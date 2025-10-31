Giải golf chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ

The Golfers Tournament 2025 được tổ chức tại Thanh Lanh Valley Golf & Resort, mang sứ mệnh tiếp nối lịch sử, trở thành giải đấu kết nối những người yêu golf thật sự – những người không chỉ đam mê chinh phục thử thách mà còn biết san sẻ, đồng hành cùng cộng đồng.

Ngay trong mùa đầu tiên, Ban tổ chức đã khởi xướng chương trình “Birdie for Huế”, với mục đích chung tay hỗ trợ cho những mảnh đời khó khăn tại cố đô Huế – nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ lịch sử.

Cúp vô địch của giải golf Ảnh: BTC

Theo đó, mỗi cú birdie, eagle, HIO ghi được sẽ được BTC ghi nhận và quy đổi thành tiền tương ứng, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Toàn bộ số tiền sẽ được chuyển trực tiếp tới quỹ của Ủy ban MTTQ thành phố Huế, để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tái thiết khu vực di sản và giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ.

Với triết lý “Golf for Development – Golf vì sự phát triển”, The Golfers Tournament ngay từ năm đầu tiên đã thể hiện rõ định hướng: đưa tinh thần golf vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao, trở thành một phần của trách nhiệm xã hội. Và hoạt động "Birdie for Huế" là minh chứng cho điều đó.

Tay golf Hồ Khắc Luận

Các VĐV thi đấu nhiệt tình Ảnh: BTC

Trở lại với giải đấu, thời tiết mưa lạnh tại Thanh Lanh trong ngày thi đấu được xem là một trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, đi kèm với đó là sân đấu được đặt ở điều kiện thi đấu khó với chiều dài 7,200 yard.

Vượt qua các đối thủ mạnh, golfer Hồ Khắc Luận khép lại vòng 2 với 71 gậy (-1), đăng quang với tổng điểm +1, nhận giải thưởng 50 triệu đồng.

“Hôm nay thực sự là một thử thách lớn, cả về thời tiết lẫn tâm lý thi đấu. Nhưng tôi chỉ cố gắng tập trung cho từng cú đánh, cố giữ cho mình sự bình tĩnh và bám sát kế hoạch ban đầu”, Hồ Khắc Luận chia sẻ sau chức vô địch.

Hồ Khắc Luận đã ghi dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân – lần đầu tiên lên ngôi ở một giải chuyên nghiệp nằm trong hệ thống VGA Development Tour. Nguyễn Hữu Quyết, golfer dẫn đầu trong phần lớn giải đấu, kết thúc với tổng điểm +3, chấp nhận vị trí thứ 3, kém á quân Joel Troy 1 gậy.