Tuổi trẻ Quảng Ninh lan tỏa khát vọng cống hiến

Những năm qua, tuổi trẻ Quảng Ninh luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kim chỉ nam hành động.

Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", các cấp bộ Đoàn đã liên tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Lan tỏa tinh thần học Bác, sống đẹp, sống có ích

Từ đầu năm đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành mạch nguồn lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Quảng Ninh. Hơn 40 hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề được tổ chức với gần 30.000 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của giới trẻ đối với việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức và khơi dậy khát vọng cống hiến.

Thanh niên Quảng Ninh tham gia hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm tới người dân tỉnh Lâm Đồng bị lũ lụt ẢNH: Q.N

Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, giáo dục, các phong trào hành động cũng được triển khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực. Toàn tỉnh đã thực hiện gần 300 hoạt động xây dựng đô thị văn minh; hơn 300 chương trình bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; đồng thời duy trì thường xuyên trên 200 mô hình "Cổng trường thanh niên tự quản", góp phần giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu vực trường học.

Phát huy tinh thần vì cộng đồng, các tổ chức Đoàn cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội: hơn 30 đợt hiến máu thu về 3.981 đơn vị máu; 29 chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 3.000 người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn...

Đáng chú ý, chiến dịch "Bình dân học vụ số" trở thành một điểm nhấn tiêu biểu khi mở 420 lớp, tổ chức 540 hoạt động, hỗ trợ hơn 30.000 người dân và học sinh tiếp cận kỹ năng số. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ cộng đồng mà còn là bước đi chiến lược, khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên Quảng Ninh trong chuyển đổi số, góp phần hình thành thế hệ công dân trẻ có năng lực số và tư duy hội nhập.

Xung kích vì cộng đồng, dựng xây quê hương

Thực hiện lời dạy của Bác về giáo dục truyền thống và lòng yêu nước, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tổ chức hàng loạt hoạt động gắn với các ngày lễ lớn của đất nước.

Các chương trình nổi bật gồm: cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu lịch sử 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam"; chiến dịch "Quảng Ninh trong tôi là…"; Tô màu ký ức trao tặng 121 bức ảnh liệt sĩ; hành trình "Về nguồn trên đất lửa Quảng Trị"; thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ… Các hoạt động đã thu hút hàng chục nghìn lượt tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh trên các nền tảng số.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tích cực trong các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi ẢNH: Q.N

Công tác giáo dục lối sống và kỹ năng sống cũng được triển khai đồng bộ: 2.500 tin, bài tuyên truyền, đội ngũ hơn 3.500 báo cáo viên, tuyên truyền viên trẻ hoạt động thường xuyên; nhiều lớp tập huấn về phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường và an toàn giao thông được tổ chức tại các địa phương.

Song song với giáo dục, tuổi trẻ Quảng Ninh chú trọng các hoạt động xã hội hóa, hướng đến những vùng khó khăn. Các chương trình "Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới", "Tuổi xuân dâng Đảng", "Thắp sáng biên cương", "Thắp sáng niềm tin"… đã mang đến hàng trăm suất quà, hàng nghìn cây xanh, áo ấm, công trình thanh niên và sự sẻ chia thực chất với người yếu thế.

Đáng chú ý, Tháng Thanh niên 2025 ghi dấu sức bật mạnh mẽ với 1 công trình cấp tỉnh trị giá 6.2 tỉ đồng; 25 công trình cấp xã gần 3 tỉ đồng; 231 công trình cơ sở trị giá 2.2 tỉ đồng.

Áo xanh tình nguyện chung tay làm đường giao thông liên thôn tại Quảng Ninh ẢNH: Q.N

Đánh giá về vai trò của tuổi trẻ Quảng Ninh thời gian, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết, đánh giá cao những nỗ lực của tuổi trẻ Quảng Ninh trong góp sức xây dựng quê hương. Toàn tỉnh đã duy trì, thành lập 916 câu lạc bộ, đội nhóm học ngoại ngữ; thường niên tổ chức Olympic tiếng Anh thu hút 4.600 lượt tham gia; đồng thời tổ chức 370 lớp trực tiếp và 260 lớp trực tuyến miễn phí, tạo cơ hội học tập ngoại ngữ cho hơn 159.000 thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

"Thời gian qua, Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9/12 nhóm chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Đây là một kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện quyết tâm và tinh thần hiệu quả của các cấp bộ Đoàn. 5 năm qua, Tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng là đơn vị đăng cai tổ chức thành công nhiều hoạt động lớn cấp toàn quốc", Bí thư T.Ư Đoàn nhấn mạnh.

Tinh thần tiên phong, sức trẻ nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của thanh niên Quảng Ninh đang trở thành động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh. Một thế hệ "thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm, giàu lòng nhân ái" đang lan tỏa những giá trị sống đẹp từ vùng mỏ ra khắp mọi miền.