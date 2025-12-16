Kiếm thủ nữ Việt Nam thua Thái Lan vì bị trọng tài bắt ép: HLV bức xúc, kiến nghị BTC

VĐV Việt Nam suýt lội ngược dòng

VĐV đấu kiếm Việt Nam, Thu Hoài có khởi đầu chậm chạp, liên tục tỏ ra vội vàng và để đối thủ phản đòn và bị dẫn 7-12. Tuy nhiên, sau khi có phần trao đổi với HLV Nguyễn Lê Bá Quang, Hoài giành 4 điểm liên tiếp, đứng trước cơ hội gỡ hòa 12-12.

Tưởng chừng kịch bản này đã xảy ra thì quyết định của trọng tài thay đổi tất cả. Khi điểm số là 11-12, Thu Hoài đánh tốt nhưng trọng tại lại dành điểm cho Tonkhaw. Kiếm thủ chủ nhà vươn lên dẫn trước 13-11, dập tắt được hy vọng ngược dòng của Thu Hoài và tiến rất gần đến chiến thắng. Quyết định này khiến HLV Bá Quang rất bức xúc. Tiếp theo đó, Thu Hoài bị dẫn 11-14. Dù rất cố gắng níu kéo cơ hội, rút ngắn tỷ số xuống còn 13-14 nhưng cuối cùng cô vẫn thua chung cuộc 13-15.

HLV Bá Quang giơ 2 ngón tay cái chĩa xuống đất, hướng về phía trọng tài để tỏ ý phản đối ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nếu có thể gỡ hòa 12-12, lợi thế tâm lý sẽ thuộc về Thu Hoài ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

HLV Bá Quang thẫn thờ sau thất bại ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đấu kiếm Việt Nam kiến nghị đổi trọng tài

Sau trận đấu này, HLV Bá Quang tỏ ra bức xúc: "Thực ra mình cũng làm chưa tốt lắm, kết quả chưa mong muốn nên cần nỗ lực hơn. Dù vậy, phán quyết của trọng tài thực sự không công bằng. Rất nhiều tình huống chúng ta thắng điểm nhưng cuối cùng vẫn bị xử thua.

Có những pha bên kia lên trước, chúng ta phòng thủ đánh lại được, chắc chắn giành điểm trong những pha đó. Tuy nhiên, trọng tài lại có thể quyết định là mình đánh vào phần cứng của đối phương nên bị thua. Những pha 50-50, trọng tài không dành điểm cho mình. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của VĐV. Thậm chí có những pha chúng ta thắng 100% nhưng họ vẫn có thể bẻ ngược lại. Điều này khiến VĐV ức chế. VĐV đã làm tốt chiến thuật mà BHL đề ra. Nhưng ở những môn đối kháng tính điểm thế này, nếu trọng tài không công tâm thì cũng rất khó. Những sự thiên vị sẽ thắng được những lỗ lực của mình".

Thu Hoài (trái) đã chơi rất hay nhưng thua tiếc nuối ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Quang tin rằng, nếu gặp đối thủ Thái Lan ở một giải đấu khác, một ban trọng tài khác, Thu Hoài sẽ giành chiến thắng. Ông khẳng định: "Trong môn đấu kiếm này, từ một pha đúng, trọng tài có thể bẻ ngược lại. Chúng ta cần phải có chiến lược khác. Có thể sẽ phải can thiệp vào ban trọng tài, để tạo ra sự thay đổi tích cực. Đấu kiếm là môn thể thao Olympic, cần sự fair-play. Nếu trọng tài không thay đổi, giải đấu mất đi tính fair-play, làm xấu đi hình ảnh của đấu kiếm. Chúng ta cần kiến nghị lên BTC để các trận đấu được công bằng hơn, để thành quả xứng đáng với quá trình chuẩn bị của HLV cũng như VĐV. Về mặt chuyên môn các em đã làm tốt".

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn đấu kiếm tại SEA Games 33, đấu kiếm Việt Nam giành được 2 HCĐ ở các nội dung kiếm chém nữ (Phạm Thị Thu Hoài) và kiếm 3 cạnh nữ (Nguyễn Phương Kim).







