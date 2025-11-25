Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ra mắt giải Tiền Phong Half Marathon: Hành trình xanh, lan tỏa lối sống tích cực

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
25/11/2025 13:12 GMT+7

Hôm nay (25.11) tại TP.HCM, Tiền Phong Half Marathon do Báo Tiền Phong tổ chức với chủ đề: 'Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc' lần đầu ra mắt cộng đồng chạy bộ.

Nhiều hạng mục tranh tài ở giải Tiền Phong Half Marathon

Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 14.12 tại khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM). Giải có 3 cự ly thi đấu gồm 21,1 km (half marathon), 10 km và 5 km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1 km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội trải nghiệm, thử sức, chinh phục phù hợp với các VĐV.

Ra mắt giải Tiền Phong Half Marathon: Hành trình xanh, lan tỏa lối sống tích cực - Ảnh 1.

BTC công bố giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025

ẢNH: ANH DUY

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho biết Tiền Phong Half Marathon là giải thi đấu mới nhất trong hệ sinh thái thể thao do Báo Tiền Phong khởi xướng, bên cạnh các sự kiện quen thuộc như: giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài, siêu cúp bóng đá quốc gia, giải vô địch golf quốc gia, giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam, giải golf non sông một dải, giải vô địch pickleball Việt Nam

Ra mắt giải Tiền Phong Half Marathon: Hành trình xanh, lan tỏa lối sống tích cực - Ảnh 2.

Nhà báo Phùng Công Sưởng kỳ vọng giải Tiền Phong Half Marathon lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, cùng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng

ẢNH: ANH DUY

"Dù mới ra đời, nhưng Tiền Phong Half Marathon được thừa hưởng toàn bộ kinh nghiệm tổ chức dày dạn và uy tín gần 70 năm của giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài - giải chạy lâu đời nhất Việt Nam, gắn bó với phong trào thể thao nước nhà suốt nhiều thập kỷ. Với chủ đề Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc, BTC mong muốn lan tỏa thông điệp về lối sống tích cực, lành mạnh, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, cùng niềm tin vào những giá trị tốt đẹp mà thể thao mang lại cho cộng đồng", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Trưởng BTC giải Tiền Phong Half Marathon 2025 nhấn mạnh: “Từng bước chạy của hôm nay không chỉ hướng về đích đến, mà còn gửi gắm khát vọng về tương lai xanh - bền vững - hạnh phúc”.

