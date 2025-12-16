Khoảnh khắc tuyệt đỉnh Nguyễn Thị Oanh và những bước chạy vàng làm nên lịch sử

Chiều 16.12 tại SVĐ Suphachalasai (Thái Lan), Nguyễn Thị Oanh đã chứng minh cô là "nữ hoàng" của các cự ly đường trường khi giành HCV thứ 3 tại nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật. Sau HCV đầu tiên ở nội dung 5.000m và 10.000m. Đây là cú hattrick HCV của cô ở SEA Games 33 và là chiếc HCV thứ 15 của Oanh giúp cô đi vào lịch sử trở thành người giành nhiều HCV nhất cho điền kinh Việt Nam.

Nguyễn Thị Oanh chứng minh mình thực sự là tượng đài của điền kinh Việt Nam khi từ SEA Games năm 2017 đến nay, cô đã liên tiếp giành HCV trở thành một tên tuổi lớn trên đường chạy cự ly trung bình ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiều 16.12, trong ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh khép lại kỳ đại hội đáng nhớ bằng tấm HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, qua đó hoàn tất cú hattrick HCV và chính thức đi vào lịch sử điền kinh Đông Nam Á ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngay sau xuất phát nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh tăng tốc dẫn đầu, bỏ xa đối thủ hơn 100 m sau hai vòng ẢNH: NHẬT THỊNH

Bước vào vòng chạy cuối, “nữ hoàng điền kinh” gần như thi đấu trong thế độc tôn, bỏ xa đối thủ hơn nửa vòng sân trước khi băng băng về đích ẢNH: NHẬT THỊNH

Nguyễn Thị Oanh cán đích với thành tích 10 phút 13 giây 75, bảo vệ thành công HCV nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Dù lập cột mốc lịch sử, Nguyễn Thị Oanh vẫn giữ trọn sự khiêm tốn quen thuộc, nở nụ cười hiền khi bước lên bục nhận giải, như cách cô lặng lẽ chinh phục từng đường chạy ẢNH: NHẬT THỊNH

Chiến thắng này giúp Nguyễn Thị Oanh khép lại cú hattrick HCV tại SEA Games 33, đồng thời nâng tổng số HCV SEA Games trong sự nghiệp lên 15, cột mốc lịch sử của điền kinh khu vực ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước đó, chân chạy quê Bắc Giang đã lần lượt giành HCV ở các cự ly 5.000 m và 10.000 m nữ, khẳng định vị thế số một của mình ở các nội dung chạy bền tại SEA Games 33 ẢNH: NHẬT THỊNH

Những nỗ lực bền bỉ của Nguyễn Thị Oanh được ghi nhận bằng những phần thưởng xứng đáng, như sự tri ân dành cho một biểu tượng của điền kinh Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Không chỉ tỏa sáng trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh còn âm thầm tiếp lửa cho các đàn em. Dưới sự động viên và dìu dắt của cô, những gương mặt trẻ đều thi đấu tự tin và mang về các tấm huy chương bạc quý giá ẢNH: NHẬT THỊNH

Bùi Thị Kim Anh bước lên bục cao nhất nội dung nhảy cao nữ với mức xà 1,86 m ẢNH: NHẬT THỊNH

Màn trình diễn thuyết phục mang về tấm HCV đầy giá trị cho điền kinh Việt Nam của Bùi Thị Kim Anh ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng trong tối 16.12, bộ tứ Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc mang về tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x400 m nữ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trần Thị Loan (phải) xuất sắc giành HCV nội dung nhảy xa nữ với cú bật đạt 6,53 m, vượt qua các đối thủ để bước lên bục cao nhất, khẳng định đẳng cấp và sự ổn định của điền kinh Việt Nam trên đấu trường SEA Games. Khép lại SEA Games 33, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành tổng cộng 12 HCV, 12 HCB và 11 HCĐ, qua đó được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam thưởng 1 tỉ đồng cho thành tích ấn tượng ẢNH: NHẬT THỊNH



