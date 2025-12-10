Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Doanh nhân Sài Gòn đánh golf gây quỹ tiếp sức đồng bào miền Trung sau lũ

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
10/12/2025 21:09 GMT+7

Giải golf doanh nhân Sài Gòn - Cúp Thanh Uyên Fruit trở thành điểm hẹn của tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

400 triệu đồng từ giải golf doanh nhân Sài Gòn ủng hộ miền Trung

Giải golf doanh nhân Sài Gòn vừa kết thúc thành công tại sân golf Tân Sơn Nhất. Giải quy tụ 144 golferdoanh nhân và khách mời. Các vận động viên được chia bảng thi đấu theo handicap, tạo nên những cuộc tranh tài công bằng, hấp dẫn. Tuy nhiên, điều khiến giải đấu trở nên đặc biệt không nằm ở thành tích chuyên môn, mà ở mục tiêu nhân văn xuyên suốt chương trình.

Doanh nhân Sài Gòn đánh golf gây quỹ tiếp sức đồng bào miền Trung sau lũ - Ảnh 1.

Các golfer háo hức tranh tài giải golf doanh nhân Sài Gòn

ẢNH: X.CƯỜNG

Golfer Phạm Xuân Khoa cho biết: "Tôi cảm thấy hãnh diện khi được góp mặt ở một giải golf hướng về đồng bào miền Trung. Không chỉ được thi đấu thể thao, chúng tôi còn có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với những người cùng chung mong muốn giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn". Ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng BTC chia sẻ: "CLB golf Doanh nhân Sài Gòn duy trì 3 giải đấu thường niên, gắn với các hoạt động xã hội. Riêng giải lần này, toàn bộ nguồn lực được tập trung để hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt".

Doanh nhân Sài Gòn đánh golf gây quỹ tiếp sức đồng bào miền Trung sau lũ - Ảnh 2.

Golfer Lê Thành Hiên (giữa) đoạt cúp vô địch giải golf doanh nhân Sài Gòn

ẢNH: X.CƯỜNG

Kết thúc giải, BTC công bố tổng số tiền quyên góp gần 400 triệu đồng sẽ được chuyển đến các địa phương miền Trung nhằm hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại về nhà cửa, sinh kế và đời sống. Về chuyên môn, giải đấu ghi nhận nhiều gương mặt thi đấu nổi bật. Chức vô địch best gross thuộc về golfer Lê Thành Hiên. Ở các bảng đấu, Viễn Ngọc vô địch bảng A nam; Lê Công Huấn nhất bảng B nam; Ngô Quang Minh vô địch bảng C nam trong khi Lê Thị Kiều Diễm đăng quang ở bảng nữ.

