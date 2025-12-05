Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Pickleball

Địa chấn PPA Hàng Châu: Lý Hoàng Nam hạ số 2 thế giới, thẳng tiến chung kết

Hồng Nam
Hồng Nam
05/12/2025 12:04 GMT+7

Lý Hoàng Nam bất ngờ đánh bại nhà vô địch thế giới Federico Staksrud, qua đó đoạt vé vào chơi trận chung kết PPA Hàng Châu Open.

Lý Hoàng Nam thi đấu cực bản lĩnh, thông minh

Sáng 5.12, Lý Hoàng Nam (hạt giống số ba) bước vào thử thách lớn nhất tại PPA Hàng Châu Open (tổ chức tại Hàng Châu, Trung Quốc), khi phải đối đầu hạt giống số một Federico Staksrud ở bán kết.

Staksrud đứng hạng hai thế giới, là một trong những tay vợt mạnh nhất từng tham chiến ở các giải PPA tổ chức tại châu Á. Trong khi đó, Lý Hoàng Nam dù là hạt giống số ba, nhưng chưa từng vô địch đơn nam các giải thuộc hệ thống PPA Asia Tour. 

Địa chấn PPA Hàng Châu: Lý Hoàng Nam hạ số 2 thế giới, thẳng tiến chung kết- Ảnh 1.

Lý Hoàng Nam tạo địa chấn

ẢNH: PPA HÀNG CHÂU

Tay vợt sinh năm 1996 bị đánh giá thấp hơn cả về thể hình, kinh nghiệm lẫn kỹ thuật trước đối thủ ở đẳng cấp cao nhất.

Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam đã tạo nên bất ngờ lớn nhất giải khi đánh bại Staksrud chỉ sau 2 set ở bán kết. Với đấu pháp thông minh, khai thác triệt để cú trái tay của Staksrud và tràn lưới tốc độ, Lý Hoàng Nam thắng 11-7 trong set đầu. Sang set 2, Staksrud chuyển sang đánh bền, kéo bóng sang trái tay Hoàng Nam và đã có lúc ở gần chiến thắng khi dẫn 9-8. Nhưng, trong ngày xử lý xuất sắc các pha trái tay, đặc biệt khi bị dồn xuống góc sân, Hoàng Nam đã đánh bật các pha lên lưới của Staksrud.

Hoàng Nam gỡ 9-9, rồi giằng co đối thủ sau ba lượt giao ở tỷ số 10-10. Anh khép lại trận thắng bằng pha lên lưới điều bóng khôn ngoan, ở tình huống Staksrud không còn đủ tự tin lên lưới và chỉ có thể chịu trận ở cuối sân.

Chiến thắng của Lý Hoàng Nam là biểu tượng cho sự vươn lên của pickleball Việt Nam. Tay vợt 29 tuổi đã dùng sự ổn định, dẻo dai, bền bỉ và phán đoán thông minh để đọc bài tay vợt mạnh thứ hai thế giới. Điểm yếu tâm lý (từng khiến Hoàng Nam thua Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển) cũng được khắc phục triệt để khi Hoàng Nam vượt qua những khúc cua khó nhất của trận đấu, khi Staksrud đánh với tinh thần không còn gì để mất ở cuối set 2.

Đối thủ của Lý Hoàng Nam ở chung kết PPA Hàng Châu Open là Jack Wong (Hồng Kông), người đã thắng Trương Vinh Hiển ở trận bán kết một.

Tin liên quan

Nghĩa cử đẹp của á quân đơn nam giải pickleball D-Joy Vietnam Masters Phúc Huỳnh

Nghĩa cử đẹp của á quân đơn nam giải pickleball D-Joy Vietnam Masters Phúc Huỳnh

Nhận thất bại trước Quang Dương ở chung kết đơn nam giải pickleball D-Joy Vietnam Masters 2025 vừa kết thúc tại TP.HCM, tay vợt Phúc Huỳnh gây ấn tượng với người hâm mộ ở phong cách chuyên nghiệp cùng nghĩa cử cao đẹp.

Pickleball VTV Cúp 2025 bế mạc, hoa khôi của giải đấu đã lộ diện

Lý Hoàng Nam cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc vô địch giải pickleball 'Nghĩa tình phương Nam'

Khám phá thêm chủ đề

Lý Hoàng Nam Hàng Châu PPA Pickleball
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận