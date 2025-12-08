Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chú ngựa trẻ Thiên Mã của Việt Nam lập chiến công tại Malaysia

Bảo Nghi
08/12/2025 09:06 GMT+7

Hôm qua 7.12, làng đua ngựa Đông Nam Á đã chứng kiến một chiến thắng đầy ý nghĩa khi chú ngựa trẻ Thiên Mã thuộc sở hữu của Công ty Thiên Mã Madagui (Việt Nam) xuất sắc giành vị trí quán quân tại cuộc đua thứ 9 được tổ chức tại Perak Turf Club (Trường đua Ipoh, Malaysia).

Bước chuẩn bị cho tương lai ngành đua ngựa Việt Nam

Đây là giải đua chuyên nghiệp do Hiệp hội đua ngựa Malaysia tổ chức dành cho ngựa trẻ và được Liên đoàn đua ngựa châu Á (ARF) công nhận.

Điều đáng tự hào là đây mới chỉ lần xuất trận thứ 3 trong sự nghiệp của Thiên Mã, trước đó chú ngựa này đã về thứ 3 trong lần đầu tiên ra mắt vào ngày 28.6.2025.

Chú ngựa trẻ Thiên Mã của Việt Nam lập chiến công tại Malaysia- Ảnh 1.

Chú ngựa Thiên Mã và HLV Brian Dean (áo trắng bên phải) của Công ty Thiên Mã Madagui trong buổi trao giải tại cuộc đua thứ 9 – Trường đua Ipoh (Perak), Malaysia

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Chiến thắng này không chỉ là một thành tích cá nhân mà còn là cột mốc quan trọng, khẳng định tầm nhìn chiến lược của ông Nguyễn Ngọc Mỹ - người mở đường cho ngành đua ngựa Việt Nam hội nhập quốc tế kể từ năm 2004 - trong việc đầu tư và phát triển đàn ngựa đua chất lượng cao tại Việt Nam.

Chú ngựa Thiên Mã dễ dàng được khán giả nhận diện trên đường đua nhờ bộ trang phục thi đấu nổi bật, mang đậm màu cờ sắc áo của Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, chiến thắng tại một trường đua lớn như Ipoh, Malaysia, là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng và tốc độ vượt trội của Thiên Mã.

Chú ngựa trẻ Thiên Mã của Việt Nam lập chiến công tại Malaysia- Ảnh 2.

Thiên Mã khởi động trước cuộc đua

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Thiên Mã là một chú ngựa trẻ được Công ty Thiên Mã Madagui mua từ Úc để chuẩn bị cho mục tiêu phát triển ngựa giống chất lượng cao.

Theo ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Mã Madagui: "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là phát triển một đàn ngựa đua thuần chủng, có chất lượng đẳng cấp quốc tế cho Trường đua Thiên Mã Madagui nói riêng và nâng cao tiêu chuẩn cho toàn bộ đàn ngựa đua tại Việt Nam nói chung. Chiến thắng của Thiên Mã là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho sự đầu tư đúng đắn vào huyết thống ngựa ưu việt".

