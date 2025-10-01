Giải golf HTV Swing Cup 2025 hấp dẫn thể thức đấu đồng đội đối kháng

Giải golf HTV Swing Cup 2025 hứa hẹn hấp dẫn khi gia tăng số đội tham dự ẢNH: HTV

Hôm nay (1.10), Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) phối hợp cùng Công ty CP Golf Pro và Công ty CP Đầu tư Long Biên công bố giải golf HTV Swing Cup 2025. Theo đó giải sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27.12 trên sân golf Tân Sơn Nhất

Ở lần đầu tổ chức vào năm ngoái, HTV Swing Cup thu hút sự tham dự của hơn 200 golfer đến từ 18 CLB với danh hiệu vô địch thuộc về CLB golf Quảng Nam phía nam. Giải năm nay dự kiến quy tụ hàng trăm golfer, tham gia thi đấu theo thể thức đồng đội đối kháng, vừa thể hiện kỹ thuật cá nhân, vừa đề cao chiến thuật và tinh thần đồng đội. Cũng ở mùa giải năm nay, ban tổ chức quyết định thay đổi điều lệ nhằm nâng tầm chất lượng chuyên môn. Theo đó số lượng các đội tham dự không bị khống chế nhằm trao cơ hội cho các golfer. Nếu vượt qua 18 đội sẽ thi đấu vòng loại nhằm tuyển chọn 18 đội vào vòng chung kết.

Ban tổ chức công bố giải golf HTV Swing Cup 2025 ẢNH: HTV

Song song với các trận tranh tài, ban tổ chức sẽ phát động chương trình gây quỹ từ thiện, kêu gọi sự chung tay đóng góp từ cộng đồng golfer và các đối tác đồng hành. Ông Nguyễn Hải Triều - Trưởng ban Tổ chức giải chia sẻ: "HTV Swing Cup cũng là nơi chúng ta lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, ban tổ chức HTV Swing Cup đã có sự thống nhất với Tổ chức từ thiện quốc tế Operation Smile để hỗ trợ cho các trẻ em nghèo khuyết tật về sức môi hở hàm ếch sẽ được mổ miễn phí ở 16 bệnh viện ở trên toàn quốc. Ban tổ chức cũng rất mong các cái golfer khi mà tham gia giải đấu cũng sẽ cùng đồng hành và lan tỏa cái giá trị tốt đẹp và nhân văn này".

Giải golf HTV Swing Cup 2025 hấp dẫn nhờ thể thức thi đấu đồng đội đối kháng ẢNH: HTC

Toàn bộ diễn biến giải golf HTV Swing Cup 2025 sẽ được HTV truyền hình trực tiếp giúp khán giả trên cả nước có thể theo dõi và hòa mình vào không khí sôi động của giải.