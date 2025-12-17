Lịch thi đấu chung kết kịch tính hôm nay: Cơ hội đi vào lịch sử của đội tuyển nữ Việt Nam

Thời cơ vàng

Nói một cách công bằng thì đội tuyển nữ VN tại SEA Games 33 lần này không mạnh hơn những năm trước. Qua 4 trận đã đấu, dù ý chí và tinh thần đều tốt, khát khao rất mãnh liệt, nhưng vẫn còn đó độ chênh trong đội hình. Chủ trương trẻ hóa là đúng đắn, nhưng các cầu thủ trẻ vẫn còn bị gánh nặng tâm lý nên chưa chơi đúng phong độ, buộc HLV Mai Đức Chung phải dựa vào những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Huỳnh Như (9) sẽ cùng đội tuyển nữ VN vô địch SEA Games 33? Ảnh: Khả Hòa

Điểm mạnh của đội tuyển nữ VN lần này là bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn, như cách thắng Myanmar để đoạt ngôi đầu bảng. Tài bài binh bố trận rất hay của HLV Mai Đức Chung và cách ông truyền lửa cho học trò cũng góp phần giúp đội nữ VN đi đến trận chung kết mà không bị chấn thương hay thẻ phạt.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Philippines sẽ khó ra sân với 100% phong độ khi họ đã tiêu hao quá nhiều sức lực cho trận bán kết hơn 120 phút với Thái Lan. Cho dù đa số cầu thủ của Philippines đến từ châu Âu, có sức bền thể lực tốt, nhưng để chơi liên tiếp 2 trận với cường độ cao thì không phải đội bóng nào cũng có thể thể hiện tốt.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lập nên kỳ tích

Một thuận lợi nữa cho đội tuyển nữ VN là chủ nhà Thái Lan bị loại ở bán kết nên sức ép về mặt tâm lý và trọng tài cũng phần nào được cởi bỏ. Có vẻ như vùng "đất lành Chonburi" đang bắt đầu hiệu nghiệm với các cô gái VN. 6 năm trước chúng ta đã vô địch AFF Cup 2019 tại nơi này, thì giờ đây mọi thứ đang trở lại theo đúng quỹ đạo mà đội nữ VN mong muốn. Không thể nói khác, cơ hội giành ngôi vô địch lần thứ 5 liên tiếp đang hiển hiện và lần thứ 9 lên ngôi hậu đã ở rất gần. Nói như HLV Mai Đức Chung: "Chúng tôi xứng đáng với việc có mặt ở trận chung kết và với những gì đội tuyển nữ VN đang trình diễn, hy vọng sẽ có kết quả như ý".

Bịt kín trung lộ, giữ cự ly gần giữa các tuyến

Đánh giá về lối chơi mà đội tuyển nữ Philippines thể hiện ở trận bán kết, HLV Mai Đức Chung phân tích: "Họ có những điều chỉnh rất đáng chú ý, kết hợp bóng ngắn và cả bóng dài, chơi linh hoạt khiến Thái Lan nao núng. Có thể do thấy thể hình đội Thái Lan tốt nên đội nữ Philippines ít sử dụng bóng bổng mà chủ yếu tạt ngang và phối hợp bật nhả nhanh ở trung lộ. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lối đá của họ và sẽ có cách khắc phục".

HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ phải tập trung cao độ và đảm bảo an toàn để chơi một trận chung kết hiệu quả. Vị "tướng già" đã yêu cầu các cô gái của mình phải hết sức cẩn trọng và không được chủ quan. Rất có thể ông sẽ đề ra chiến thuật hợp lý, các tuyến kéo gần vào nhau, giữ cự ly phù hợp để sử dụng nhiều đường bóng tập kích nhanh ở trung lộ. Dĩ nhiên ở hai cánh vẫn đảm bảo không để khoảng trống cho Philippines tạt sâu, và Thanh Nhã hay Trần Thị Duyên sẽ dùng tốc độ để hỗ trợ tấn công nhanh.

Ngoài ra, đội tuyển nữ VN cũng sẽ hạn chế tối đa bóng bổng, phải tổ chức đeo bám và bịt các khoảng không, không cho đối thủ có cơ hội đánh đầu. Rất có thể đội nữ VN sẽ chơi như trận thắng Myanmar là đá áp sát nhanh, pressing liên tục. Đối thủ mất nhiều sức ở bán kết, đó là điều mà các cô gái VN cần triệt để khai thác để có trận đấu cống hiến và thật hay, xứng đáng bảo vệ thành công ngôi vô địch.