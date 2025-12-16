Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Kiếm thủ nữ Việt Nam thua Thái Lan vì bị trọng tài bắt ép: HLV bức xúc, kiến nghị BTC

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
(từ Bangkok)
16/12/2025 19:36 GMT+7

Tối 16.12, Phạm Thị Thu Hoài thua 13-15 trước VĐV chủ nhà Phokaew Tonkhaw ở bán kết nội dung kiếm chém nữ và chỉ giành HCĐ. Trong trận đấu này, trọng tài đưa ra nhiều quyết định có lợi cho kiếm thủ Thái Lan.

VĐV Việt Nam suýt lội ngược dòng

VĐV đấu kiếm Việt Nam, Thu Hoài có khởi đầu chậm chạp, liên tục tỏ ra vội vàng và để đối thủ phản đòn và bị dẫn 7-12. Tuy nhiên, sau khi có phần trao đổi với HLV Nguyễn Lê Bá Quang, Hoài giành 4 điểm liên tiếp, đứng trước cơ hội gỡ hòa 12-12.

Tưởng chừng kịch bản này đã xảy ra thì quyết định của trọng tài thay đổi tất cả. Khi điểm số là 11-12, Thu Hoài đánh tốt nhưng trọng tại lại dành điểm cho Tonkhaw. Kiếm thủ chủ nhà vươn lên dẫn trước 13-11, dập tắt được hy vọng ngược dòng của Thu Hoài và tiến rất gần đến chiến thắng. Quyết định này khiến HLV Bá Quang rất bức xúc. Tiếp theo đó, Thu Hoài bị dẫn 11-14. Dù rất cố gắng níu kéo cơ hội, rút ngắn tỷ số xuống còn 13-14 nhưng cuối cùng cô vẫn thua chung cuộc 13-15.

Kiếm thủ nữ Việt Nam thua Thái Lan vì bị trọng tài bắt ép: HLV bức xúc, kiến nghị BTC- Ảnh 1.

HLV Bá Quang giơ 2 ngón tay cái chĩa xuống đất, hướng về phía trọng tài để tỏ ý phản đối

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kiếm thủ nữ Việt Nam thua Thái Lan vì bị trọng tài bắt ép: HLV bức xúc, kiến nghị BTC- Ảnh 2.

Nếu có thể gỡ hòa 12-12, lợi thế tâm lý sẽ thuộc về Thu Hoài

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Kiếm thủ nữ Việt Nam thua Thái Lan vì bị trọng tài bắt ép: HLV bức xúc, kiến nghị BTC- Ảnh 3.

HLV Bá Quang thẫn thờ sau thất bại

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đấu kiếm Việt Nam kiến nghị đổi trọng tài

Sau trận đấu này, HLV Bá Quang tỏ ra bức xúc: "Thực ra mình cũng làm chưa tốt lắm, kết quả chưa mong muốn nên cần nỗ lực hơn. Dù vậy, phán quyết của trọng tài thực sự không công bằng. Rất nhiều tình huống chúng ta thắng điểm nhưng cuối cùng vẫn bị xử thua.

Có những pha bên kia lên trước, chúng ta phòng thủ đánh lại được, chắc chắn giành điểm trong những pha đó. Tuy nhiên, trọng tài lại có thể quyết định là mình đánh vào phần cứng của đối phương nên bị thua. Những pha 50-50, trọng tài không dành điểm cho mình. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của VĐV. Thậm chí có những pha chúng ta thắng 100% nhưng họ vẫn có thể bẻ ngược lại. Điều này khiến VĐV ức chế. VĐV đã làm tốt chiến thuật mà BHL đề ra. Nhưng ở những môn đối kháng tính điểm thế này, nếu trọng tài không công tâm thì cũng rất khó. Những sự thiên vị sẽ thắng được những lỗ lực của mình".

Kiếm thủ nữ Việt Nam thua Thái Lan vì bị trọng tài bắt ép: HLV bức xúc, kiến nghị BTC- Ảnh 4.

Thu Hoài (trái) đã chơi rất hay nhưng thua tiếc nuối

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Ông Quang tin rằng, nếu gặp đối thủ Thái Lan ở một giải đấu khác, một ban trọng tài khác, Thu Hoài sẽ giành chiến thắng. Ông khẳng định: "Trong môn đấu kiếm này, từ một pha đúng, trọng tài có thể bẻ ngược lại. Chúng ta cần phải có chiến lược khác. Có thể sẽ phải can thiệp vào ban trọng tài, để tạo ra sự thay đổi tích cực. Đấu kiếm là môn thể thao Olympic, cần sự fair-play. Nếu trọng tài không thay đổi, giải đấu mất đi tính fair-play, làm xấu đi hình ảnh của đấu kiếm. Chúng ta cần kiến nghị lên BTC để các trận đấu được công bằng hơn, để thành quả xứng đáng với quá trình chuẩn bị của HLV cũng như VĐV. Về mặt chuyên môn các em đã làm tốt".

Trong ngày thi đấu đầu tiên của môn đấu kiếm tại SEA Games 33, đấu kiếm Việt Nam giành được 2 HCĐ ở các nội dung kiếm chém nữ (Phạm Thị Thu Hoài) và kiếm 3 cạnh nữ (Nguyễn Phương Kim).



Tin liên quan

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games

Trung vệ thép U.23 Việt Nam quả quyết sẽ ‘bắt chết’ ngòi nổ Thái Lan, giành vàng SEA Games

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh tự tin U.23 Việt Nam không ngán lợi thế sân nhà của U.23 Thái Lan, biết cách khóa chặt chân sút chủ lực Yotsakorn Burapha.

Võ sĩ kickboxing thắng đậm Thái Lan và Myanmar: Việt Nam đã có 46 HCV, tiếp tục bứt phá

Huyền thoại Lê Văn Công nói lời gan ruột, không dám phẫu thuật vì sợ lỡ cơ hội giành vàng…

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam đấu kiếm SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận