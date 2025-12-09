Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Sức lôi cuốn kỳ lạ của giải vô địch kéo co, quy mô tổ chức chuyên nghiệp

Bùi Huy
Bùi Huy
09/12/2025 11:39 GMT+7

Giải vô địch kéo co 2025 mùa đầu tiên đã khép lại với những con số kỷ lục, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào kéo co khi được tổ chức theo cách chuyên nghiệp, hiện đại và gần gũi với thanh niên.

Gần 2.000 VĐV thi đấu vòng loại giải kéo co 

Với gần 200 đội thi, gần 2.000 VĐV và khoảng 20.000 người trực tiếp tham gia cổ vũ, giải đấu trở thành sân chơi kéo co phong trào có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. 

Sức lôi cuốn kỳ lạ của giải vô địch kéo co, quy mô tổ chức chuyên nghiệp- Ảnh 1.

Giải kéo co rất thu hút khán giả

Ảnh: BTC

Sức lôi cuốn kỳ lạ của giải vô địch kéo co, quy mô tổ chức chuyên nghiệp- Ảnh 2.

Giải tìm được chủ nhân xứng đáng

Trong gần hai tháng, giải đấu diễn ra qua 7 vòng loại tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng và Thái Nguyên. Mỗi vòng đều thu hút đông đảo VĐV và các bạn trẻ tham gia, phản ánh sức hút đặc biệt của môn thể thao di sản khi trở lại đời sống hiện đại. 

Tại Trường ĐH Đại Nam, hơn 200 VĐV đến từ 18 đội đã mở màn mùa giải trong không khí sôi động. Ở Trường ĐH Thương mại, 22 đội với hơn 330 VĐV tiếp tục đẩy sức nóng lên cao. Tại Mỹ Hào (Hưng Yên), 32 đội cùng hơn 300 VĐV mang đến một ngày thi đấu “rực lửa” trong thời tiết mưa lạnh, với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người dân địa phương. 

Không khí tương tự diễn ra tại FPT Polytechnic Hà Nội, nơi 20 đội với hơn 230 VĐV bước vào những lượt kéo đầy quyết tâm. 

Các vòng loại tại Khu công nghiệp Nội Bài (Hà Nội), Cụm công nghiệp Tiên Lãng (Hải Phòng) và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục củng cố quy mô của giải. Đặc biệt, mỗi vòng loại tại Tiên Lãng và Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên thu hút tới 40 đội thi. 

Sức lôi cuốn kỳ lạ của giải vô địch kéo co, quy mô tổ chức chuyên nghiệp- Ảnh 3.

Các VĐV trẻ của đội Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Ảnh: Bùi Huy

Hệ thống vận hành chuyên môn của giải cũng được đầu tư bài bản. Mỗi điểm thi đấu huy động từ 5 đến 6 trọng tài, tổng cộng hơn 40 thành viên của tổ trọng tài tham gia xuyên suốt từ vòng loại đến chung kết. 

Bùng nổ đêm gala VCK toàn quốc

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã quy tụ 8 đội xuất sắc nhất tại đêm gala.

Trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn sinh viên, đội chủ nhà Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên đã xuất sắc giành ngôi vô địch sau trận đấu kịch tính với Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên). Giải ba thuộc về đội Logistics và Kinh doanh Quốc tế 01 (Trường ĐH Đại Nam), trong khi đội IS Handball (Trường ĐH Thương mại) xếp vị trí thứ tư.

Khép lại một mùa giải mang đậm dấu ấn sức trẻ dồi dào, sức bền đỉnh cao, giải vô địch kéo co Thanh niên năm nay còn gây ấn tượng mạnh với đêm gala chung kết, thu hút gần 7.000 người tham dự. Đây là sự kiện tri ân dành cho VĐV và khán giả - những người đã góp phần tạo nên thành công của mùa giải.  Tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ, sự phối hợp nhịp nhàng và quyết tâm của các VĐV tạo nên những khoảnh khắc “bung sức mạnh - chắc sức bền” đáng nhớ, từ đó góp phần đưa kéo co - môn thể thao được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể - trở lại với một diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn. 

Với nền tảng vững chắc về quy mô, tổ chức và sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng, giải vô địch kéo co Cúp Rockstar đang định hình một biểu tượng thể thao phong trào mới dành cho thanh niên Việt Nam - một sân chơi kết nối nét đẹp truyền thống với hơi thở thời đại và có tiềm năng trở thành sự kiện thể thao phong trào thường niên lớn nhất dành cho thanh niên Việt Nam.

Tin liên quan

Hấp dẫn giải CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc 2025

Hấp dẫn giải CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc 2025

Sau 2 ngày diễn ra, giải CLB shuffle dance, khiêu vũ và dân vũ thể thao toàn quốc năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp tại P.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Chú ngựa trẻ Thiên Mã của Việt Nam lập chiến công tại Malaysia

Chung kết bóng đá nữ dân tộc rực lửa ở Bình Liêu

Khám phá thêm chủ đề

Kéo co Cụm công nghiệp Tiên Lãng Hưng Yên thái nguyên khu công nghiệp nội bài
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận