đội nữ Thái Lan chiến đấu cho việc tranh HCĐ với đội Indonesia vào 15 giờ 30 ngày 17.12. Vòng đấu bảng, Thái Lan đã hủy diệt đối thủ đến 8-0 nên sẽ không ai có thể nghi ngờ chủ nhà lại không thể thắng trong trận đấu chênh lệch này.

