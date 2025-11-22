Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Pháp trao huy chương vàng cho những nỗ lực của VĐV Lê Văn Công

Lan Chi
Lan Chi
22/11/2025 18:46 GMT+7

Ngày 22.11, Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM Etienne Ranaivoson đã trao huy chương vàng - cấp bậc cao nhất - của Bộ Thể thao, Giới trẻ và Đời sống Cộng đồng Pháp cho lực sĩ Lê Văn Công.

Lê Văn Công nhận tấm huy chương cao quý

Tại buổi trao huy chương ở sân vận động Phú Nhuận, ông Ranaivoson nhấn mạnh: "Nhờ sự chăm chỉ, kỷ luật và lòng dũng cảm, ông Lê Văn Công đã trở thành một trong những vận động viên cử tạ Paralympic xuất sắc nhất của thế hệ mình ở hạng cân dưới 49 kg". Tổng Lãnh sự Pháp nhắc lại chặng đường dài của vận động viên giàu thành tích nhất trong lịch sử thể thao người khuyết tật Việt Nam khi lần lượt giành HCV, HCB và HCĐ ở Paralympic Rio 2016, Tokyo 2020 và Paris 2024; đồng thời là người giữ kỷ lục giải thể thao người khuyết tật thế giới hạng cân dưới 49 kg.

Pháp trao huy chương vàng cho những nỗ lực của VĐV Lê Văn Công- Ảnh 1.

Tổng lãnh sự Pháp nhận định VĐV Lê Văn Công "đã chứng minh rằng điều quan trọng không phải là sinh ra vốn đã mạnh mẽ, mà là trở nên mạnh mẽ"

ẢNH: LAN CHI

Qua hành trình đầy tự hào đó, lực sĩ Lê Văn Công "thực sự là biểu tượng của giới trẻ Việt Nam không chịu bó buộc bởi những giới hạn, dù là về thể chất, điều kiện xã hội hay vật chất", theo ông Ranaivoson. Và chính "sự dũng cảm, cần cù, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc" của vận động viên này đã truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, cho những ai yêu thể thao - cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Đây là những lý do mà Pháp đã trao cho lực sĩ Lê Văn Công huy chương cao quý và lâu đời bậc nhất của nước này dành cho những cá nhân có đóng góp tích cực cho thể thao, giới trẻ và các hoạt động xã hội.

Pháp trao huy chương vàng cho những nỗ lực của VĐV Lê Văn Công- Ảnh 2.

Nhà vô địch Paralympic cảm ơn các khán giả đã luôn ủng hộ cho thể thao người khuyết tật tại Việt Nam

ẢNH: LAN CHI

Pháp trao huy chương vàng cho những nỗ lực của VĐV Lê Văn Công- Ảnh 3.

Các em nhỏ tham gia ngày hội bóng bầu dục đã có dịp giao lưu với lực sĩ Lê Văn Công

ẢNH: LAN CHI

Nhận huy chương từ Tổng Lãnh sự Pháp, nhà vô địch Paralympic bày tỏ: "Tôi luôn nghĩ rằng những gì người bình thường làm được thì mình có thể làm, và làm tốt. Trong hơn hai thập niên tập luyện và thi đấu, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khi gặp chấn thương. Đã có những thời điểm tôi từng nghĩ rằng sẽ từ bỏ sự nghiệp thể thao nhưng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của đội ngũ y bác sĩ và sự động viên từ gia đình, đồng đội và người hâm mộ thể thao, tôi đã cố gắng vượt qua trở ngại, chiến thắng được bản thân, tạo ra được những giá trị cho mình và cho xã hội. Tôi xin tri ân và tặng những tấm huy chương, những thành tích đã đạt được cho mọi người".

Pháp trao huy chương vàng cho những nỗ lực của VĐV Lê Văn Công- Ảnh 4.

Ông Ranaivoson (trái) trao chứng nhận huy chương vàng của Bộ Thể thao, Giới trẻ và Đời sống Cộng đồng Pháp cho VĐV Lê Văn Công.

ẢNH: LAN CHI

Buổi trao huy chương được Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Pháp tổ chức đặc biệt trong khuôn khổ ngày hội bóng bầu dục tại TP.HCM với sự tham gia của đông đảo thiếu nhi. Chương trình được khởi xướng bởi François Trinh-Duc, cựu tuyển thủ gốc Việt từng đại diện Pháp tham dự 3 giải vô địch bóng bầu dục thế giới (năm 2011, 2015, 2019). Các em nhỏ đã rất hào hứng khi được dự buổi lễ và gặp gỡ nhà vô địch Paralympic.

