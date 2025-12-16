Huyền thoại Lê Văn Công nói lời gan ruột, không dám phẫu thuật vì sợ lỡ cơ hội giành vàng…

Lực sĩ Lê Văn Công đã 7 lần giành HCV tại các kỳ ASEAN Para Game Ảnh: L.X

Sáng 16.12, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM), lễ xuất quân của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 (ASEAN Para Games) đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Tại buổi lễ, vận động viên (VĐV) cử tạ Lê Văn Công đại diện toàn đoàn thực hiện nghi thức tuyên thệ trước giờ lên đường. "Chúng tôi xin hứa chấp hành tốt luật pháp, các quy định của Việt Nam và nước chủ nhà Thái Lan. Thi đấu tự tin, hết sức mình trên tinh thần trung thực, cao thượng, thắng không kiêu, bại không nản, quyết tâm giành huy chương cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đoàn. Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các vận động viên quốc tế và nhân dân nước chủ nhà Thái Lan. Thể hiện rõ tinh thần đất nước, con người Việt Nam yêu hòa bình, hữu nghị và mong muốn làm bạn với tất cả bạn bè quốc tế", VĐV Lê Văn Công phát biểu.

Lê Văn Công bày tỏ vinh dự được khoác áo đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 Ảnh: BTC

Lực sĩ Lê Văn Công đang bị rách xương vai, dập sụn vai vẫn quyết tâm cao độ tại ASEAN Para Games 13

Chia sẻ trước thềm ASEAN Para Games 13, Lê Văn Công cho biết anh tham gia đại hội lần này với tâm thế khá thoải mái. Theo đô cử sinh năm 1984, điều quan trọng nhất mỗi khi ra thi đấu vẫn là tinh thần quyết tâm, nỗ lực nỗ lực hết mình, đồng thời cùng các đồng đội hướng tới thành tích tốt nhất cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Trước đó, đô cử Lê Văn Công từng 7 lần giành HCV tại ASEAN Para Game. Tuy nhiên, do đang trong quá trình điều trị chấn thương, anh cho biết bản thân không dám đặt mục tiêu giành HCV ở kỳ đại hội năm nay. "Hiện tôi bị dập xương vai, rách sụn vai, được bác sĩ chỉ định phẫu thuật, nhưng cần rất nhiều thời gian để điều trị và hồi phục. Nếu phẫu thuật, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội tham dự các vòng loại để giành vé tới Paralympic 2028. Lúc này, tôi vừa tập luyện, vừa điều trị, điều chỉnh giáo án để duy trì thành tích. Các giáo án đều được ban huấn luyện điều chỉnh phù hợp với thể trạng, trong đó chủ yếu tập trung vào thể lực, hạn chế các bài tập cường độ cao. Vì vậy, tại ASEAN Para Games 13, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, mục tiêu là nằm trong nhóm cạnh tranh huy chương", anh chia sẻ.

Bên cạnh việc thi đấu tại ASEAN Para Games 13, đô cử Lê Văn Công cho biết anh còn đang chuẩn bị cho giải đấu quan trọng diễn ra vào tháng 4.2026 tại Thái Lan. "Thời gian chuẩn bị khá gấp rút, nhưng tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng canh điểm rơi vào giải đấu đó. Hy vọng tôi có thể nằm trong tốp 6 thế giới để có vé qua vòng loại thứ hai, qua đó tiến gần hơn tới thế vận hội Paralympic 2028", Lê Văn Công cho biết.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 185 thành viên, đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV Ảnh: BTC

Theo nam lực sĩ, anh bén duyên với môn cử tạ từ năm 2005 và gắn bó với sự nghiệp tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp cho đến nay. ASEAN Para Games năm nay cũng mang đến cho Lê Văn Công nhiều cảm xúc đặc biệt khi là lần thứ 8 anh góp mặt. Đáng chú ý, kỳ đại hội này được tổ chức tại Thái Lan, cũng chính là nơi anh lần đầu tiên tham dự ASEAN Para Games vào năm 2007.

"Lần đầu tiên dự ASEAN Para Games, tôi đã giành HCV và lập kỷ lục tại Thái Lan. Quay trở lại đây sau nhiều năm, tôi cảm giác mọi thứ vẫn như mới hôm qua vậy", lực sĩ Lê Văn Công chia sẻ.

Lực sĩ cử tạ người khuyết tật Lê Văn Công sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, hiện sinh sống ở TP.HCM. Anh từng giành HCV ASEAN Para Games các năm 2007, 2009, 2014, 2015, 2017, 2022 và 2023. Khi tiến ra đấu trường châu Á, lực sĩ Lê Văn Công từng giành HCV ASIAN Para Games năm 2014 và 2022. Còn ở đấu trường thế giới, Lê Văn Công tạo kỳ tích giành HCV Paralympic Rio (Brazil) năm 2016, HCB Paralympic Tokyo (Nhật Bản) năm 2021 và giành HCĐ Paralympic Paris (Pháp) năm 2024, đồng thời là người giữ kỷ lục giải thể thao người khuyết tật thế giới hạng cân dưới 49 kg.



