Thể thao SEA Games 33

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan thắng dễ Indonesia: Đoạt HCĐ SEA Games 33

Giang Lao - Bảo Nghi
17/12/2025 14:17 GMT+7

Đội tuyển nữ Thái Lan đã giành được tấm HCĐ bóng đá nữ SEA Games 33 sau khi thắng dễ Indonesia với 2 bàn thắng của Pitsamai và Pattaranan.

HCĐ trong tầm tay, nhưng đội Thái Lan có vượt qua được cú sốc lớn?

Chắc chắn, tâm trí của các cầu thủ nữ Thái Lan và cả HLV lão luyện, bà Nuengrutai Srathongvian hiện vẫn nghĩ về những gì đã xảy ra ở trận bán kết với Philippines (ngày 14.12), khi "Chaba Kaew" (biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan) để hụt chiến thắng trong tầm tay chỉ 3 phút cuối trận. 

Qua đó, đánh rơi luôn trận chung kết mà họ được kỳ vọng sẽ góp mặt và đối đầu với kình địch đầy duyên nợ, đội tuyển nữ Việt Nam (trước đó đã thắng đậm Indonesia tỷ số 5-0).

Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đoạt HCĐ SEA Games 33 - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo xanh) phải vượt qua cú sốc để bước vào trận tranh HCĐ với Indonesia

Ảnh: Khả Hòa

"Bóng đá là vậy. Chúng tôi phải hướng về phía trước. Dĩ nhiên, bây giờ vấn đề của chúng tôi là giúp các cầu thủ nhanh chóng quên đi thất bại cay đắng vừa xảy ra, và hướng đến trận tranh HCĐ. Chúng tôi vẫn phải nỗ lực để giành được chiếc huy chương này, như là một món quà an ủi dành cho người hâm mộ", HLV Nuengrutai Srathongvian của đội tuyển nữ Thái Lan chia sẻ.

Đội tuyển nữ Thái Lan đã dẫn trước Philippines tỷ số 1-0 ở trận bán kết từ phút 53, nhưng khi cách chiến thắng chỉ 3 phút cuối trận, một sai sót ở hàng phòng ngự khi một hậu vệ để bóng chạm tay trong vòng cấm giúp đối thủ hưởng quả phạt đền và ghi bàn gỡ hòa 1-1 (Jael-Marie Guy ghi). 

Trong hiệp phụ, đội chủ nhà Thái Lan tạo không ít cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số, nhưng đều bỏ lỡ, trước khi thua luôn tỷ số 2-4 ở loạt sút luân lưu vì 2 cầu thủ sút không thành công.

Nhận thất bại gây sốc, các nữ cầu thủ Thái Lan hoàn toàn sụp đổ vì thất vọng. Cơ hội giành lại HCV môn bóng đá nữ SEA Games vì thế tiếp tục rời xa bóng đá nữ Thái Lan, khi lần gần nhất lên ngôi của họ đã từ năm 2013. 

Từ đó đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam luôn chiếm ngôi hậu của khu vực Đông Nam Á với 4 lần liên tiếp đoạt HCV SEA Games và đang có cơ hội nâng lên lần thứ 5 liên tiếp khi vào chung kết gặp Philippines. Tổng cộng, đội tuyển nữ Việt Nam là đội giành nhiều HCV SEA Games nhất, hiện có 8 HCV, trong khi đội nữ Thái Lan chỉ có 5 HCV.

Trong khi đó, nếu vượt qua cú sốc, hoặc thậm chí là tìm lại một chút tâm lý ổn định, khả năng đội tuyển nữ Thái Lan đánh bại Indonesia để giành HCĐ bóng đá nữ SEA Games 33 là trong tầm tay. 

Đội nữ Indonesia tuy có tiến bộ nhờ bổ sung một số cầu thủ nhập tịch, nhưng họ vẫn dưới tầm rất xa so với đội Thái Lan và đội Việt Nam. 

Ở vòng bảng, đội nữ Thái Lan đã thắng Indonesia tỷ số tới 8-0. Tại bán kết, đội Indonesia cũng phải nhận trận thua trước đội nữ Việt Nam tỷ số 0-5. Do đó, vào bán kết và dự trận tranh HCĐ đã quá thành công cho đội bóng nữ xứ vạn đảo. Họ rất khó mà tạo nên bất ngờ trước Thái Lan, dù đang chịu cú sốc lớn.

