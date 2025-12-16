Phó thủ tướng Mai Văn Chính giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam

185 thành viên đoàn Việt Nam dự ASEAN Para Games 13

Tham dự lễ xuất quân có Phó thủ tướng Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái... cùng các thành viên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13.





Phó thủ tướng Mai Văn Chính (phải) trao cờ Tổ quốc cho Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến ẢNH: LÊ HOÀNG

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó thủ tướng Mai Văn Chính biểu dương những nỗ lực, ý chí và thành tích ấn tượng của thể thao người khuyết tật Việt Nam trong suốt 30 năm hình thành và phát triển. Phó thủ tướng cho biết, Đảng và nhà nước luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện và có nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giúp người khuyết tật được hưởng thụ đầy đủ và bình đẳng về các quyền công dân, đồng thời phát huy khả năng của mình để tham gia đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.





Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 13 với 185 thành viên ẢNH: LÊ HOÀNG

Phó thủ tướng nhấn mạnh: "ASEAN Para Games 13 là cơ hội để các vận động viên khuyết tật Việt Nam được thi đấu, giao lưu học hỏi, nâng cao thành tích, vượt qua chính mình và được hòa nhập với cộng đồng quốc tế ASEAN. Nhưng cao hơn nữa, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sẽ mang đến với bạn bè quốc tế hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam vì hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng kiên cường, có ý chí vươn lên mãnh liệt".





Lực sĩ Lê Văn Công thay mặt các VĐV khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, vượt qua mọi giới hạn bản thân để mang vinh quang về cho Tổ quốc. ẢNH: LÊ HOÀNG

Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã trao cờ Tổ quốc cho trưởng đoàn Lê Thị Hoàng Yến - Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam, đánh dấu việc đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chính thức nhận nhiệm vụ tranh tài tại ASEAN Para Games 13. Bà Lê Thị Hoàng Yến cho biết các đội tuyển đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, tập huấn bài bản, sẵn sàng bước vào đại hội diễn ra tại Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan) từ ngày 15 đến 27.1.2026. Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 40 đến 50 HCV, nằm trong nhóm 4 - 5 quốc gia dẫn đầu khu vực.





Lực sĩ Lê Văn Công - nhà vô địch cử tạ Paralympic 2016, đại diện cho hơn 140 VĐV phát biểu tuyên thệ trước giờ lên đường, khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, vượt qua mọi giới hạn bản thân để mang vinh quang về cho Tổ quốc.





Tại ASEAN Para Games 13, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự kiến tham dự với 185 thành viên, trong đó có 141 VĐV (bao gồm VĐV dẫn đường), tranh tài ở 11 môn thể thao, gồm: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, boccia, bắn cung, quần vợt xe lăn và đấu kiếm xe lăn.



