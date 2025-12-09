Sức lôi cuốn kỳ lạ của giải vô địch kéo co, quy mô tổ chức chuyên nghiệp

Gần 2.000 VĐV thi đấu vòng loại giải kéo co

Với gần 200 đội thi, gần 2.000 VĐV và khoảng 20.000 người trực tiếp tham gia cổ vũ, giải đấu trở thành sân chơi kéo co phong trào có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Giải kéo co rất thu hút khán giả Ảnh: BTC

Giải tìm được chủ nhân xứng đáng

Trong gần hai tháng, giải đấu diễn ra qua 7 vòng loại tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Thái Nguyên. Mỗi vòng đều thu hút đông đảo VĐV và các bạn trẻ tham gia, phản ánh sức hút đặc biệt của môn thể thao di sản khi trở lại đời sống hiện đại.

Tại Trường ĐH Đại Nam, hơn 200 VĐV đến từ 18 đội đã mở màn mùa giải trong không khí sôi động. Ở Trường ĐH Thương mại, 22 đội với hơn 330 VĐV tiếp tục đẩy sức nóng lên cao. Tại Mỹ Hào (Hưng Yên), 32 đội cùng hơn 300 VĐV mang đến một ngày thi đấu “rực lửa” trong thời tiết mưa lạnh, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân địa phương.

Không khí tương tự diễn ra tại FPT Polytechnic Hà Nội, nơi 20 đội với hơn 230 VĐV bước vào những lượt kéo đầy quyết tâm.

Các vòng loại tại Khu công nghiệp Nội Bài (Hà Nội), Cụm công nghiệp Tiên Lãng (Hải Phòng) và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục củng cố quy mô của giải. Đặc biệt, mỗi vòng loại tại Tiên Lãng và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thu hút tới 40 đội thi.

Các VĐV trẻ của đội Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Ảnh: Bùi Huy

Hệ thống vận hành chuyên môn của giải cũng được đầu tư bài bản. Mỗi điểm thi đấu huy động từ 5 đến 6 trọng tài, tổng cộng hơn 40 thành viên của tổ trọng tài tham gia xuyên suốt từ vòng loại đến chung kết.

Bùng nổ đêm gala VCK toàn quốc

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã quy tụ 8 đội xuất sắc nhất tại đêm gala.

Trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn sinh viên, đội chủ nhà Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã xuất sắc giành ngôi vô địch sau trận đấu kịch tính với Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Giải ba thuộc về đội Logistics và Kinh doanh Quốc tế 01 (Trường ĐH Đại Nam), trong khi đội IS Handball (Trường ĐH Thương mại) xếp vị trí thứ tư.

Khép lại một mùa giải mang đậm dấu ấn sức trẻ dồi dào, sức bền đỉnh cao, giải vô địch kéo co Thanh niên năm nay còn gây ấn tượng mạnh với đêm gala chung kết, thu hút gần 7.000 người tham dự. Đây là sự kiện tri ân dành cho VĐV và khán giả - những người đã góp phần tạo nên thành công của mùa giải. Tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ, sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm của các VĐV tạo nên những khoảnh khắc “bung sức mạnh - chắc sức bền” đáng nhớ, từ đó góp phần đưa kéo co - môn thể thao được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể - trở lại với một diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn.

Với nền tảng vững chắc về quy mô, tổ chức và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng, giải vô địch kéo co Cúp Rockstar đang định hình một biểu tượng thể thao phong trào mới dành cho thanh niên Việt Nam - một sân chơi kết nối nét đẹp truyền thống với hơi thở thời đại và có tiềm năng trở thành sự kiện thể thao phong trào thường niên lớn nhất dành cho thanh niên Việt Nam.

