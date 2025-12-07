Chung kết bóng đá nữ dân tộc rực lửa ở Bình Liêu

Ngày 7.12, trận chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 - Cúp VTV5 đã khép lại một mùa giải rực rỡ trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân Bình Liêu và đông đảo khán giả đến từ nhiều tỉnh, thành.

Trận chung kết giữa đội Mông Dương (Quảng Ninh) và Lâm Thượng (Lào Cai) diễn ra rực lửa ẢNH: N.H

Ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng nghìn người dân có mặt từ sớm, đổ về sân bóng Húc Động (xã Bình Liêu), mang theo sự háo hức xen lẫn tự hào, tạo nên không khí lễ hội giữa vùng núi vốn yên bình.

Trong số các cổ động viên, nổi bật là đoàn hơn 100 người từ Lào Cai vượt quãng đường hơn 500 km xuyên đêm để tiếp lửa cho đội Lâm Thượng. Họ mang theo băng rôn, cờ hoa và sự tin yêu dành cho đội bóng có câu chuyện đặc biệt: cặp mẹ con Nông Thị Yêu (40 tuổi) và thủ môn Nông Thị Phượng (17 tuổi) cùng khoác áo ra sân.

Các cô gái Lâm Thượng trong áo xanh nõn chuối lấn át đội bóng đá nữ Mông Dương ẢNH: N.H

Trận chung kết giữa Mông Dương (Quảng Ninh) và Lâm Thượng (Lào Cai) thu hút gần 100.000 người xem qua livestream, trở thành một trong những sự kiện thể thao phong trào nổi bật nhất trên các nền tảng số thời điểm này. Với chiến thắng 4 - 1 đầy thuyết phục, Lâm Thượng giành cúp vô địch và thêm bốn giải thưởng quan trọng: Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất, Hoa khôi của giải và giải Gia đình thể thao.

Không chỉ trên sân, cả Bình Liêu những ngày qua cũng rộn rã theo nhịp bóng lăn. Học trò kéo nhau cổ vũ các cô giáo, những người tham gia đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất giải. Trên sân cỏ, tinh thần ấy vẫn vẹn nguyên như khi họ đứng lớp: nhiệt huyết, bền bỉ và đầy cảm hứng.

Cuộc so tài đầy hấp dẫn giữa các cô gái trong trang phục váy dân tộc ẢNH: N.H

Từ ngày 3 đến 7.12, 15 trận đấu với sự góp mặt của 130 cầu thủ từ nhiều dân tộc như Sán Chỉ, Dao Thanh Y, Tày, Cao Lan… đã cống hiến hơn 70 bàn thắng đẹp mắt. Người lớn tuổi nhất gần 60, nhỏ nhất chỉ 16 tuổi, nhưng tất cả cùng chung một tinh thần chiến binh: ngã rồi lại đứng dậy, thi đấu hết mình và luôn hướng về tinh thần đoàn kết của đồng bào vùng cao.

Giải đấu do VTV5 phối hợp cùng Sở VH-TT-DL Quảng Ninh và UBND xã Bình Liêu tổ chức, với mục tiêu nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích phụ nữ vùng cao mạnh dạn tham gia hoạt động cộng đồng. Hình ảnh các cầu thủ khoác trang phục truyền thống thi đấu đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và quảng bá văn hóa Bình Liêu đến đông đảo bạn bè cả nước.

Các cầu thủ Lâm Thượng nhờ sự vượt trội nhiều mặt đã ghi bàn dẫn trước ẢNH: N.H

Không chỉ giỏi bóng đá mà các chị em rất xinh xắn trên sân ẢNH: N.H

Chiến thắng 4-1 trước Mông Dương, các cầu thủ Lâm Thượng chiến thắng, chạy ra đường biên ăn mừng cùng cổ động viên ẢNH: N.H

Hàng nghìn khán giải tới sân bóng Húc Động cổ vũ cho các cô gái ẢNH: N.H

Các cô gái Lâm Thượng vui mừng với cúp vô địch giải đấu ẢNH: N.H



