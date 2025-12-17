Báo Philippines bi quan: ‘Đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam, viết nên cổ tích là điều không dễ’

Trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra tại Chonburi (Thái Lan) lúc 19 giờ 30 hôm nay 17.12. Với đội tuyển nữ Việt Nam, đây cũng là lần thứ 11 liên tiếp chúng ta góp mặt trong trận chung kết SEA Games. Trong 10 kỳ đại hội trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng 8 lần giành HCV và chỉ có 2 lần thất bại (đều thua Thái Lan, ở các kỳ SEA Games năm 2007 và 2011). Nếu giành được tấm HCV SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức phá sâu kỷ lục của chính mình với 5 lần vô địch liên tiếp. Phía đối diện, đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Philippines góp mặt ở chung kết SEA Games.

Một ngày trước khi màn so tài giữa hai đội diễn ra, trang Abante của Philippines nhận xét: “Một làn sóng hân hoan, bùng nổ tại nước ta đã diễn ra sau khi đội tuyển nữ Philippines đánh bại Thái Lan trên chấm phạt đền. Việc có mặt ở chung kết cũng đảm bảo cho chúng ta có thành tích tốt nhất từ trước đến nay tại SEA Games. Tuy nhiên, đối thủ của đội tuyển nữ Philippines là các cô gái Việt Nam - đội có số lần vào chung kết gấp 10 lần chúng ta. Để đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam, giành HCV thật sự là điều không hề dễ dàng, các cầu thủ Philippines phải nỗ lực và quyết tâm hơn 100% khả năng của họ”.

Các cô gái Việt Nam rạng rỡ tập buổi tối trước chung kết bóng đá SEA Games 33

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) sẽ có lần thứ 5 liên tiếp giành HCV nếu đánh bại Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

"Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ bung hết sức, quyết tâm đòi món nợ đã thua ở vòng bảng"

Trên trang Inquirer, nhà báo Jonas Terrado - người đang có mặt ở Thái Lan và cũng theo sát hành trình của đội tuyển nữ Philippines kể từ đầu SEA Games đánh giá: “Đội tuyển bóng đá nữ Philippines đang khẳng định vị thế là một trong những đội bóng hàng đầu khu vực. Chúng ta đã giành chức vô địch Đông Nam Á trên sân nhà ba năm trước và giành chiến thắng trước New Zealand tại World Cup 2023. Một chiến thắng tại sự kiện thể thao khu vực lần này sẽ khép lại chuỗi những thành tích đáng nhớ. Thế nhưng, thử thách cực đại - đội tuyển nữ Việt Nam với tư cách là nhà đương kim vô địch sẵn sàng dập tắt giấc của thầy trò HLV Mark Torcaso”.

Nhà báo Jonas Terrado tiếp tục phân tích: “HLV Mark Torcaso sở hữu đội hình có thể hình vượt trội, lối chơi thiên về sức mạnh và bóng bổng. Tinh thần thép cùng sự lì lợm giúp Philippines trở thành đối thủ khó chịu. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về đội tuyển nữ Philippines khi chúng ta thắng 3 trận liên tiếp trước đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Philippines đã đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam để tiếp tục cuộc đua vào bán kết, nhờ bàn thắng quyết định của Mallie Ramirez ở phút bù giờ trong trận đấu. Việc làm được điều đó một lần đã là một thành tích đáng nể đối với các cô gái Philippines. Nhưng để tái lại được điều đó lần nữa sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn với chúng ta. Chắc chắn đội tuyển nữ Việt Nam đã rút ra nhiều bài học sau trận vòng bảng và HLV của họ, ông Mai Đức Chung đã có phương án cho mọi tình huống”.

Báo Philippines đánh giá đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đẳng cấp hơn ẢNH: KHẢ HÒA

Trong khi đó, ký giả Reynald Magallon của trang Tempo đánh giá đội tuyển nữ Philippines về lý thuyết vẫn yếu hơn so với đội tuyển Việt Nam. Nếu đội tuyển nữ Philippines đánh bại được đội tuyển Việt Nam, giành HCV SEA Games 33 thì đó thật sự là câu chuyện chỉ có trong cổ tích.

Ký giả Reynald Magallon bày tỏ: “Đội tuyển bóng đá nữ Philippines đang hướng tới một cái kết đẹp như mơ cho hành trình lịch sử của mình khi đối đầu với Việt Nam trong trận chung kết tranh HCV. Trận đấu hứa hẹn sẽ là đêm chung kết đầy kịch tính, với các cô gái Philippines sẵn sàng tỏa sáng trong cơ hội hiếm có mà trước đây, ngay cả trong giấc mơ, cũng gần như không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, đội tuyển nữ Việt Nam thật sự rất mạnh. Họ chính là đương kim vô địch SEA Games ở 4 kỳ liên tiếp và đẳng cấp cũng đã được khẳng định. Hơn thế, đội tuyển nữ Philippines phải tập trung đến mức tối đa vì món nợ ở vòng bảng vẫn còn đó, và đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ bung hết sức, quyết tâm đòi lại tất cả”.