Quốc hội thông qua 38 ngành, nghề được miễn giấy phép kinh doanh

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng ẢNH: PHẠM THẮNG

Sáng 11.12, Quốc hội đã bấm nút thông qua luật Đầu tư sửa đổi, có hiệu lực thi hành từ 1.3.2026. Đáng chú ý, luật chính thức rà soát, cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ được áp dụng từ 1.7.2026.

Theo đó, 38 ngành, nghề sẽ không phải xin giấy phép kinh doanh, gồm: kinh doanh làm thủ tục về thuế; kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan; dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt; kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; kiểm toán năng lượng, kinh doanh dịch vụ việc làm...

Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô; kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa; kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức; kinh doanh dịch vụ kiến trúc; hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài...

Ngoài ra, kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành chung cư; kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hỏa táng; kinh doanh dịch vụ trung tâm dữ liệu; kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hoạt động in, đúc tiền... cũng không phải xin giấy phép kinh doanh.

Luật cũng rà soát, sửa đổi phạm vi của 20 ngành, nghề, trong đó có sửa đổi ngành, nghề "Hành nghề thừa phát lại" thành "Hành nghề thừa phát lại thừa hành viên".

Đặc biệt, sửa đổi ngành, nghề "Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá" thành "Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc, thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc lá, trừ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng"...

Báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo luật trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, trên cơ sở các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được đề xuất cắt, giảm, sửa đổi theo nội dung nêu trên, Chính phủ sẽ giao các bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu phương thức quản lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với những ngành, nghề được đề xuất cắt giảm, sửa đổi tại công văn này.

Mục tiêu chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm", chuyển từ "cấp phép" sang "đăng ký" hoặc "thông báo", hướng tới quản lý chủ yếu theo quy chuẩn, tiêu chuẩn với những nội dung quan trọng, cần thiết có sự quản lý, điều tiết của Nhà nước.

Trước đó, cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu rà soát, tinh gọn, cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cắt giảm thực chất điều kiện đầu tư kinh doanh, chỉ giữ lại những điều kiện thật sự cần thiết vì lý do hiến định là bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, đạo đức, sức khỏe cộng đồng.



