Giải pickleball VTV Cup: Hoàng Nam - Xuân Đức lật đổ Minh Quân - Vinh Hiển?

Nhiều cặp đấu hấp dẫn tại sân chơi pickleball VTV Cup

Sau thành công ở giải VTV A.O Smith Pickleball Open 2025, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục mang tới sân chơi Pickleball VTV Cup 2025, phối hợp thực hiện bởi Ban Thể thao - Đài Truyền hình Việt Nam, Cục TDTT Việt Nam, Công ty Phát triển thể thao đại chúng (Usports) và các đơn vị liên quan.

Sân chơi VTV Cup diễn ra vào cuối tuần này (28-30.11), quy tụ hơn 700 VĐV tham dự, trong đó những tay vợt xuất sắc như: Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Jolie Thiên Lam, Sophia Huỳnh Trần, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta…

Các VĐV tham gia tranh tài ở 9 nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở lên.

Nhà báo Phan Ngọc Tiến (phải) - Trưởng BTC giải ẢNH: BTC

Tại lễ bốc thăm diễn ra chiều nay (24.11), các nội dung đều đã xác định xong nhánh đấu, bảng đấu. Bộ đôi Lý Hoàng Nam - Lê Xuân Đức nằm ở bảng đấu tương đối vừa vặn, tương tự Trương Vinh Hiển và Đỗ Minh Quân. Đây là cặp "kỳ phùng địch thủ" đã so tài ở nhiều giải đấu lớn nhỏ. Trong khi Vinh Hiển - Minh Quân vừa vô địch VTV Open 2025 (không phải đánh chung kết do cặp Quang Dương - Bảo Dương bỏ cuộc), Hoàng Nam và Xuân Đức cũng ghi dấu ấn khi vô địch nhiều giải đấu như Bảo Lộc, D-Joy Tour.

Sự tiến bộ của tài năng trẻ Xuân Đức (mới 17 tuổi) khi được đàn anh Hoàng Nam dìu dắt hứa hẹn tạo ra thái cực cạnh tranh hấp dẫn mới cho làng pickleball Việt Nam.

Tuy nhiên, thử thách của cả hai ở giải đấu lần này rất khắc nghiệt với rất nhiều đôi mạnh tham gia nội dung Open, trong đó hiển nhiên vẫn là Vinh Hiển - Minh Quân. Bộ đôi kết hợp giữa sức trẻ và kỹ thuật của Vinh Hiển, cùng kinh nghiệm và sự lì lợm, dẻo dai của Minh Quân đang tạo nên bức tường khó vượt với bất cứ đối thủ nào ở hạng mục đôi nam Open.

Ở giải đấu gần nhất, Vinh Hiển và Minh Quân đã thắng 2-0 trước Hoàng Nam và Xuân Đức ở chung kết. Lần này, với quá trình chuẩn bị kỹ càng, Hoàng Nam cùng đồng đội có thể tạo nên cuộc lật đổ?

Giải đấu diễn ra cụm sân US Pickleball, phường Hồng Hà (Hà Nội). Đây là tổ hợp 23 sân đạt tiêu chuẩn Mỹ, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Hoa khôi bóng đá Ngọc Châm dự giải ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, giải áp dụng hệ thống IRS của MK Vision gồm 10 camera AI được lắp đặt tại các vị trí quan trọng trên sân, mang đến cho trọng tài đa góc nhìn các tình huống có thể xảy ra trong trận đấu, dễ dàng thao tác replay (xem lại pha bóng) từ nhiều góc độ, đảm bảo tính chính xác, công bằng cho giải đấu.

Nghĩa cử đẹp hướng đến đồng bào miền Trung

Tổng tiền thưởng của giải Pickleball VTV Cup 2025 lên tới hơn 1 tỉ đồng dành cho các nhà vô địch, hạng nhì, đồng hạng ba và các giải thưởng cá nhân: cú ATP đầu tiên, cú Erne đầu tiên… Danh hiệu hoa khôi Pickleball VTV Cup 2025 là một điểm nhấn của giải, nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng và vai trò nữ VĐV trong cộng đồng pickleball nói riêng và thể thao nói chung.

Tại lễ công bố giải Pickleball VTV Cup 2025, Ban Tổ chức cũng phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ, kêu gọi các VĐV, khán giả và các đơn vị chung tay vì cộng đồng. Hoạt động gây quỹ sẽ diễn ra từ 24.11 đến 30.11.

Giải đấu kêu gọi sự ủng hộ của VĐV, mạnh thường quân, người hâm mộ... để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau lũ ẢNH: BTC

Tại buổi lễ, nhà đồng hành chính của giải đấu Dạ Hương đã ủng hộ 100 triệu đồng, góp phần công sức để đồng hành cùng đồng bào vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai.

Cũng trong buổi ra mắt, Báo Thanh Niên đặt câu hỏi cho đại diện ban tổ chức: "Từng có trường hợp VĐV dự giải, nhưng lại bỏ trận tranh hạng ba để đánh một giải đấu khác (diễn ra trùng thời điểm), khiến trận đấu bị hủy bỏ, ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu, gây xôn xao cộng đồng pickleball trong nước. Do đó, ban tổ chức VTV Cup sẽ làm việc thế nào với VĐV để đảm bảo không có sự cố xảy ra, nhất là khi các trận được trực tiếp trên sóng truyền hình, không thể để rơi vào tình trạng trống sóng?".

Đại diện ban tổ chức khẳng định sẽ làm việc kỹ càng, chi tiết với các VĐV để đảm bảo sự hiện diện ở các trận đấu, tránh trường hợp bỏ giải này đánh giải kia, nhằm giữ uy tín và hình ảnh của sân chơi chuyên nghiệp.

Theo nhà báo Phan Ngọc Tiến (Ban Thể thao VTV), VTV lên kế hoạch tổ chức 6 giải pickleball mỗi năm, với tính chất chuyên nghiệp, hình ảnh, sức lan tỏa luôn được đảm bảo để phát triển, thúc đẩy phong trào trong nước.

Giải Pickleball VTV Cup 2025 là giải pickleball đầu tiên tại Việt Nam được truyền hình trực tiếp trên sóng của VTV, phát sóng trên kênh VTV2 và ứng dụng VTVgo, ở các nội dung: khai mạc, bế mạc, 2 trận đấu mở màn và 3 trận chung kết.