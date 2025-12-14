Nữ VĐV tạo ấn tượng ở giải Tiền Phong Half Marathon vì lý do đặc biệt

Ấn tượng giải Tiền Phong Half Marathon

Vượt qua rất nhiều đối thủ, Nguyễn Thị Ngọc Lan cán đích đầu tiên ở cự ly 10 km dành cho nữ. Ngay sau đó cô tiếp tục tranh tài cự ly 5 km nữ và về đích hạng nhì. Chia sẻ sau vạch đích, Nguyễn Thị Ngọc Lan nói: "Thời tiết hôm nay khá đẹp nên chạy cự ly 10 km thì ít quá. Tôi quyết định chạy thêm cự ly 5 km nữa và vẫn cảm thấy khỏe".

Nguyễn Thị Ngọc Lan chinh phục cả 2 cự ly 10 km và 5 km ẢNH: BTC

Hạnh phúc với thành tích đạt được, Nguyễn Thị Ngọc Lan cho rằng thời tiết mát mẻ, đường chạy bằng phẳng là yếu tố giúp chị về đích sớm, đạt thành tích cao. "Trong thời gian tới, tôi sẽ đăng ký tham gia giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 67 - năm 2026 tại Khánh Hòa”, Nguyễn Thị Ngọc Lan cho biết.

Nguyễn Thị Ngọc Lan trên bục nhận hạng nhất 10 km nữ ẢNH: BTC

Giải Tiền Phong Half Marathon lần đầu tổ chức thu hút gần 2.000 VĐV tham gia tranh tài các cự ly 5 km, 10 km, 21 km. Các VĐV chia thành 5 nhóm tuổi gồm 16 – 29, 30 – 39, 40 – 49, 50 – 59 và từ 60 tuổi trở lên, qua đó tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Nhiều người đẹp góp mặt ở giải ẢNH: BTC

Tranh tài sôi nổi ẢNH: BTC

Nhà báo Phùng Công Sưởng – Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức cho biết, Tiền Phong Half Marathon là giải đấu thể thao mới nhất trong hệ sinh thái các hoạt động thể thao do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức. Giải đấu mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh; về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên; về niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng.

Kết quả chung:

+Cự ly 5 km:

Nam: 1/Trương Nhật Linh, 2/Lý Toàn Phát Dĩ, 3/Nguyễn Thanh Văn

Nữ: 1/Lê Thị Kim Chi, 2/Nguyễn Thị Ngọc Lan, 3/Nguyễn Mai Tuyết Nghị

+Cự ly 10 km:

Nam: 1/Lê Hữu Lộc, 2/Nguyễn Anh Tú, 3/Phạm Quốc Hùng

Nữ: 1/Nguyễn Thị Ngọc Lan, 2/Lê Thị Nhân, 3/Nguyễn Thị Thùy Phương

+Cự ly 21 km:

Nam: 1/Nguyễn Thành Đạt, 2/Lý Nhân Tín, 3/Trương Văn Tâm

Nữ: 1/Lê Thị Hà, 2/Nguyễn Thị Thu Hà, 3/Quách Thị Bích Thùy