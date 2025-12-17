Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

CĐV Thái Lan ‘săn sạch vé’, quyết tạo áp lực cho U.23 Việt Nam ở chung kết

Văn Trình
Văn Trình
17/12/2025 01:35 GMT+7

Theo truyền thông Thái Lan, CĐV nước này đang dành rất nhiều sự quan tâm cho trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam.

Vé trực tuyến, xem trận chung kết giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đã được Ban tổ chức SEA Games 33 bán sạch

Trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam diễn ra lúc 19 giờ 30 trên sân Rajamangala. Trước khi tiến vào trận đấu cuối cùng, U.23 Thái Lan thể hiện phong độ ấn tượng, thắng 3 trận, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Trong khi đó, U.23 Việt Nam cũng toàn thắng, ghi 6 bàn và để lọt lưới 1 lần. Chính vì thế, trang Khob Sanam Thái Lan nhận định, màn so tài giữa hai đội sắp tới sẽ rất hấp dẫn và có nhiều diễn biến khó đoán.

Trang báo của Thái Lan tiết lộ: “Nhiều người Thái Lan không quan tâm nhiều đến các trận đấu bóng đá tại SEA Games 33 nhưng giờ đây quyết định của họ đã phải thay đổi. Sân Rajamangala dự kiến sẽ không còn một chỗ trống khi trận chung kết là màn so tài giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam. Đây chắc chắn là trận chung kết trong mơ vì hai đội là đại diện cho những nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á”.

U.23 Việt Nam giữ nhịp hưng phấn, sẵn sàng cho thử thách cuối cùng

CĐV Thái Lan ‘săn sạch vé’, quyết tạo áp lực cho U.23 Việt Nam ở chung kết- Ảnh 1.
CĐV Thái Lan ‘săn sạch vé’, quyết tạo áp lực cho U.23 Việt Nam ở chung kết- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam được dự đoán sẽ phải thi đấu dưới sức ép lớn từ CĐV Thái Lan

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cũng theo Khob Sanam, ngay sau khi các trận bán kết kết thúc, số lượt truy cập vào trang web chính thức của SEA Games 33, nhằm đặt vé trực tuyến đã tăng một cách đột biến. Đến tối 16.12, trang Khob Sanam cập nhật: “Nóng!! Thông tin mới nhất về trận chung kết SEA Games 33 giữa U.23 Thái Lan và U.23 Việt Nam đã có. Toàn bộ vé trực tuyến đã được bán sạch”.

“Sự có mặt của hàng chục nghìn CĐV trên sân Rajamangala chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cực lớn cho thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Thái Lan đã chờ đợi tấm HCV này trong 8 năm qua và sẽ hoàn hảo nếu chúng ta giành được tấm huy chương danh giá này trên sân nhà. Ngược lại với U.23 Việt Nam, họ có thể sẽ phải đối diện với khó khăn khi thi đấu dưới áp lực lớn”, ký giả trang Khob Sanam nhấn mạnh.

CĐV Thái Lan ‘săn sạch vé’, quyết tạo áp lực cho U.23 Việt Nam ở chung kết- Ảnh 3.

Vé trực tuyến xem trận chung kết SEA Games 33 hiện đã được bán kết

ẢNH: FACEBOOK KHOB SANAM


Madam Pang hành động mạnh nhằm… cứu vớt danh dự!

Cũng liên quan đến trận chung kết SEA Games 33, theo trang Khaosod, trong ngày 16.12, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên gọi Madam Pang) tiếp tục gọi điện, động viên tinh thần của thầy trò HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul. Đồng thời, FAT dự kiến cũng sẽ “thưởng lớn” cho U.23 Thái Lan nếu có thể đánh bại U.23 Việt Nam, giành HCV. Kể từ đầu SEA Games 33, tổng số tiền thưởng mà đội trẻ “Voi chiến” đã nhận là 1,8 triệu baht, tương đương khoảng 1,26 tỉ đồng.

CĐV Thái Lan ‘săn sạch vé’, quyết tạo áp lực cho U.23 Việt Nam ở chung kết- Ảnh 4.

FAT và Madam Pang đang làm mọi cách để tiếp thêm sức mạnh cho U.23 Thái Lan (áo xanh)

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Việc Madam Pang quyết định “thưởng nóng” mạnh tay cho U.23 Thái Lan không đơn thuần chỉ là sự khích lệ tinh thần sau một chiến thắng quan trọng, mà còn xuất phát từ sức ép rất lớn từ CĐV nước này. Trước ngày đại hội khởi tranh, Chủ tịch FAT từng công khai tuyên bố mục tiêu tham vọng: bóng đá Thái Lan phấn đấu giành trọn bộ 4 HCV ở các nội dung tham dự. Tuy nhiên, thực tế lại không diễn ra như kỳ vọng. Đội tuyển futsal nữ và đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan lần lượt bị loại ở bán kết, khiến tham vọng giành 4 HCV đổ vỡ. Trong bối cảnh đó, hy vọng và áp lực dồn cả lên hai đội còn lại là U.23 Thái Lan và đội tuyển futsal nam.

Tin liên quan

U.23 Indonesia bị loại sốc ở SEA Games: HLV Sjafri mất ghế, sếp lớn PSSI từ chức

U.23 Indonesia bị loại sốc ở SEA Games: HLV Sjafri mất ghế, sếp lớn PSSI từ chức

Sau thất bại của đội U.23 tại SEA Games 33, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã có cuộc họp khẩn và quyết định chấm dứt hợp đồng với nhiều vị trí quan trọng.

2 trận đại chiến chung kết nảy lửa với Thái Lan, bóng ném có 'cửa vàng'

HLV Kim Sang-sik bất ngờ gọi riêng Lý Đức, U.23 Việt Nam có gì lạ trước chung kết?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Thái Lan SEA Games 33 chung kết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận