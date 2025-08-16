Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình

Lâm Viên
Lâm Viên
16/08/2025 20:14 GMT+7

Đông đảo người dân háo hức đến trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui để xem cuộc so tài của 20 chú ngựa, trong cuộc đua giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình lần đầu được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 16.8, tại trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) diễn ra giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình 2025. Đây là cuộc thi cưỡi ngựa thể thao không chuyên lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng, do Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui tổ chức, với tổng giải thưởng lên tới 1,5 tỉ đồng.

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 1.

Ngựa đua vượt chướng ngại vật

ẢNH: LV

Chương trình mở cửa tự do phục vụ người dân và du khách theo dõi trực tiếp trên đường chạy Cross-Country. Người xem thích thú chứng kiến cuộc tranh tài của 20 vận động viên và 20 ngựa đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa thể thao trong nước như: CLB ngựa Hà Nội, CLB Happy Ranch, CLB Red Lion; CLB Germ Garden, CLB Trường Lĩnh, CLB Lang Biang, CLB Hồng Lam – Madagui, CLB Tín Max Horse Club và CLB ngựa PTS Việt Trì.

Các đội lần lượt tranh tài trên đường chạy Cross-Country có tổng chiều dài 1,8 km. Khi hiệu lệnh xuất phát vang lên, những chú ngựa đua nhanh chóng tăng tốc tranh tài. Người điều khiển ngồi trên ngựa đóng yên, có bàn đạp chân, điều khiển dây cương khéo léo cho ngựa chạy rất nhanh.

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 2.

Đông đảo người dân đến xem giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình lần đầu được tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng

ẢNH: LV

Ban tổ chức cho biết, giải lần này cũng đặt ra mục tiêu chuẩn bị nguồn lực về vận động viên và hậu cần cho bộ môn cưỡi ngựa thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Đồng thời, phát động phong trào cưỡi ngựa thi đấu thể thao, hướng đến hình thành mô hình thể thao và giải trí mới; thu hút và phục vụ khách du lịch tại điểm đến mục tiêu Madagui hấp dẫn trong tương lai.

Một số hình ảnh tại giải đua ngựa:

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 3.

Bước vào cuộc đua

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 4.

Ngựa tăng tốc

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 5.

Ngựa phải vượt chướng ngại vật

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 6.

Đồng đảo khán giả được xem trực tiếp cuộc đua cưỡi ngựa tại trường đua ngựa Thiên Mã Madagui

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 7.

Các trọng tài theo dõi và chấm điểm qua màn hình

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 8.

Người dân Lâm Đồng lần đầu được xem đua ngựa

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 9.

Về đích

ẢNH: LV

Lâm Đồng lần đầu diễn ra giải đua ngựa phong trào vượt địa hình- Ảnh 10.

Vận động viên nữ nhận sự động viên của người thân

ẢNH: LV

Tin liên quan

Khánh thành trường đua ngựa quy mô lớn ở Lâm Đồng

Khánh thành trường đua ngựa quy mô lớn ở Lâm Đồng

Ngày 25.3, Công ty CP Thiên Mã - Madagui (gọi tắt là công ty) thuộc Tập đoàn VABIS đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 trường đua ngựa Thiên Mã Madagui - CLB Polo và ngựa biểu diễn tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Đua ngựa Công ty cổ phần Đua ngựa Thiên Mã MADAGUI Lâm Đồng cưỡi ngựa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận