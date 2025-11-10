Thầy golfer Nguyễn Anh Minh mang trải nghiệm đặc biệt cho cộng đồng golf

Bước tiến mới của Học viện Golf 72+

Sau TP.HCM, Học viện Golf 72+ vừa khai trương 72+ Golf Studio tại Hà Nội. Điểm nổi bật của cơ sở mới là hệ thống Golf Simulator K-Golf nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc – thương hiệu được đánh giá cao về độ chính xác và trải nghiệm mô phỏng chân thực. Với công nghệ cảm biến tốc độ cao có thể ghi nhận hơn 22 chỉ số cú đánh, K-Golf giúp người chơi dễ dàng nhận diện và cải thiện từng chi tiết nhỏ nhất trong cú swing.

Bên cạnh đó, đồ họa 4K Ultra HD được phát triển trên nền tảng Unreal Engine 4 tái hiện sống động hơn 100 sân golf nổi tiếng trên thế giới, trong đó có 3 sân tại Việt Nam, mang lại cảm giác “thật” khi chơi golf trong không gian 3D. Nhờ đó, các golfer có thể luyện tập và trải nghiệm thi đấu “vòng quanh thế giới” ngay tại một điểm luyện tập.

72+ Golf Studio tại Hà Nội giúp các học viên tập luyện, thi đấu mô phỏng trong không gian 3D ẢNH: VNG

HLV Nguyễn Thái Dương – nhà sáng lập Học viện Golf 72+ chia sẻ: "72+ Golf Studio ra đời với ước mơ xây dựng ngôi nhà chung dành cho cộng đồng học viên 72+ và những người yêu golf. Đây không chỉ là nơi để tập luyện golf hàng ngày, mà còn là nơi giao lưu kết nối và sống trong tinh thần golf 72+".

Học viện Golf 72+ hứa hẹn chắp cánh cho các tài năng golf Việt Nam ẢNH: VNG

Từ những ngày đầu thành lập, Học viện Golf 72+ đã theo đuổi triết lý đào tạo khác biệt – đề cao tính cá nhân hóa và đồng hành dài hạn cùng học viên. Đến nay, 72+ đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao, người nổi tiếng, doanh nhân khắp cả nước, được vinh danh “Học viện golf uy tín 2024” tại lễ trao giải Vietnam Golf & Leisure Awards 2024. Đây cũng là cái nôi đào tạo nên nhiều tài năng trẻ cho golf Việt, mang về nhiều giải thưởng danh giá trên đấu trường trong nước và quốc tế như Nguyễn Anh Minh, Uy Vũ, Khuê Minh...

Học viện Golf 72+ được sáng lập bởi HLV Nguyễn Thái Dương cũng là HLV đội tuyển golf Việt Nam ẢNH: VNG

Với sự ra mắt của 72+ Golf Studio, Học viện Golf 72+ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới mô hình huấn luyện golf, góp phần hiện đại hóa phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng trải nghiệm của người học. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng một hệ sinh thái golf toàn diện – nơi người yêu golf có thể học, luyện tập, giao lưu và phát triển bản thân trong không gian chuyên nghiệp, gần gũi và đầy cảm hứng.