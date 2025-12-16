2 trận đại chiến chung kết nảy lửa với Thái Lan, bóng ném có 'cửa vàng'

Cửa rộng cho đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam trước đại kình địch Thái Lan

Không quá khó để nhận ra sự vượt trội của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam tại SEA Games 33 tranh tại Indoor Athlectics Stadium Pattaya. Trong 3 trận vòng loại, chúng ta đều thắng cả 3 trận với tỷ số luôn cách biệt từ 7 đến 25 điểm. Như thắng Philippines trận đầu 37-12, trận thứ hai thắng chủ nhà Thái Lan 30-23 và trận thứ ba quật ngã Singapore 29-20. Bước vào bán kết gặp lại Philippines (theo nguyên tắc đội thứ nhất gặp đội thứ 4 và đội thứ 2 gặp đội thứ 3 sau khi xếp hạng vòng loại đấu vòng tròn), các cô gái Việt Nam tiếp tục thắng đậm 28-8.

Các cô gái Việt Nam vượt hơn Thái Lan ở vòng loại ẢNH: BÙI HỒ HUY

Thành tích đó có thể xem là lời khẳng định bóng ném nữ Việt Nam đang rất mạnh trong khu vực và rộng cửa để giành HCV. Đối thủ của chúng ta sẽ là chủ nhà Thái Lan dù có vài thay đổi, nhưng từ đầu năm đến giờ vẫn chưa đủ sức làm khó các cô gái Việt. Cụ thể ở giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 2, chúng ta đã thắng chủ nhà Thái Lan 31-26. Vòng loại SEA Games 33 cũng thắng 30-23 nên nếu không có bất ngờ thì chiến thắng ở trận chung kết là trong tầm tay.

Những pha tấn công xuất sắc của đội tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan ẢNH: BÙI HỒ HUY

Tuy nhiên trong một trận đấu cụ thể, nhất là tranh HCV thì không thể nói trước điều gì vì có rất nhiều yếu tố tác động, đặc biệt là công tác trọng tài. Chỉ cần một hoặc 2 tình huống bắt có lợi cho chủ nhà thì sẽ gây áp lực tâm lý không nhỏ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Chính vì vậy dù mạnh hơn đối thủ, nhưng trước trận đấu cực kỳ then chốt này, ban huấn luyện đội vẫn nhắc nhở và động viên các cô gái như Lan Anh, Thanh Huyền, Ánh Tuyết, Linh Trang, Hải Yến, Thu Huệ phải hết sức tỉnh táo, tập trung, không để xảy ra những sai sót cho đối thủ và trọng tài khai thác. Phải chứng tỏ bản lĩnh và ý chí quyết chiến, khẳng định vị thế của mình.

Đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện sự dũng mãnh trước Thái Lan ẢNH: BÙI HỒ HUY

Khó nhưng không phải không có hy vọng cho đội bóng ném nam

4 năm trước, các tuyển thủ nam của chúng ta đã vượt qua Thái Lan để lên ngôi vô địch. Do SEA Games 32 không tổ chức môn bóng ném nên danh hiệu đó vẫn đang thuộc về Việt Nam. Có điều sau 4 năm mọi thứ sẽ có thay đổi mà chính HLV Tăng Quý Minh và các đồng đội đều phải cẩn trọng bởi đối thủ nặng ký nhất của Việt Nam mạnh lên thấy rõ.

Đội tuyển nam tấn công trong trận gặp Thái lan ở vòng loại ẢNH: BÙI HỒ HUY

Họ đã thắng lại chúng ta 2 trận, một ở giải vô địch Đông Nam Á hồi tháng 2 năm nay cũng tại Thái Lan với tỷ số 40-34 và ở vòng loại vừa rồi cũng thắng chúng ta 30-25. Khoảng cách vẫn là 5-6 điểm tuy không phải không thể san bằng, nhưng rõ ràng sẽ là một áp lực và thách thức không nhỏ để đội tuyển bóng ném nam điều chỉnh, khắc phục và nâng cao hơn nữa lối chơi và sức mạnh ở trận chung kết.

Chờ đợi sự bùng nổ của đội nam trước Thái Lan ẢNH: BÙI HỒ HUY

Những trận tại SEA Games vừa qua, đội tuyển nam cũng đã khá chật vật. Nếu trận mở màn thắng suýt soát Philippines 27-25 ở những phút cuối, thì trận bán kết với Singapore cũng đã hồi hộp đến phút chót. Ở vòng loại, chúng ta thắng dễ Singapore 26-19, nhưng một khi thi đấu trận knock-out thì tâm lý và sự tập trung ở những thời điểm then chốt là vô cùng quan trọng. Chúng ta đã mướt mồ hôi rượt đuổi tỷ số ở bán kết, có lúc bị đuổi ra sân 3 cầu thủ. Nhưng cuối cùng Liêu Gia Kiện, Vũ Chí Linh, Trần Lê Minh, Trần Thiện Tâm, Lê Minh Thuận, Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Ngọc Hải Triều đã may mắn thắng nghẹt thở 27-25!

Trận chung kết giữa Việt Nam và Thái lan hứa hẹn quyết liệt ẢNH: BÙI HỒ HUY

Bài học đó buộc đội tuyển nam phải hết sức cảnh giác khi gặp lại Thái Lan ở chung kết lúc 16 giờ ngày 17.12. Đối thủ mạnh hơn, nhưng nếu có chiến thuật thi đấu đúng đắn và tinh thần mạnh mẽ, cộng thêm sự may mắn thì hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Chỉ còn trận cuối cùng và một khi khoảng cách trình độ không quá lớn và đã vượt qua sóng gió ở bán kết, hy vọng rằng các tuyển thủ sẽ toát lên sự lạc quan, hứng khởi, hết sức quyết tâm ở trận đại chiến với Thái Lan để cống hiến những pha bóng hay nhất, xứng đáng nhất, mang về niềm vui cho người hâm mộ.