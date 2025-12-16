U.23 Indonesia bị loại sốc ở SEA Games: HLV Sjafri mất ghế, sếp lớn PSSI từ chức

Sau cuộc họp diễn ra vào chiều 16.12 tại Menara Mandiri (Jakarta), PSSI tuyên bố kết thúc mối quan hệ hợp tác với HLV Indra Sjafri trên cương vị HLV trưởng U.23 Indonesia. Đồng thời, các trợ lý của ông Indra Sjafri cũng sẽ không còn làm việc ở đội U.23 Indonesia. Thông tin này đã được ông Sumardji, Chủ tịch Ban Điều hành các đội tuyển quốc gia PSSI (BTN) xác nhận.

“Chúng tôi đã thống nhất tiến hành đánh giá. Bước đầu tiên là chấm dứt, tôi xin nhấn mạnh là chấm dứt mối quan hệ làm việc giữa HLV Indra Sjafri và PSSI. Đồng thời, việc kết thúc hợp đồng sẽ được thực hiện đúng theo các điều khoản đã ký kết, đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan”, ông Sumardji cho biết.

Quyết định chấm dứt hợp đồng của PSSI với HLV Indra Sjafri đến sau khi U.23 Indonesia có màn thể hiện thất vọng ở SEA Games 33. Đến Thái Lan với tư cách là nhà đương kim vô địch và cũng sở hữu đội hình chất lượng, trong đó có những ngôi sao nhập tịch như Rafael Struick, Jens Raven, Mauro Zijlstra, Dion Markx, Ivar Jenner nhưng U.23 Indonesia không thể vượt qua được vòng bảng. U.23 Indonesia chỉ có 3 điểm sau 2 trận (thua U.23 Philippines 0-1 và thắng U.23 Myanmar 3-1), đứng thứ 2 bảng C và cũng chỉ xếp thứ 2 trong số các đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Ông Indra Sjafri bị chấm dứt hợp đồng vì U.23 Indonesia bị loại ở SEA Games 33. Trong khi đó, ông Sumardji (bìa trái) cũng từ chức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





Trưởng đoàn U.23 Indonesia Sumardji cũng bất ngờ từ chức sau tuyên bố chấm dứt hợp đồng với HLV Indra Sjafri

Không dừng lại ở việc chia tay HLV trưởng U.23, bóng đá Indonesia tiếp tục đón nhận thêm một cú sốc lớn. Ngay trong cuộc họp báo cùng ngày, ông Sumardji bất ngờ tuyên bố từ chức Trưởng đoàn đội tuyển quốc gia Indonesia và Trưởng đoàn U.23 Indonesia.

“Tôi cũng đã trực tiếp làm việc, đưa ra nhiều lời khuyên cho HLV Indra Sjafri tại SEA Games. Vì vậy, tôi cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ bàn giao các nhiệm vụ hiện tại cho Chủ tịch Ban Chấp hành để tìm ra người phù hợp nhất”, ông Sumardji nhấn mạnh.

Ngoài lý do trên, ông Sumardji cũng cho biết bản thân cũng muốn tập trung toàn lực vào vai trò Chủ tịch BTN, khi khối lượng công việc và trách nhiệm trong thời gian tới được dự báo là rất nặng nề.

U.23 Indonesia trở thành cựu vương SEA Games dù mang đến Thái Lan một loạt ngôi sao nhập tịch ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Theo CNN Indonesia, những thay đổi liên tiếp ở thượng tầng cho thấy PSSI đang chịu sức ép rất lớn sau thất bại tại SEA Games 33. Đồng thời, giai đoạn sắp tới được xem là bước ngoặt, khi bóng đá Indonesia buộc phải tìm ra hướng đi mới nếu không muốn tiếp tục tụt lại so với các đội trong khu vực.

“Sau khi ông Sumardji từ chức, quyền quyết định cao nhất liên quan đến vị trí HLV trưởng đội tuyển quốc gia Indonesia được chuyển giao cho Chủ tịch PSSI, ông Erick Thohir. Điều này đồng nghĩa ông Erick Thohir sẽ là người trực tiếp lựa chọn và bổ nhiệm HLV trưởng mới trong thời gian tới, trong bối cảnh bóng đá Indonesia đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mạnh mẽ”, CNN Indonesia đánh giá.