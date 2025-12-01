Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến

Nguồn: Đơn vị: Sở VHTTDL Quảng Ninh
Nguồn: Đơn vị: Sở VHTTDL Quảng Ninh
01/12/2025 18:05 GMT+7

Tuổi trẻ Quảng Ninh đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm với cộng đồng thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những năm qua, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kim chỉ nam hành động.

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các cấp bộ Đoàn đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh thần học Bác, sống đẹp, sống có ích

Từ đầu năm đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mạch nguồn lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Quảng Ninh. Hơn 40 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề được tổ chức với gần 30.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ đối với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến- Ảnh 1.

Thanh niên Quảng Ninh tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân tỉnh Lâm Đồng bị lũ lụt

ẢNH: Q.N

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cũng được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Toàn tỉnh đã thực hiện gần 300 hoạt động xây dựng đô thị văn minh; hơn 300 chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời duy trì thường xuyên trên 200 mô hình "Cổng trường thanh niên tự quản", góp phần giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học.

Phát huy tinh thần vì cộng đồng, các tổ chức Đoàn cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội: hơn 30 đợt hiến máu thu về 3.981 đơn vị máu; 29 chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 3.000 người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn...

Đáng chú ý, chiến dịch "Bình dân học vụ số" trở thành một điểm nhấn tiêu biểu khi mở 420 lớp, tổ chức 540 hoạt động, hỗ trợ hơn 30.000 người dân và học sinh tiếp cận kỹ năng số. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ cộng đồng mà còn là bước đi chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Quảng Ninh trong chuyển đổi số, góp phần hình thành thế hệ công dân trẻ có năng lực số và tư duy hội nhập.

Xung kích vì cộng đồng, dựng xây quê hương

Thực hiện lời dạy của Bác về giáo dục truyền thống và lòng yêu nước, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt hoạt động gắn với các ngày lễ lớn của đất nước.

Các chương trình nổi bật gồm: cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu lịch sử 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"; chiến dịch "Quảng Ninh trong tôi là…"; Tô màu ký ức trao tặng 121 bức ảnh liệt sĩ; hành trình "Về nguồn trên đất lửa Quảng Trị"; thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ… Các hoạt động đã thu hút hàng chục nghìn lượt tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số.

Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến- Ảnh 2.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tích cực trong các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi

ẢNH: Q.N

Công tác giáo dục lối sống và kỹ năng sống cũng được triển khai đồng bộ: 2.500 tin, bài tuyên truyền, đội ngũ hơn 3.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ hoạt động thường xuyên; nhiều lớp tập huấn về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và an toàn giao thông được tổ chức tại các địa phương.

Song song với giáo dục, tuổi trẻ Quảng Ninh chú trọng các hoạt động xã hội hóa, hướng đến những vùng khó khăn. Các chương trình "Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới", "Tuổi xuân dâng Đảng", "Thắp sáng biên cương", "Thắp sáng niềm tin"… đã mang đến hàng trăm suất quà, hàng nghìn cây xanh, áo ấm, công trình thanh niên và sự sẻ chia thực chất với người yếu thế.

Đáng chú ý, Tháng Thanh niên 2025 ghi dấu sức bật mạnh mẽ với 1 công trình cấp tỉnh trị giá 6.2 tỉ đồng; 25 công trình cấp xã gần 3 tỉ đồng; 231 công trình cơ sở trị giá 2.2 tỉ đồng.

Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến- Ảnh 3.

Áo xanh tình nguyện chung tay làm đường giao thông liên thôn tại Quảng Ninh

ẢNH: Q.N

Đánh giá về vai trò của tuổi trẻ Quảng Ninh thời gian, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Quảng Ninh trong góp sức xây dựng quê hương. Toàn tỉnh đã duy trì, thành lập 916 câu lạc bộ, đội nhóm học ngoại ngữ; thường niên tổ chức Olympic tiếng Anh thu hút 4.600 lượt tham gia; đồng thời tổ chức 370 lớp trực tiếp và 260 lớp trực tuyến miễn phí, tạo cơ hội học tập ngoại ngữ cho hơn 159.000 thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

"Thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/12 nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện quyết tâm và tinh thần hiệu quả của các cấp bộ Đoàn. 5 năm qua, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng là đơn vị đăng cai tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn cấp toàn quốc", Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Tinh thần tiên phong, sức trẻ nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của thanh niên Quảng Ninh đang trở thành động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh. Một thế hệ "thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái" đang lan tỏa những giá trị sống đẹp từ vùng mỏ ra khắp mọi miền.

Khám phá thêm chủ đề

Tuổi trẻ Quảng Ninh Quảng Ninh đoàn Sở VHTTDL Quảng Ninh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận