Địa chấn PPA Hàng Châu: Lý Hoàng Nam hạ số 2 thế giới, thẳng tiến chung kết

Lý Hoàng Nam thi đấu cực bản lĩnh, thông minh

Sáng 5.12, Lý Hoàng Nam (hạt giống số ba) bước vào thử thách lớn nhất tại PPA Hàng Châu Open (tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc), khi phải đối đầu hạt giống số một Federico Staksrud ở bán kết.

Staksrud đứng hạng hai thế giới, là một trong những tay vợt mạnh nhất từng tham chiến ở các giải PPA tổ chức tại châu Á. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam dù là hạt giống số ba, nhưng chưa từng vô địch đơn nam các giải thuộc hệ thống PPA Asia Tour.

Lý Hoàng Nam tạo địa chấn ẢNH: PPA HÀNG CHÂU

Tay vợt sinh năm 1996 bị đánh giá thấp hơn cả về thể hình, kinh nghiệm lẫn kỹ thuật trước đối thủ ở đẳng cấp cao nhất.

Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam đã tạo nên bất ngờ lớn nhất giải khi đánh bại Staksrud chỉ sau 2 set ở bán kết. Với đấu pháp thông minh, khai thác triệt để cú trái tay của Staksrud và tràn lưới tốc độ, Lý Hoàng Nam thắng 11-7 trong set đầu. Sang set 2, Staksrud chuyển sang đánh bền, kéo bóng sang trái tay Hoàng Nam và đã có lúc ở gần chiến thắng khi dẫn 9-8. Nhưng, trong ngày xử lý xuất sắc các pha trái tay, đặc biệt khi bị dồn xuống góc sân, Hoàng Nam đã đánh bật các pha lên lưới của Staksrud.

Hoàng Nam gỡ 9-9, rồi giằng co đối thủ sau ba lượt giao ở tỷ số 10-10. Anh khép lại trận thắng bằng pha lên lưới điều bóng khôn ngoan, ở tình huống Staksrud không còn đủ tự tin lên lưới và chỉ có thể chịu trận ở cuối sân.

Chiến thắng của Lý Hoàng Nam là biểu tượng cho sự vươn lên của pickleball Việt Nam. Tay vợt 29 tuổi đã dùng sự ổn định, dẻo dai, bền bỉ và phán đoán thông minh để đọc bài tay vợt mạnh thứ hai thế giới. Điểm yếu tâm lý (từng khiến Hoàng Nam thua Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển) cũng được khắc phục triệt để khi Hoàng Nam vượt qua những khúc cua khó nhất của trận đấu, khi Staksrud đánh với tinh thần không còn gì để mất ở cuối set 2.

Đối thủ của Lý Hoàng Nam ở chung kết PPA Hàng Châu Open là Jack Wong (Hồng Kông), người đã thắng Trương Vinh Hiển ở trận bán kết một.