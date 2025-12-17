Lịch thi đấu SEA Games 33 gay cấn hôm nay: Chờ 'mũi tên vàng' bắn cung, Việt Nam bứt tốc

Chờ thể thao Việt Nam có ngày bùng nổ HCV tại SEA Games 33

Vào lúc 13 giờ, đội tuyển bắn cung Việt Nam đấu chung kết, tranh HCV với đội tuyển Indonesia ở nội dung đồng đội nam cung 1 dây. Trước đó vào lúc 9 giờ 30, đồng đội nữ cung 1 dây Việt Nam tranh HCĐ với chủ nhà Thái Lan. Vào lúc 14 giờ, Triệu Huyền Điệp thi đấu chung kết nội dung cá nhân cung 1 dây nữ, chạm trán cung thủ Diananda (Indonesia). Đội tuyển bắn cung Việt Nam được kỳ vọng giành trọn 2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam ở ngày thi đấu hôm nay tại SEA Games 33.

Đội tuyển bắn cung Việt Nam tranh tài 2 nội dung chung kết trong ngày thi đấu 17.12 ẢNH: BCVN

Ở môn cờ, đội tuyển cờ Việt Nam thi đấu bán kết nội dung đôi nam tiêu chuẩn maruk, chạm trán với đội Philippines vào lúc 9 giờ. Nếu đánh bại được đối thủ, đội Việt Nam sẽ vào chung kết thi đấu từ 15 giờ.

Ở môn xe đạp, Nguyễn Thị Thật cùng các đồng đội tranh tài nội dung xuất phát đồng hàng nữ từ 9 giờ. Đây là cơ hội cuối để Nguyễn Thị Thật săn vàng ở SEA Games 33. Trước đó ở nội dung rút tính điểm cô về hạng ba, đoạt HCĐ.

Nguyễn Thị Thật nỗ lực chơi hết mình ở nội dung cuối của xe đạp tại SEA Games 33 ẢNH: VĂN THUẬN

Ở môn đấu kiếm, các kiếm thủ Việt Nam tranh tài nội dung cá nhân nam kiếm 3 cạnh, cá nhân nữ kiếm liễu, cá nhân nam kiếm chém. Vòng loại các nội dung này bắt đầu từ 10 giờ và thi đấu "cuốn chiếu" đến chung kết.

Môn bắn súng bắt đầu từ 9 giờ 30 với các nội dung cá nhân, đồng đội súng trường nữ 3 tư thế 50 m; cá nhân, đồng đội nữ súng ngắn hơi 25 m.

Các môn võ muay, pencak silat cũng hứa hẹn mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày tranh tài hôm nay ở SEA Games 33.



