Các 'hot girl' Việt Nam rạng rỡ trước cơ hội lần thứ 9 đăng quang SEA Games: Phải thắng Philippines!

Cơ hội thắng Philippines: Bây giờ hoặc không bao giờ

Không ai bảo ai, 23 cô gái của đội tuyển nữ bước vào buổi tập cuối cùng của SEA Games 33 trên sân San Seuk chiều tối 16.12 một cách phấn chấn. Từng người đều hiểu rằng cơ hội lịch sử đang đến rất gần, vô địch lần thứ 5 liên tiếp và lần thứ 9 lên ngôi hậu SEA Games. Kỷ lục đó chắc chắn không đội bóng nào trong khu vực có thể đuổi kịp. Ngay cả Thái Lan cũng đã có 5 lần trước đây nhưng cũng đành phải nhìn Việt Nam vượt lên một cách ngoạn mục.

Các cô gái Việt Nam rạng rỡ tập buổi tối trước chung kết bóng đá SEA Games 33

HLV Mai Đức Chung vẫn miệt mài trên sân, uốn nắn từng động tác cho các cô gái ẢNH: KHẢ HÒA

Thắng Philippines ở trận chung kết, điều đó đang hun đúc tinh thần trong từng đôi chân của các cô gái. Mọi người đều hết sức tập trung, lắng nghe những chỉ dẫn của HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện, nuốt trọn các bài tập một cách thuần thục và nhanh nhẹn dưới ánh đèn sân tập không được đảm bảo ánh sáng.

Trung vệ Trần Thị Thu tự tin sẽ khóa chặt các mũi tấn công nguy hiểm của Philippines ẢNH: KHẢ HÒA

Có vẻ như việc lọt vào trận chung kết làm tâm trạng từ các trụ cột đàn chị như Hải Yến, Bích Thùy, Huỳnh Như, Kim Thanh, Thái Thị Thảo, Hoàng Thị Loan đến những tài năng trẻ như Trần Thị Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên đều trở nên hăng hái. Họ di chuyển rất nhiều, chuyền bóng một chạm rất khéo và thực hiện các bài chiến thuật cố định, phòng thủ chống bóng bổng, kể cả tập sút 11m đều hết sức trơn tru.

Nụ cười tươi rói của Huỳnh Như ẢNH: KHẢ HÒA

HLV Mai Đức Chung cho biết sau 2 lần thua Philippines thì trận chung kết vào tối 17.12 sẽ là cơ hội lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam đòi nợ. Ông nhấn mạnh "Bây giờ hoặc không bao giờ" như một sự thúc giục rằng mọi người hãy cố gắng nhiều hơn, tập trung nhiều hơn, tận hiến nhiều hơn để quyết thắng Philippines. Trận chung kết chính là thời điểm tốt nhất để toàn đội phải dứt khoát khẳng định được bản lĩnh và ý chí quyết thắng của mình. Chỉ có vậy thì hai chữ "xứng đáng" mà HLV Mai Đức Chung đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo mới thật vẻ vang và vượt hơn mong đợi.

Dù đèn trên sân không đủ độ sáng, nhưng hotgirl Thanh Nhã (phải) và các cô gái vẫn tập hăng say ẢNH: KHẢ HÒA

Đội tuyển nữ đang khởi động ẢNH: KHẢ HÒA

Thái Thị Thảo, Bích Thùy phấn chấn trên sân tập ẢNH: KHẢ HÒA

Các cô gái nuốt trọn các bài tập dễ dàng ẢNH: KHẢ HÒA

Trung vệ "hot girl" Hoàng Thị Loan chơi năng nổ ẢNH: KHẢ HÒA

Các cô gái tập chiến thuật trên sân ẢNH: KHẢ HÒA