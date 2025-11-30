Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao

Pickleball VTV Cúp 2025 bế mạc, hoa khôi của giải đấu đã lộ diện

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
30/11/2025 20:10 GMT+7

Ngày 30.11, lễ bế mạc giải Pickleball VTV Cúp 2025 - mùa đầu tiên (diễn ra tại Hà Nội) đã khép lại thành công tốt đẹp. Cũng trong ngày, danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 chính thức được công bố.

Giải Pickleball VTV Cúp 2025 là giải đấu đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, do Đài phối hợp với các đối tác tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng hơn 1 tỉ đồng đã tìm ra những chủ nhân xứng đáng từ hơn 700 VĐV trong và ngoài nước, với 9 nội dung thi đấu phong trào và chuyên nghiệp.

Pickleball VTV Cúp khép lại, VĐV chuyên nghiệp tỏa sáng, gần 165 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

Trong ngày thi đấu cuối cùng, các nhà vô địch nội dung chuyên nghiệp đã xuất sắc khép lại mùa giải bằng những màn trình diễn đỉnh cao. Trong đó, Sophia Phương Anh - Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi vô địch đôi nữ chuyên nghiệp; Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi - Nguyễn Đắc Tiến vô địch đôi nam nữ chuyên nghiệp; Harsh Mehta - Vanshik Kapadia vô địch đôi nam chuyên nghiệp. Giải đấu năm nay chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt ở các nhóm tuổi và nội dung đôi, với tổng cộng hơn 40 giải thưởng, bao gồm hạng nhất, hạng nhì, đồng hạng ba và các giải cá nhân kỹ thuật cú Erne, cú ATP...

Pickleball VTV Cúp 2025 bế mạc, hoa khôi của giải đấu đã lộ diện- Ảnh 1.

Hơn 1 tỉ đồng giải thưởng đã tìm thấy các chủ nhân xứng đáng

ẢNH: BTC

Điểm sáng của Pickleball VTV Cúp 2025 không chỉ nằm ở những màn trình diễn đỉnh cao, kỹ thuật điêu luyện và tinh thần đồng đội, mà còn ở sức lan tỏa nhân văn sâu sắc. Trong mùa giải đầu tiên, các VĐV, khán giả và đơn vị đồng hành đã chung tay quyên góp gần 165 triệu đồng, ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ chịu ảnh hưởng bão lũ. Toàn bộ số tiền đã được chuyển tới Quỹ Tấm lòng Việt, giúp người dân ổn định cuộc sống và khôi phục sinh kế.

Giải đấu được đánh giá là đã biến thể thao thành một cầu nối kết nối cộng đồng, lan tỏa tình yêu thương và trách nhiệm xã hội. Pickleball - một môn thể thao vừa "hot trend", vừa giải trí, vừa rèn luyện kỹ năng đã được tổ chức trở thành nền tảng để VĐV và khán giả cùng thể hiện lòng nhân ái.

Môn thể thao "hot trend" đã tìm ra hoa khôi

Danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 thuộc về VĐV trẻ Sophia Phương Anh, người được đánh giá là sở hữu kỹ năng tốt đồng thời có ưu thế về vóc dáng đẹp và làn da khỏe khoắn. 

Pickleball VTV Cúp 2025 bế mạc, hoa khôi của giải đấu đã lộ diện- Ảnh 2.

VĐV Sophia Phương Anh được trao giải Hoa khôi của giải đấu

ẢNH: BTC

Chia sẻ về điều này, đại diện của ban tổ chức giải đấu - US Sport cho biết danh hiệu Hoa khôi Pickleball VTV Cúp 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp thể thao, mà còn ghi nhận một VĐV hội tụ chuyên môn cao, bản lĩnh thi đấu, phong thái tự tin và khả năng lan tỏa cảm hứng đến cộng đồng. Sophia Phương Anh, vừa vô địch nội dung Đơn nữ 4.5 tại Pickleball World Championships, đã giành ngôi vô địch Đôi nữ Chuyên nghiệp và Giải Ba Đôi nam nữ Chuyên nghiệp tại mùa giải này, trở thành gương mặt nổi bật nhất trên sân. 

Theo đại diện này, mỗi trận đấu của cô thu hút bởi nhịp độ nhanh, pha xử lý táo bạo và tinh thần cống hiến, trong khi ngoài sân, cô luôn điềm đạm, tôn trọng đồng đội, đối thủ và khán giả. Tựu chung, người đẹp được đánh giá là hình mẫu hoàn hảo cho tinh thần Pickleball hiện đại: chơi hết mình, sống trọn khoảnh khắc và lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng cho cộng đồng...

