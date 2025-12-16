Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử

Nhật Thịnh
Nhật Thịnh
16/12/2025 21:04 GMT+7

Ba nội dung thi đấu, ba lần về đích đầu tiên, ba HCV. Nguyễn Thị Oanh khép lại SEA Games 33 bằng một bảng thành tích 'gọn gàng' nhưng tuyệt đối, tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng không thể thay thế của điền kinh Việt Nam.

Chiều 16.12 tại SVĐ Suphachalasai (Thái Lan), Nguyễn Thị Oanh đã chứng minh cô là "nữ hoàng" của các cự ly đường trường khi giành HCV thứ 3 tại nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sau HCV đầu tiên ở nội dung 5.000m và 10.000m. Đây là cú hattrick HCV của cô ở SEA Games 33 và là chiếc HCV thứ 15 của Oanh giúp cô đi vào lịch sử trở thành người giành nhiều HCV nhất cho điền kinh Việt Nam.

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh chứng minh mình thực sự là tượng đài của điền kinh Việt Nam khi từ SEA Games năm 2017 đến nay, cô đã liên tiếp giành HCV trở thành một tên tuổi lớn trên đường chạy cự ly trung bình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 2.

Chiều 16.12, trong ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh khép lại kỳ đại hội đáng nhớ bằng tấm HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, qua đó hoàn tất cú hattrick HCV và chính thức đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 3.

Ngay sau xuất phát nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh tăng tốc dẫn đầu, bỏ xa đối thủ hơn 100 m sau hai vòng

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 4.

Bước vào vòng chạy cuối, “nữ hoàng điền kinh” gần như thi đấu trong thế độc tôn, bỏ xa đối thủ hơn nửa vòng sân trước khi băng băng về đích

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 5.

Nguyễn Thị Oanh cán đích với thành tích 10 phút 13 giây 75, bảo vệ thành công HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 6.

Dù lập cột mốc lịch sử, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ trọn sự khiêm tốn quen thuộc, nở nụ cười hiền khi bước lên bục nhận giải, như cách cô lặng lẽ chinh phục từng đường chạy

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 7.

Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Oanh khép lại cú hattrick HCV tại SEA Games 33, đồng thời nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên 15, cột mốc lịch sử của điền kinh khu vực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 8.

Trước đó, chân chạy quê Bắc Giang đã lần lượt giành HCV ở các cự ly 5.000 m và 10.000 m nữ, khẳng định vị thế số một của mình ở các nội dung chạy bền tại SEA Games 33

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 9.

Những nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Thị Oanh được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng, như sự tri ân dành cho một biểu tượng của điền kinh Việt Nam

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 10.
Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 11.

Không chỉ tỏa sáng trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh còn âm thầm tiếp lửa cho các đàn em. Dưới sự động viên và dìu dắt của cô, những gương mặt trẻ đều thi đấu tự tin và mang về các tấm huy chương bạc quý giá

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 12.

Bùi Thị Kim Anh bước lên bục cao nhất nội dung nhảy cao nữ với mức xà 1,86 m

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 13.

Màn trình diễn thuyết phục mang về tấm HCV đầy giá trị cho điền kinh Việt Nam của Bùi Thị Kim Anh

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 14.

Cũng trong tối 16.12, bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc mang về tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử- Ảnh 15.

Trần Thị Loan (phải) xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa nữ với cú bật đạt 6,53 m, vượt qua các đối thủ để bước lên bục cao nhất, khẳng định đẳng cấp và sự ổn định của điền kinh Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Khép lại SEA Games 33, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, qua đó được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thưởng 1 tỉ đồng cho thành tích ấn tượng

ẢNH: NHẬT THỊNH


 

Tin liên quan

Lập hattrick HCV, ‘nữ hoàng’ điền kinh Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đàn em nói lời chia tay SEA Games

Lập hattrick HCV, ‘nữ hoàng’ điền kinh Nguyễn Thị Oanh rơi nước mắt khi đàn em nói lời chia tay SEA Games

Chiều 16.12, Nguyễn Thị Oanh hoàn tất cú hattrick HCV tại SEA Games 33, nâng tổng số HCV trong sự nghiệp lên 15. Bên cạnh khoảnh khắc vinh quang, cô rơi nước mắt trước khoảnh khắc chia tay đầy xúc động của đàn em.

Tổ tiếp sức nữ khóa sổ vàng, điền kinh Việt Nam giành 12 HCV: Nhận 1 tỉ đồng tiền thưởng

Động lực chiến thắng của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games Thailand 2025

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thị Oanh điền kinh VN SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận