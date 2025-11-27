Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến cắt giảm giấy phép kinh doanh với 50 ngành, nghề

Mai Hà
Mai Hà
27/11/2025 13:25 GMT+7

Chính phủ dự kiến cắt giảm giấy phép kinh doanh với ít nhất 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, gấp đôi phương án gần nhất trình Quốc hội.

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, sáng 27.11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về luật Đầu tư sửa đổi.  

Góp ý về điều kiện kinh doanh với một số nhóm ngành nghề, đại biểu Lê Hoàng Anh, Ủy ban Kinh tế và Tài chính, đề nghị tiếp tục rà soát điều chỉnh ở nhóm kinh doanh thực phẩm vì "đang bao trùm quá rộng". 

Ông Lê Hoàng Anh cho rằng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn thực phẩm đã được luật chuyên ngành quy định chi tiết.

Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến giảm giấy phép kinh doanh của 50 ngành, nghề- Ảnh 1.

Đại biểu Lê Hoàng Anh

ẢNH: GIA HÂN

            

Cạnh đó, theo ông, nhóm thương mại điện tử không nên bao gồm logistics, thanh toán, nền tảng nhỏ và chỉ giữ đối với nền tảng quy mô lớn có dữ liệu người tiêu dùng.

Theo đại biểu, nhóm thức ăn chăn nuôi, thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y... cũng không cần duy trì là ngành, nghề phải xin giấy phép kinh doanh.

Lý do, những mặt hàng này được kiểm soát hiệu quả thông qua cơ chế đăng ký lưu hành, kiểm nghiệm, kiểm dịch và quy chuẩn kỹ thuật.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cũng đề nghị rà soát để loại bỏ thêm các ngành, nghề cần xin giấy phép kinh doanh, thay vì chỉ giảm 25 ngành, nghề như tại dự thảo. Theo đó, có thể bỏ những ngành, nghề có sự tương đồng và giao các bộ quản lý những lĩnh vực chuyên ngành.

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, vừa qua, Thủ tướng đã giao Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát cắt giảm tối đa ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 

Tại dự thảo gần nhất trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất cắt giảm 25 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tức là không cần xin giấy phép kinh doanh, gồm dịch vụ kế toán, xuất khẩu gạo, kinh doanh tạm nhập - tái xuất thực phẩm đông lạnh...

Theo luật hiện hành, 234 ngành, nghề cần xin cấp giấy phép mới được kinh doanh, trong đó không ít lĩnh vực có thể kiểm soát đầu ra bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến giảm giấy phép kinh doanh của 50 ngành, nghề- Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

ẢNH; GIA HÂN

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, sau khi làm việc quyết liệt hơn, dự kiến cắt giảm giấy phép kinh doanh với tối thiểu 50 ngành, nghề. Đây là “nỗ lực rất lớn”, tăng thêm 25 ngành, nghề so với dự thảo.

Bộ trưởng Thắng thông tin, hiện nay, Thủ tướng vẫn tiếp tục yêu cầu cắt giảm thêm. Sau khi luật này có hiệu lực, Chính phủ cũng sẽ giao các ngành để sửa đổi tiếp điều kiện kinh doanh, chuyển sang cơ chế quản lý bằng tiêu chuẩn và quy chuẩn. Mục tiêu nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ, nhất quán quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

