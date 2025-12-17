Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Thủ tướng chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB SEA Games 33: 'Thành tích rất đáng trân trọng'

Quang Tuyến
Quang Tuyến
17/12/2025 23:36 GMT+7

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành HCB SEA Games 33 sau trận chung kết đầy quả cảm trước đội nữ Philippines. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chia sẻ với thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Thay mặt Chính phủ và những người hâm mộ bóng đá nước nhà, tôi trân trọng chúc mừng Ban huấn luyện cùng toàn thể các cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã giành HCB tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) - một thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, thể hiện tinh thần thi đấu quả cảm, kiên cường và tiếp tục khẳng định vị thế, bản lĩnh và truyền thống của bóng đá nữ Việt Nam trong khu vực.

Chúng ta rất phấn khởi và tự hào, năm nay là năm thứ 5 liên tiếp đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam có mặt ở trận chung kết môn bóng đá nữ Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games). Thành tích này là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, bản lĩnh thi đấu và sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học của toàn đội".

- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu kiên cường, giành HCB SEA Games 33

Ảnh: Khả Hòa

Thủ tướng khẳng định: "Toàn thể đội tuyển đã cống hiến những trận đấu giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo, mang lại niềm tự hào và sự trân trọng lớn lao của nhân dân cả nước. Mỗi tấm huy chương đều rất đáng quý, bởi đó là kết tinh của nỗ lực không ngừng, sự hy sinh thầm lặng và tinh thần thể thao cao thượng.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, cổ vũ, đồng hành bền bỉ của người hâm mộ cả nước, các gia đình vận động viên, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã luôn sát cánh, tiếp thêm động lực tinh thần to lớn để đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam thi đấu tự tin, nỗ lực vượt qua khó khăn, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ VH-TT-DL tiếp tục quan tâm chỉ đạo, các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tiếp tục nỗ lực phát triển và có kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm dành cho bóng đá nữ, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, duy trì sự ổn định và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế trong thời gian tới.

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam - Philippines: Mất HCV vì trọng tài

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, Ban huấn luyện và toàn thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và ý chí quyết tâm đã được thể hiện xuyên suốt giải đấu; không ngừng rèn luyện, giữ vững niềm tin, thi đấu với tinh thần cống hiến, trách nhiệm và cao thượng, xứng đáng với tình cảm, sự tin yêu của Nhân dân, vì màu cờ sắc áo và vinh quang của Tổ quốc.

Chúc đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tiếp tục vững vàng, gặt hái nhiều thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới!".

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Liên đoàn bóng đá việt nam thủ tướng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận