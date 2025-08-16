Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình

Ngày 16.8, tại trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025. Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng, do Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui tổ chức, với tổng giải thưởng lên tới 1,5 tỉ đồng.
Chương trình mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách theo dõi trực tiếp trên đường chạy Cross-Country. Người xem thích thú chứng kiến cuộc tranh tài của 20 vận động viên và 20 ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước như: CLB ngựa Hà Nội, CLB Happy Ranch, CLB Red Lion; CLB Germ Garden, CLB Trường Lĩnh, CLB Lang Biang, CLB Hồng Lam – Madagui, CLB Tín Max Horse Club và CLB ngựa PTS Việt Trì.
Các đội lần lượt tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài 1,8 km. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Người điều khiển ngồi trên ngựa đóng yên, có bàn đạp chân, điều khiển dây cương khéo léo cho ngựa chạy rất nhanh.
Ban tổ chức cho biết, giải lần này cũng đặt ra mục tiêu chuẩn bị nguồn lực về vận động viên và hậu cần cho bộ môn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Đồng thời, phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới; thu hút và phục vụ khách du lịch tại điểm đến mục tiêu Madagui hấp dẫn trong tương lai.
Một số hình ảnh tại giải đua ngựa:
