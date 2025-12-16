Giám đốc WB tại Việt Nam: Giảm 'rào cản quan liêu' cho doanh nghiệp tư nhân

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, do Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư Nguyễn Thanh Nghị, đại diện lãnh đạo Quốc hội đồng chủ trì diễn ra chiều 16.12.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư ẢNH: M.H

3 kịch bản tăng trưởng kinh tế 2026

Báo cáo tổng hợp nhìn lại kinh tế vĩ mô 2025, đề xuất kịch bản tăng trưởng 2026 - 2030, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược T.Ư, cho biết dự kiến năm 2025 tăng trưởng đạt khoảng 8,01%.

Ban Chính sách và chiến lược T.Ư cũng đề ra 3 kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030: kịch bản cơ sở (tăng trưởng khoảng 7,5%), kịch bản chuyển tiếp (8,5%) và kịch bản mục tiêu (10%, tăng trưởng 2 con số). Với kịch bản cơ sở, lạm phát dưới 4%, còn các kịch bản khác, lạm phát trung bình dao động xung quanh 4 - 4,5%.

Về nhu cầu vốn, theo ông Hiển, Việt Nam trong 5 năm tới cần khoảng 1.643 tỉ USD (trung bình 1 năm khoảng 328 tỉ USD). Đầu tư công ở mức cao, khoảng 8,5 triệu tỉ đồng.

Riêng năm 2026, Ban Chính sách, chiến lược T.Ư cũng đề ra 3 kịch bản tăng trưởng: kịch bản cơ sở (8%), cao (9%) và phấn đấu (10%). Ông Nguyễn Đức Hiển cũng lưu ý, cần điều tiết vấn đề lạm phát, bởi nếu tăng trưởng cao mà lạm phát quá lớn thì ý nghĩa tăng trưởng không còn nhiều…

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ẢNH: M.H

Thách thức bẫy thu nhập trung bình

Bà Mariam Sherman, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam, thì cho rằng nếu duy trì trạng thái như hiện nay, Việt Nam sẽ không đủ để đạt được mục tiêu đầy hoài bão trở thành một quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

“Việt Nam không chỉ cần phải tăng trưởng nhanh, đồng thời cũng phải tránh được bẫy thu nhập trung bình. Trong vòng 4 thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng theo đầu người rất ấn tượng là 5,1%. Tuy nhiên, cần phải tăng trưởng ở mức độ 6% mỗi năm trong vòng 20 năm tới để trở thành một quốc gia có thu nhập cao”, bà Sherman chia sẻ.

Đồng thời, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cũng cảnh báo bẫy thu nhập trung bình. Từ năm 1990 đến nay, mới chỉ có 34 nền kinh tế đã chuyển hóa thành công từ thu nhập trung bình sang thu nhập cao. Việt Nam sẽ phải định hình hành trình riêng của mình và tránh được những “hố bẫy” đã tạo ra cho các nền kinh tế thu nhập trung bình khác.

“Thời kỳ của tăng trưởng dễ dàng do xuất khẩu thúc đẩy đã và đang nhanh chóng khép lại và chiến lược của Việt Nam bây giờ phải phát triển một cách mạnh mẽ", bà Sherman nói và khuyến nghị đa dạng hóa những động lực tăng trưởng, tăng cường tốc độ cải cách...

Để đạt được mức độ thịnh vượng mới và thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, Việt Nam cần phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng của mình. Ngoài chiến lược định hướng đầu tư và xuất khẩu vốn đã rất hữu ích trước đây, Việt Nam bây giờ cần bổ sung thêm những động lực mới của tăng trưởng từ nội tại, tạo nên nhiều công ăn việc làm hơn.

Với Nghị quyết 68, Việt Nam đã nhìn ra được vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân, mục tiêu tăng gấp đôi các doanh nghiệp tư nhân lên 2 triệu vào năm 2030.

Cho biết vẫn còn khoảng 1.600 giấy phép khác nhau để vận hành một doanh nghiệp ở Việt Nam, theo bà Sherman, đòi hỏi phải có một bối cảnh và môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giảm thiểu những "rào cản quan liêu" và tạo nên một sân chơi bình đẳng.

Việt Nam đang ở trong một thời điểm hết sức quan trọng trong lịch sử. Rất ít quốc gia, dân tộc đã đi xa được như vậy, nhanh đến như vậy, vươn lên từ những đổ nát của chiến tranh và nghèo khổ để trở thành một nền kinh tế thu nhập trung bình năng động trong chưa đầy nửa thế kỷ.

“Câu chuyện phát triển của Việt Nam đã truyền cảm hứng cho thế giới và chứng tỏ rằng những cải cách đầy quyết tâm và sự lao động siêng năng của một dân tộc có thể đạt được những gì. Giờ đây, tầm nhìn là một chân trời còn hoài bão hơn nữa: đạt đến mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045”, Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam nhìn nhận và cho rằng mục tiêu đầy táo bạo có thể trong tầm với của Việt Nam.