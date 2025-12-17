U.23 Việt Nam không ngán chủ nhà Thái Lan

U.23 T HÁI L AN KHÁT CHIẾN THẮNG

Sau chiến thắng 1-0 trước U.23 Malaysia, HLV trưởng U.23 Thái Lan Thawatchai tuyên bố U.23 Thái Lan muốn đánh bại U.23 VN ở chung kết để chứng tỏ mình là số 1 Đông Nam Á.

U.23 VN tập luyện tích cực cho trận chung kết với Thái Lan Ảnh: Nhật Thịnh

Bình luận viên Tạ Biên Cương phân tích về trận chung kết: "Đá trên sân nhà nên U.23 Thái Lan được CĐV tiếp thêm sức mạnh, nhưng điều đáng sợ nhất là sự thiên vị của trọng tài. Vấn đề trọng tài đang gây nhiều tranh cãi tại SEA Games 33, nên nếu họ không công tâm sẽ bất lợi cho U.23 VN. Thất bại của bóng đá nữ Thái Lan buộc họ phải dồn lực để bóng đá nam lấy HCV. Điều này tạo ra những lo lắng nhất định buộc U.23 VN phải thật cẩn trọng khi môn bóng đá nam tại SEA Games không áp dụng VAR. Về chuyên môn, U.23 Thái Lan đã có chuẩn bị tốt hơn so với giải U.23 Đông Nam Á 2025. Các cầu thủ quan trọng góp mặt đầy đủ giúp họ sở hữu đội hình dày dặn hơn, hiểu chiến thuật của HLV Thawatchai hơn. Nhưng việc Thái Lan không gặp khó khi vào chung kết rất có thể sẽ là hạn chế lớn của đội bóng này bởi chưa được đẩy cao cường độ thi đấu trong những trận căng thẳng thực sự. Điều này trái ngược hoàn toàn với U.23 VN. Đội quân của HLV Kim Sang-sik liên tục bị đẩy vào những cuộc thực chiến khắc nghiệt. Cả chặng đường gập ghềnh thử thách vừa qua sẽ tạo ra sự tôi luyện cho trận đấu cuối của U.23 VN".

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

U.23 VN CÓ THỂ TẤN CÔNG TỪ ĐẦU TRẬN

Sau trận thắng Philippines ở bán kết, U.23 VN chỉ tập nhẹ nhàng trong 1 tiếng, chủ yếu ban huấn luyện cho cầu thủ thả lỏng chiều 16.12. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh bày tỏ: "U.23 VN đã tập luyện với nhau thời gian dài, thi đấu cùng nhau khá nhiều trận. Chúng tôi có quá trình chuẩn bị chu đáo nên không việc gì phải lo sợ cả. Đội tuyển quốc gia đã thắng Thái Lan ngay tại Rajamangala, các anh làm được thì chúng tôi cũng làm được. Yotsakorn Burapha là cầu thủ có chất lượng bên phía U.23 Thái Lan, hàng thủ U.23 VN sẽ cần tập trung nhiều vào cầu thủ này. Điểm mạnh của Yotsakorn Burapha là khả năng dứt điểm. Chúng tôi sẽ áp sát để không cho đối thủ dễ dàng phát huy kỹ năng chơi bóng".

Bình luận viên Tạ Biên Cương chia sẻ thêm: "U.23 Thái Lan vẫn sở hữu lối chơi kiểm soát bóng truyền thống, sở hữu chân sút Yotsakorn Burapha đã ghi 6 bàn và tiền vệ đội trưởng Seksan Ratree cầm trịch tuyến giữa rất tốt. U.23 Thái Lan có những cá nhân nổi bật thật sự, nhưng không đồng đều bằng U.23 VN. Chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ lên kế hoạch cho cầu thủ của mình khóa chặt các gương mặt nổi bật của U.23 Thái Lan để khắc chế lối chơi đối thủ. Ông Kim rất giỏi trong việc chuẩn bị từng chi tiết cho trận đấu. Tôi cho rằng U.23 Thái Lan sẽ không mạnh về thể lực và chiều sâu đội hình như U.23 VN. Thậm chí, ông Kim hoàn toàn có thể cho cầu thủ tấn công từ đầu để tìm cơ hội ghi bàn. Tuyên bố của Hiểu Minh thể hiện chúng ta đã nghiên cứu kỹ về U.23 Thái Lan. Yotsakorn rất giỏi và là 70% sức mạnh của U.23 Thái Lan, đồng nghĩa nếu khóa chặt được cậu ấy thì phong tỏa được 70% sức mạnh U.23 Thái Lan".



