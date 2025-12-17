CĐV Thái Lan ‘săn sạch vé’, quyết tạo áp lực cho U.23 Việt Nam ở chung kết

Vé trực tuyến, xem trận chung kết giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đã được Ban tổ chức SEA Games 33 bán sạch

Trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Rajamangala. Trước khi tiến vào trận đấu cuối cùng, U.23 Thái Lan thể hiện phong độ ấn tượng, thắng 3 trận, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Trong khi đó, U.23 Việt Nam cũng toàn thắng, ghi 6 bàn và để lọt lưới 1 lần. Chính vì thế, trangThái Lan nhận định, màn so tài giữa hai đội sắp tới sẽ rất hấp dẫn và có nhiều diễn biến khó đoán.

Trang báo của Thái Lan tiết lộ: “Nhiều người Thái Lan không quan tâm nhiều đến các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33 nhưng giờ đây quyết định của họ đã phải thay đổi. Sân Rajamangala dự kiến sẽ không còn một chỗ trống khi trận chung kết là màn so tài giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam. Đây chắc chắn là trận chung kết trong mơ vì hai đội là đại diện cho những nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á”.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

U.23 Việt Nam được dự đoán sẽ phải thi đấu dưới sức ép lớn từ CĐV Thái Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo Khob Sanam, ngay sau khi các trận bán kết kết thúc, số lượt truy cập vào trang web chính thức của SEA Games 33, nhằm đặt vé trực tuyến đã tăng một cách đột biến. Đến tối 16.12, trang Khob Sanam cập nhật: “Nóng!! Thông tin mới nhất về trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đã có. Toàn bộ vé trực tuyến đã được bán sạch”.

“Sự có mặt của hàng chục nghìn CĐV trên sân Rajamangala chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cực lớn cho thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Thái Lan đã chờ đợi tấm HCV này trong 8 năm qua và sẽ hoàn hảo nếu chúng ta giành được tấm huy chương danh giá này trên sân nhà. Ngược lại với U.23 Việt Nam, họ có thể sẽ phải đối diện với khó khăn khi thi đấu dưới áp lực lớn”, ký giả trang Khob Sanam nhấn mạnh.

Vé trực tuyến xem trận chung kết SEA Games 33 hiện đã được bán kết ẢNH: FACEBOOK KHOB SANAM





Madam Pang hành động mạnh nhằm… cứu vớt danh dự!

Cũng liên quan đến trận chung kết SEA Games 33, theo trang Khaosod, trong ngày 16.12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên gọi Madam Pang) tiếp tục gọi điện, động viên tinh thần của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Đồng thời, FAT dự kiến cũng sẽ “thưởng lớn” cho U.23 Thái Lan nếu có thể đánh bại U.23 Việt Nam, giành HCV. Kể từ đầu SEA Games 33, tổng số tiền thưởng mà đội trẻ “Voi chiến” đã nhận là 1,8 triệu baht, tương đương khoảng 1,26 tỉ đồng.

FAT và Madam Pang đang làm mọi cách để tiếp thêm sức mạnh cho U.23 Thái Lan (áo xanh) ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việc Madam Pang quyết định “thưởng nóng” mạnh tay cho U.23 Thái Lan không đơn thuần chỉ là sự khích lệ tinh thần sau một chiến thắng quan trọng, mà còn xuất phát từ sức ép rất lớn từ CĐV nước này. Trước ngày đại hội khởi tranh, Chủ tịch FAT từng công khai tuyên bố mục tiêu tham vọng: bóng đá Thái Lan phấn đấu giành trọn bộ 4 HCV ở các nội dung tham dự. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như kỳ vọng. Đội tuyển futsal nữ và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan lần lượt bị loại ở bán kết, khiến tham vọng giành 4 HCV đổ vỡ. Trong bối cảnh đó, hy vọng và áp lực dồn cả lên hai đội còn lại là U.23 Thái Lan và đội tuyển futsal nam.