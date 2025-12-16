Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử

Ba nội dung thi đấu, ba lần về đích đầu tiên, ba HCV. Nguyễn Thị Oanh khép lại SEA Games 33 bằng một bảng thành tích 'gọn gàng' nhưng tuyệt đối, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng không thể thay thế của điền kinh Việt Nam.
Chiều 16.12 tại SVĐ Suphachalasai (Thái Lan), Nguyễn Thị Oanh đã chứng minh cô là "nữ hoàng" của các cự ly đường trường khi giành HCV thứ 3 tại nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sau HCV đầu tiên ở nội dung 5.000m và 10.000m. Đây là cú hattrick HCV của cô ở SEA Games 33 và là chiếc HCV thứ 15 của Oanh giúp cô đi vào lịch sử trở thành người giành nhiều HCV nhất cho điền kinh Việt Nam.
Không chỉ tỏa sáng trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh còn âm thầm tiếp lửa cho các đàn em. Dưới sự động viên và dìu dắt của cô, những gương mặt trẻ đều thi đấu tự tin và mang về các tấm huy chương bạc quý giá
