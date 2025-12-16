Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
(từ Bangkok)
16/12/2025 18:10 GMT+7

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tự tin U.23 Việt Nam không ngán lợi thế sân nhà của U.23 Thái Lan, biết cách khóa chặt chân sút chủ lực Yotsakorn Burapha.

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games- Ảnh 1.

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh khẳng định U.23 Việt Nam không ngán sức ép từ Rajamangala

ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Việt Nam không ngán người Thái

Chiều 16.12, đội tuyển U.23 Việt Nam đã quay trở lại sân bóng Trường ĐH RBAC tập buổi đầu tiên sau chiến thắng 2-0 trước U.23 Philippines để hiên ngang lọt vào chung kết SEA Games 33 một cách thuyết phục.

Vào 17 giờ 30 ngày 18.12, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh sẽ cùng các đồng đội đối đầu U.23 Thái Lan, trên sân Rajamangala chắc chắn sẽ chứng kiến lượng CĐV áp đảo của đội chủ nhà.

Nguyễn Hiểu Minh chia sẻ: "Tinh thần của toàn đội U.23 Việt Nam rất hứng khởi sau khi vào chung kết. Chúng tôi đã sẵn sàng hướng tới mục tiêu này và đã có quá trình chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games- Ảnh 2.

Đình Bắc đi bóng trước hàng thủ U.23 Philippines

ảnh: Nhật Thịnh

Đội bóng đã xem trực tiếp qua màn hình trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Malaysia. Tôi thấy họ cũng không thay đổi nhiều. Sắp tới BHL sẽ mổ băng hỗ trợ toàn đội nghiên cứu đối thủ.

U.23 Việt Nam đã tập luyện với nhau một thời gian rất lâu, thi đấu cùng nhau khá nhiều trận. Chúng tôi đã có quá trình chuẩn bị dài. Do đó, toàn đội sẽ bước vào các buổi tập tới như bình thường".

Thu hẹp không gian của Yotsakorn Burapha

Tiền đạo Yotsakorn Burapha đang là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn ở nội dung bóng đá nam SEA Games 33 với 6 bàn thắng, trong đó có quả đá phạt rất đẹp đem về chiến thắng tối thiểu cho U.23 Thái Lan.

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games- Ảnh 3.

Bàn thắng của Văn Thuận mở ra chiến thắng 2-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Philippines

ảnh: Nhật Thịnh

Mặc dù vậy, Hiểu Minh tin rằng U.23 Việt Nam không có việc gì phải e dè, ngay cả áp lực từ các khán đài của đội chủ nhà: "Yotsakorn Burapha là cầu thủ có chất lượng, cần để mắt của U.23 Thái Lan. Hàng thủ U.23 Việt Nam sẽ cần tập trung nhiều.

Điểm mạnh của Yotsakorn Burapha là khả năng dứt điểm. Chúng tôi sẽ cần thu hẹp khoảng cách để không cho đối thủ dễ dàng phát huy kỹ năng chơi bóng.

Ở trận đấu trước, khi bước ra sân và khởi động chúng tôi nhìn lên khán đài có rất đông CĐV Việt Nam. Đó là sự động viên và tự hào để toàn đội cố gắng. Trận chung kết tới sẽ có đông CĐV Thái Lan. Nhưng với một cầu thủ, chơi bóng có nhiều CĐV sẽ là động lực rất lớn".

