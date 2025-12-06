Lý Hoàng Nam quật ngã Jack Wong, nâng cúp vô địch tại Trung Quốc

Lý Hoàng Nam đánh bại đối thủ mạnh

Chiều 6.12, Lý Hoàng Nam bước vào trận đánh lớn và quan trọng bậc nhất từ khi chuyển hướng sự nghiệp sang pickleball.

Đại diện Việt Nam chơi trận chung kết PPA Hàng Châu Open (diễn ra tại Trung Quốc) với Jack Wong (Hong Kit Wong), tay vợt mạnh bậc nhất châu Á hiện tại.

Jack Wong được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Lý Hoàng Nam đang hưng phấn cao độ khi thắng Federico Staksrud (tay vợt số hai thế giới, hạt giống số một của giải) với tỷ số 2-0 (11-7, 12-10) ở bán kết, nhờ lối đánh thông minh, lì lợm và bền bỉ.

Lý Hoàng Nam nâng cúp vô địch tại Hàng Châu ẢNH: PPA TOUR ASIA

Trong trận chung kết với Jack Wong, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng thấu hiểu lối đánh của đối thủ một lần nữa giúp Lý Hoàng Nam thăng hoa. Dù để Jack Wong dẫn trước 4 điểm ngay đầu trận, nhưng tay vợt sinh năm 1996 đã bình tĩnh kiểm soát lại thế trận. Hoàng Nam điều bóng tốt sang hai góc, đặc biệt ở phía trái tay. Hiểu rằng Jack Wong rất nhanh nhẹn và linh hoạt trên lưới, nên Hoàng Nam đã tạo áp lực lớn ngay từ quả trả giao bóng để chiếm khu vực NVZ (bếp), ép đối thủ Hồng Kông phải phòng ngự vất vả. Hoàng Nam sau đó gỡ 4-4, rồi cuốn phăng đối thủ nhờ lối chơi lì lợm, chuẩn xác trong từng pha điều bóng để thắng ngoạn mục 11-4.

Sức ép Lý Hoàng Nam tạo ra đã khiến Jack Wong không thể gượng dậy. Lối đánh chủ động (có phần ngẫu hứng) của Wong không tạo được bất ngờ cho Lý Hoàng Nam. Anh bị dẫn sâu 1-8 ở set 2, với những cú đánh cho thấy tâm lý trĩu nặng.

Dù chủ động chiếm khu vực bếp tốt hơn ở set này, nhưng Jack Wong lại không thể đứng vững khi Hoàng Nam liên tục bắn lưới tốt cả ở thuận lẫn trái tay. Jack Wong chỉ có thể lên được 4 điểm (rút ngắn tỷ số xuống 4-9), sau đó thua chóng vánh 4-11.

Trong những điểm cuối, Jack Wong không còn kiểm soát được tâm lý, còn Lý Hoàng Nam đã có trận đánh hay bậc nhất sự nghiệp, với tỷ lệ sai sót rất thấp. Lý Hoàng Nam không có quá nhiều điểm đẹp, nhưng đánh rất chắc chắn, buộc đối thủ nôn nóng mắc sai lầm.

Đánh bại Jack Wong sau 2 set, Lý Hoàng Nam vô địch PPA Hàng Châu Open, giải đấu có tổng quỹ thưởng 50.000 USD và quy tụ hàng trăm tay vợt mạnh. Lý Hoàng Nam cũng là tay vợt cuối cùng trong bộ tứ của Việt Nam (cùng Phúc Huỳnh, Trương Vinh Hiển và Trịnh Linh Giang) nâng cao danh hiệu PPA Tour Asia.

Từ chỗ "vô duyên" với các trận chung kết nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam đã có thành tựu rực rỡ bậc nhất sự nghiệp để sẵn sàng cho bước tiến mới.