Xác định 3 golfer Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
11/11/2025 12:23 GMT+7

Giải BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam vừa khép lại tại sân golf Tân Sơn Nhất (TP.HCM), qua đó xác định 3 gương mặt xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup diễn ra tại Nam Phi vào đầu năm 2026.

Cơ hội trải nghiệm ở vòng chung kết BMW Golf Cup

Để góp mặt ở giải BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam, các golfer phải sở hữu xe BMW chính hãng do THACO AUTO phân phối. Đặc biệt với tiêu chí “Once in a lifetime” - trải nghiệm duy nhất một lần trong đời, các golfer đã tham dự vòng chung kết thế giới (từ năm 2016 - 2024) sẽ không thể tham dự vòng chung kết thế giới năm 2025 nên mở ra cơ hội cạnh tranh cho nhiều VĐV. Trong đó có đến 3 suất từ giải BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam.

Xác định 3 golfer Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup - Ảnh 1.

Hấp dẫn tranh tài giải BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam

ẢNH: BTC

Giải BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam áp dụng thể thức Stableford, tính điểm dựa trên số gậy đánh của từng hố thay vì tổng số gậy của golfer sau khi kết thúc 18 hố. Giải chia làm 3 bảng gồm: Nam bảng A (Handicap 0-12); Nam bảng B (Handicap 13-24) và bảng C dành cho Nữ (Handicap 0-36). Quán quân của 3 bảng đấu sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup 2025 diễn ra tại Nam Phi vào đầu năm 2026.

Xác định 3 golfer Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup - Ảnh 2.

Giải BMW Golf Cup - National Final 2025 Vietnam tạo sức hút với các golfer

ẢNH: BTC

Sau 1 ngày tranh tài hấp dẫn, kịch tính đã xác định được 3 quán quân là Lê Hữu Phước (bảng A), Lê Ngọc Bảo Khang (bảng B), Mai Thị Trang (bảng C). Năm nay, giải đấu mang đến giải thưởng hole-in-one (đánh 1 gậy vào lỗ) hấp dẫn với tổng giá trị lên đến gần 9 tỉ đồng. Phần thưởng cho 2 giải hole-in-one là mẫu xe SAC đầu bảng BMW X6 và mẫu sedan hạng sang BMW 5 Series. Tuy nhiên không golfer nào may mắn chinh phục được giải thưởng hole-in-one. Ban tổ chức cũng trao giải thưởng cá nhân bao gồm giải nhất, nhì, ba ở mỗi bảng và những giải thưởng kỹ thuật (4 giải Near Pin, 2 giải Longest và 1 giải Near Line).

Xác định 3 golfer Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup - Ảnh 3.

3 golfer xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup 2025 diễn ra tại Nam Phi vào đầu năm 2026

ẢNH: BTC

Ra đời từ năm 1982, BMW Golf Cup là một trong những giải golf lớn nhất thế giới dành cho golfer nghiệp dư, thu hút hơn 100.000 golfer đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ mỗi năm. Chỉ 350 golfer xuất sắc nhất được góp mặt tại vòng chung kết thế giới. Trong 2 mùa giải gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn. Năm 2023, các golfer Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đạt vị trí á quân với 278 điểm. Năm 2024, 3 golfer Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Quang Dương và Trịnh Sơn Tùng đã vượt qua hơn 250 golfer từ 35 quốc gia để giành ngôi vô địch quân với 302 điểm, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng quang tại giải đấu golf không chuyên danh giá.


Thầy golfer Nguyễn Anh Minh mang trải nghiệm đặc biệt cho cộng đồng golf

Thầy golfer Nguyễn Anh Minh mang trải nghiệm đặc biệt cho cộng đồng golf

Học viện Golf 72+ được HLV Nguyễn Thái Dương, thầy của golfer Nguyễn Anh Minh sáng lập, đầu tư công nghệ tiên tiến không ngoài mong muốn đào tạo nên các tài năng cho làng golf Việt Nam.

RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
